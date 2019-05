Los hermanos García Catalina se imponen en 'Los 10.000 de Mariano Haro'

Los hermanos García Catalina cerraron un gran fin de semana de atletismo en la provincia tras proclamarse ayer ganadores de 'Los 10.000 de Mariano Haro', un día después de alzarse con la carrera popular de San Telmo en Frómista. Con este ya son siete años consecutivos los que se viene realizando la prueba con un buen número de participantes año tras año. 150 corredores en las categorías de adultos y alrededor de cien niños se dieron cita en esta nueva competición en Becerril de Campos, organizada por la Diputación.

David y Cristina García Catalina conseguían las primeras posiciones en las categorías senior masculina y femenina, respectivamente. El exatleta Mariano Haro, ya recuperado después del ictus que sufrió hace un mes, fue el encargado, junto a la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, de dar el pistoletazo de salida a la carrera. Haro recibió un obsequio por parte de las autoridades, además del aplauso y el cariño de los atletas de la prueba y de los vecinos de la localidad congregado en la Plaza Mayor. Una competición que una vez más quiso rendir homenaje al 'León de Becerril', el mejor fondista español de todos los tiempos. Hay que recordar que entre los principales logros de Mariano Haro están los tres subcampeonatos del mundo de cros, dos campeonatos de Europa por clubes con el Educación y Descanso y el cuarto puesto en la Olimpiada de Munich en 1972.

El viento, protagonista

Una carrera que estuvo marcada por el viento y por las bajas temperaturas. La primera vuelta del circuito de diez kilómetros arrancó con un grupo de ocho atletas tirando del resto de los corredores, que se alternaban para luchar contra el viento, hasta que en el sexto kilómetro de la carrera, David García Catalina cambió la velocidad para ver cómo respondían los demás corredores. Enseguida se vio en solitario, lo que le sirvió para mantener la distancia con el resto de perseguidores.

Finalmente, el rey de las carreras populares lograba imponerse a sus inmediatos perseguidores, realizando un gran tiempo (32.49) y consiguiendo además superar el crono que realizó el año pasado (33.25). En la segunda posición y con bastantes segundos de diferencia sobre García Catalina, llegaban finalmente el abulense Rubén Roberto Jiménez y Juan Pablo García que alcanzaban la línea de meta marcando el mismo tiempo (33.21). Los dos corredores habían formado parte del grupo de atletas que iba a encabezar la carrera desde los primeros kilómetros. Tras ellos, Eduardo Vázquez Gutiérrez (33.25) y Juan San José (33.42) completaron el quinteto de los primeros en llegar a la meta.

Mucho más plácida fue la victoria en el senior femenino de Cristina García Catalina (36.02), que llegó a la meta con casi ocho minutos de diferencia con su inmediata perseguidora Alejandra González (44.12) y más de quince sobre Almudena Rodríguez (51.40) que se hacía con el bronce en la prueba.

Cristina García Catalina consiguió el sábado la victoria en la categoría femenina en la carrera solidaria de San Telmo en Frómista y que hoy conquistó el doblete subiendo al podio femenino en la carrera de Becerril. La atleta continuará con su preparación para el Campeonato de 10 kilómetros en ruta de España el próximo mes de junio tras la lesión reciente.

Las categoría sub 18-20 masculino dejó también buenas marcas y sensaciones en los atletas participantes, consiguiendo acabar en primera posición Marcos López San Pedro (36.46), que aventajó en cuatro minutos a sus dos perseguidores, Yoel López Codero (40.16) e Ismael Acero Antolín (40.39).

En la primera categoría de corredores veteranos, Javier Sangrador, del Club Puentecillas, se hacía con la primera posición con un tiempo de 34.05, mientras que Alicia Diago Ortega, del Club Trotaventeños, hacía lo propio en la carrera femenina (38.52).

Infantiles

Y allí, junto a deportistas de primer nivel, estuvieron los más pequeños. Benjamines, alevines, infantiles y cadetes no quisieron faltar a la importante cita. El vallisoletano Alejandro Yustes Valles conseguía la primera posición en la categoría cadetes sub 16 masculino. Mientras que en infantil sub 14, el venteño Guillermo Pallarés García, en la categoría masculina, e Inés López Sampedro fueron los primeros en cruzar la meta. En alevines sub 12, el guardense Álex Valbuena García se hacía con el primer puesto en la categoría masculina y Andrea Pajares Cardeñosa hacía lo propio en la femenina. Y por último, en benjamines sub 10, Asier Allende Retuerto de Grijota y Ángela Alonso González conseguían los primeros puestos en masculino y femenina respectivamente.

Un gran colofón para una carrera popular que cada vez cuenta con más adeptos y que sirve de homenaje a Mariano Haro, que en esta séptima edición, pudo volver a notar el cariño que le profesa todo el pueblo de Becerril de Campos.