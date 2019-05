Los hermanos García Catalina se imponen en la carrera popular de Frómista Los participantes en la carrera popular y solidaria de Frómista en el inicio de la prueba. / Manuel Brágimo La alta participación, motivada por el buen tiempo, llenó de corredores las calles de la localidad palentina JESÚS GARCÍA PRIETO Frómista Sábado, 4 mayo 2019, 16:14

El buen tiempo y el excesivo calor fueron los protagonistas de la VII Carrera Popular y Solidaria organizada por la cofradía de San Telmo (que este año celebra el bicentenario de su fundación) en Frómista. Una prueba que fue patrocinada, entre otros, por El Norte de Castilla. Más de 1.000 adultos y unos 200 niños se dieron cita en la localidad palentina. El itinerario urbano de cuatro kilómetros y medio, estuvo salpicado por numerosos espectadores que pudieron disfrutar de la prueba que comenzó a las 12:30 horas.

Una iniciativa solidaria que año tras año supera las espectativas de los organizadores, y que este año ha servido para que la misma organización se quedase sin dorsales al inicio de la carrera. Aproximadamente 6.500 euros recaudados que serán destinados a la Asociación Duchenne Parent Project y a los afectados pos la esclerosis múltiple de Palencia.

No hubo sorpresas y desde el principio de la carrera el ganador de competiciones populares como la carrera entre castillos o la San Sivlestre palentina, David García Catalina comenzó a tirar del grupo hasta quedarse en solitario por delante del resto de los participantes. Una carrera que para el atleta supone un plus por los motivos solidarios. «Lo más importante de esta carrera es que tiene motivos solidarios. Estoy muy contento por poder compartir esta causa», comentó García Catalina.

Todo quedó en casa para la familia García Catalina puesto que en la categoría femenina, Cristina, la hermana del ganador masculino, fue la primera mujer en completar la prueba. La atleta ha estado apartada de las competiciones debido a una lesión en la tibia. «Me he visto muy bien y he tenido muy buenas sensaciones. Era mi primera carrera después de estar parada debido a una periostitis en la tibia estos últimos cuatro meses. Me hace mucha ilusión estar aquí por Paco Villameriel que fue mi entrenador durante muchos años», señaló feliz la atleta.

Una vez concluida la carrera de adultos a las 13:15 horas, llegó el turno de los más pequeños que también pudieron disfrutar junto a sus padres de un recorrido más corto por las calles del pueblo.

Tras las dos carreras, los corredores y numerosos vecinos aprovecharon el buen tiempo y pudieron disfrutar de una paella popular organizada por el ayuntamiento de la localidad palentina.