Tiro olímpico Fátima Gálvez pide la equiparación de premios entre hombres y mujeres La tiradora olímpica Fátima Gálvez. / Diario Sur La tiradora cordobesa asegura que «hubo muchas negligencias» en el Gran Premio Costa del Sol y que está viviendo «una situación muy desagradable» EFE Córdoba Martes, 23 octubre 2018, 18:40

Fátima Gálvez respondió este martes al Club de Tiro Jarapalo (Málaga), que ha negado que sufriera «discriminación machista» en un torneo, como denunció la tiradora, que en él «hubo muchas negligencias» y reclamó la equiparación de hombres y mujeres en los premios y en el precio de las inscripciones.

La campeona mundial de foso olímpico en 2015 censuró, en declaraciones a Efe, que los organizadores del Gran Premio Costa del Sol «quieren tirar de las normativas a medias, para unas cuestiones sí y para otras no», y recalcó que «todas esas normas a la que se refieren no las incluyeron en el reglamento de la prueba».

«Estoy viviendo una situación muy desagradable y lo que de verdad quiero es que sea la primera y la última vez que pasa esto», subrayó Gálvez, por lo que espera que en el futuro «se equiparen las bolsas de premios entre hombres y mujeres teniendo el mismo precio las inscripciones».

Sobre este aspecto, el presidente del club, Manuel Bustos, defendió en un comunicado que «no fue un problema discriminatorio, sino de la cuantía económica del premio de damas», y pidió a Gálvez que «no engañe a nadie diciendo» lo contrario, pues hay dos precios de inscripción, 60 euros para la categoría de damas y 90 para la masculina o sénior, y ella «prefirió inscribirse en la de damas, que era más barata».

La cordobesa se refirió, además, a la intervención de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, que ha pedido información al Club de Tiro Jarapalo sobre las condiciones de participación y las reglas del torneo, y dijo que le parece «magnífico» porque «esto no puede quedar en saco roto».

Fátima Gálvez insistió en que «todas las mujeres de cualquier deporte tienen que denunciar estas situaciones siempre» y aseguró que cuenta «con el respaldo de la Federación Española», algo que le ha transmitido su presidente, Miguel Francés, y también de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional (AMDP).

Esta asociación ha emitido un comunicado en el que emplea el mismo titular utilizado en su escrito por el Club de Tiro Jarapalo -«¿discriminación o mentiras?»- y ha afirmado que su presidente «ha discriminado primero y mentido y difamado después».

Acciones legales

Sostiene que Gálvez «se inscribió en damas porque es mujer y no podría haberse inscrito en ninguna otra categoría», mientras que «los hombres se inscriben en su categoría 1ª, 2ª, 3ª y no en General», y que la tiradora «conoce las reglas» de la Federación Internacional, «pero lo que no cabe duda es de que el club Jarapalo no».

«En todas las competiciones de la ISSF los premios de hombres y mujeres son iguales, independientemente de cuántas mujeres y hombres se inscriban», según la AMDP.

También asegura que el torneo malagueño del pasado domingo no se rigió por las reglas de la Federación Internacional ni de la Española, «donde los premios son iguales y no existe clasificación general», sino «por sus normas», y que ni siquiera aplicaron éstas, como en el cambio de la composición del jurado inicial anunciado.

La AMPD afirma que informará de lo ocurrido a la ISSF y al Consejo Superior de Deportes (CSD), y que valora adoptar «acciones legales» contra el club Jarapalo «por delito contra el honor a Fátima Gálvez».