Fallece Juan Carretero, referente en la hípica de Castilla y León

El mundo de la hípica llora la muerte de Juan Carretero Mateo, fallecido este jueves en Valladolid. Carretero, ligado en diversas funciones a la Federación Hípica de Castilla y León, ejercía en la actualidad de presidente de la Comisión de Concurso Completo.

Coronel de Caballería, compitió en los años 60, 70 y 80 en las disciplinas de salto y completo, con caballos como 'Sheta', 'Palmero', 'Diamante' o 'Trampas'. Carretero era poseedor de los títulos de profesor de equitación, especialista en cría caballar, profesor de Educación Física, o juez nacional de salto, entre otras funciones. Entre las distinciones, contaba con la Cruz 1ª clase de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco, y Cruz 2ª clase de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco.

Su dedicación por el deporte hípico le llevaría a ocupar diversos cargos y funciones en la Federación Hípica de Castilla y León desde sus inicios, donde en la actualidad presidía la Comisión de Concurso Completo, además de ser también miembro del Comité Técnico de Jueces de la Federación Hípica Española.

Su espíritu deportivo, saber estar, y comportamiento ejemplar, permanecerá para siempre entre quienes le conocieron.

La capilla ardiente ha quedado instalada, desde el jueves, en el Tanatorio El Salvador, de Valladolid. El funeral se oficia en la tarde del viernes, a las 19,30 horas, en la Parroquia de Santo Tomás.