Una generación de oro se asoma en el atletismo palentino Alejandra Gutiérrez, Miguel Madruga y José San Pastor protagonizan el despegue de este deporte de la mano del Puentecillas

El atletismo palentino está de moda. Desde que Óscar Husillos se convirtiera en el atleta español más destacado de la presente temporada, Palencia ha vivido un idilio con este deporte en las categorías inferiores. Y ese éxito tiene nombre propio. Miguel Madruga, Alejandra Gutiérrez y José San Pastor 'Pepe' han sido los grandes protagonistas de este espectacular despegue protagonizado por el Puentecillas. El club palentino ha desarrollado un plan de captación y entrenamiento que ha impulsado el atletismo en la ciudad. Los éxitos de esta temporada son el fruto del trabajo de los atletas y sus entrenadores. Como los 12,40 que Alejandra Gutiérrez firmó en el Campeonato de España cadete y que le han abierto las puertas del Nacional absoluto que se celebrará los próximos 21 y 22 de julio en Getafe. Con tan solo 15 años, Alejandra se va a codear con las mejores triplistas de España.

«Sí que tengo un poco de respeto de verme allí entre todos los grandes atletas, pero soy consciente de que esta es una competición en la que no tengo presión», reflexiona la saltadora palentina mientras recuerda cómo consiguió esos 12,40, que además de ser su mejor marca personal, le han llevado hasta el Nacional absoluto.

«Viví la competición con muchos nervios. Empecé muy bien el concurso y en el primer salto ya había conseguido entrar en la mejora. Iba primera cuando las demás competidoras empezaron a saltar de verdad. Así que me tuve que motivar para conseguir llegar hasta el 12,40 en el quinto salto», recordaba Alejandra Gutiérrez. Las palabras de la palentina reflejan la vida de los atletas que participan en los concursos, siempre al límite, siempre viviendo cada salto como que fuera la última oportunidad.

Tensión

«Cuando las cosas no me salen, me tengo que enfadar un poco conmigo misma para decirme 'venga, que ahora sí va a salir'. Me da fuerza para conseguir encontrar el equilibrio», asegura la palentina. Porque en un concurso, hay que controlar los nervios, pero siempre con un punto enérgico.

«Durante el concurso debes conectar y desconectar para que los nervios no te afecten a la hora de saltar. Yo no esperaba llegar hasta 12,40 en el Campeonato de España cadete. Sí que sabía que podía rondar el 12,20 o el 12,30. Así que me llevé una gran alegría», destaca la triplista, que ahora afronta el reto de participar con las mejores atletas españolas antes de poder disfrutar de un merecido descanso en agosto. En un momento en que los concursos femeninos han tomado el protagonismo de la mano de María Vicente, Alejandra Gutiérrez puede presumir de haber logrado la segunda mejor marca de todos los tiempos sub 16.

«Cuando empecé con el atletismo, hacía de todo hasta que un día nos dimos cuenta de que batía muy bien. Desde entonces empecé a hacer longitud y triple salto. Hasta hoy», recuerda la jovencísima atleta palentina a la que le queda aún mucha mejora por delante. «Tengo que trabajar a nivel muscular, porque en triple es muy importante la potencia. A veces ves a atletas que tienen una técnica deficiente, pero son capaces de desarrollar tanta potencia que te ganan», reflexiona Alejandra Gutiérrez. Ahora, la palentina se peleará con las mejores atletas españolas antes de afrontar su salto a la categoría juvenil. «Me gustaría ir al Europeo y estar entre las mejores en el Campeonato de España», avisa la palentina.

Precisamente, Miguel Madruga ha estado en el Europeo sub 18 hace apenas una semana. El palentino no pudo hacer las cosas todo lo bien que le hubiera gustado, pero ha firmado una gran temporada, con una marca de 2,04 conseguida en Valladolid en pista cubierta.

«Llegué a Hungría con las expectativas muy altas porque me encontraba muy bien. Empezó el concurso y me encontraba muy bien. El problema es que en la pista tenía que hacer una carrera de once pasos cuando normalmente hago nueve. Y me empecé a comer la cabeza con eso. Hasta que me atasqué en los dos metros y me quedé fuera de la final, cuando podría haber estado perfectamente. Me fastidia porque he superado los 2,00 varias veces en los entrenamientos al aire libre», explica Miguel Madruga. A pesar de esa decepción en el Europeo, la temporada del palentino solo puede calificarse de excelente.

Sobre todo porque el joven atleta tiene una altura de 1,82 y se ha visto las caras con saltadores que superaban el 1,90. Ahora le toca descansar y preparar la próxima temporada.

«Es el momento de recuperarse y pensar en lo que viene. Porque los atletas nos hacemos con la competición y al año que viene no hay ninguna importante de mi categoría (juvenil). Así que me gustaría prepararme y conseguir la clasificación para el Europeo sub 20 que será en Suecia», afirma Miguel Madruga. Porque si algo caracteriza a los atletas palentinos es su capacidad para ser ambiciosos. Han crecido dentro de una nueva generación española de atletas que ya no le tienen miedo a la competición.

Lo sabe bien José San Pastor 'Pepe', que consiguió el récord de España de lanzamiento de peso cadete (20,26). El palentino también ha firmado grandes momentos esta temporada al aire libre, con el bronce en el Campeonato de España y con una gran mejora en el lanzamiento de disco.

Los tres han protagonizado un 2017 y un 2018 para recordar, con un gran crecimiento en los entrenamientos y en la competición. Porque Alejandra, Miguel y Pepe están llamados a escribir el futuro del atletismo palentino.