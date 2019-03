Atletismo La eterna carrera de los atletas palentinos sub 23 A la izquierda, Marta García coge la última recta en el Cros de Venta de Baños. / Marta Moras La RFEA endurece las mínimas para el Europeo, donde aspiran a estar Carla Gallardo, Marta García y Sergio Husillos LÍA Z. LORENZO Palencia Viernes, 29 marzo 2019, 13:26

Los atletas sub 23 tienen un objetivo claro esta temporada, llegar en las mejores condiciones al Europeo sub 23 que se va a celebrar en Gavle (Suecia), del 11 al 14 de julio. Una carrera complicada que ya ha empezado y que tiene a tres palentinos en la pelea. Marta García, Carla Gallardo y Sergio Husillos aspiran a estar en la cita estrella del verano, el lugar donde se van a reunir algunas de las grandes promesas del atletismo europeo. Pero antes tienen que conseguir la mínima para estar allí. Y no la que ha establecido la organización, sino que tendrán que superar las que ha marcador la Real Federación de Atletismo, mucho más duras. Aunque parece que a los atletas palentinos eso no les asusta.

«Al final tienes que ir a un Europeo con unas garantías, con la intención de poder competir. Y eso lo consigues con una buena marca, que te ponga entre las mejores. Además, ahora mismo existe un gran nivel en el mediofondo español y evidentemente, acudir a las grandes citas es más complicado», analiza Carla Gallardo, inmersa ya en la preparación de la temporada al aire libre.

En la misma línea se pronuncia Marta García, otra de las esperanzas del mediofondo español. «Yo ya tengo la mínima en el 1.500 y eso te da cierta tranquilidad, pero es normal que la Federación quiera llevar a los mejores al Europeo. Hay mucho nivel, muchas atletas que pueden hacer la mínima y al final hay que estar en forma», afirmaba la mediofondista. Tanto Marta como Carla se han marcado el objetivo de correr los 1.500 metros esta temporada, aunque ambas aseguran que las veremos también en algún 800. «Me interesa trabajar la velocidad y aunque quiero la mínima en el 1.500 también prepararé alguna prueba de 800 metros», explicaba una Carla Gallardo que vive inmersa en una gran temporada desde que consiguiera el sexto puesto en el Campeonato de Europa júnior de cros.

Desde entonces, la palentina ha ganado el oro en el Campeonato de España sub 23 en pista cubierta en los 3.000 metros y apunta a estar en el grupo de favoritas en el Nacional al aire libre que se celebra en Tarragona el último fin de semana de junio. Porque las dos fondistas viven inmersas en una temporada llena de éxitos. Como los que ha conseguido Marta García, tercera en el Campeonato de España sub 23 en el 800 y bronce en el Nacional absoluto bajo techo en el 1.500. «Quiero centrarme en el 1.500 esta temporada, pero voy a correr algún 800 y seguramente algún 5.000 también. La mínima del 5.000 es más asequible y la del 800, más complicada», analizaba Marta García, que ya corrió por debajo del 4:19.00 que pide la Real Federación Española para acudir al Europeo sub 23. Lo hizo en el Meeting de Madrid de principio de temporada, cuando la palentina voló entre las grandes estrellas para firmar un estupendo tiempo de 4:18.47. Carla Gallardo todavía tendrá que pelear por esa mínima y por ser una de las tres atletas españolas que acudan a Suecia. Algo que no va a ser nada fácil. «Es un reto interesante y vamos a ver cómo evolucionamos al aire libre. Pero hay que estar bien en ese momento», asegura Carla. Porque tener la mínima no asegura poder estar en el Europeo, ya que la Federación se guarda la plaza automática para los que se proclamen campeones de España en Tarragona y hayan corrido por debajo de los tiempos que ellos mismos han marcado.

Velocidad

Lo sabe bien Sergio Husillos, que tiene marcados los 21 segundos que pide la Federación para estar en Gavle y que supondrían su mejor marca personal. «Es una mínima muy dura, más que otros años, pero tanto mi entrenador como yo teníamos planteado que al aire libre hay que estar en ese tiempo», afirmaba el velocista. Porque Husillos pertenece a una nueva generación de atletas españoles que ha revolucionado la velocidad. «Lo más complicado no será hacer la mínima, sino estar entre los tres que pueden ir al Europeo. Hay compañeros que están a un gran nivel y será difícil», aseveraba Husillos, que no quiere jugarse todas sus opciones al Campeonato de España. «Lo ideal sería llegar al Nacional con la mínima ya hecha porque el Europeo está muy cerca y es complicado mantener el pico de forma. Pero intentaremos estar a tope esas tres semanas», explicaba. A pesar de que la pista cubierta no ha ido como él esperaba, Sergio Husillos tiene muy claro que su momento llega en el aire libre, en esa pelea por estar en el Europeo sub 23 de Gavle.