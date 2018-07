Atletismo El estallido de la armada palentina Husillos, durante la semifinal del Mundial de Birmingham. / Reuters Liderada por Óscar Husillos, una nueva generación irrumpe en el atletismo nacional LÍA Z. LORENZO Palencia Jueves, 26 julio 2018, 10:14

El atletismo español está viviendo una gran revolución. La Federación presenta en Berlín un equipo masculino con una media de edad de 23 años y un grupo femenino, con 27. Y entre ellos está Óscar Husillos, la gran referencia del atletismo palentino, el hombre que ha devuelto el nombre de la ciudad a la élite de este deporte. Él lidera una nueva generación de atletas palentinos que han disputado este año en Campeonato de España Absoluto en Getafe: su hermano Sergio Husillos, Marta García, Carla Gallardo y la jovencísima Alejandra Gutiérrez. Además, las tres chicas debutaban en un Nacional absoluto. Y Marta García y Carla Gallardo lo hacían a lo grande, colándose en la final de 1.500 metros, junto a las mejores atletas españolas del momento. Incluida Marta Pérez, campeona de España y aspirante a medalla en el Europeo de Berlín.

«Estar junto a atletas de ese nivel ha sido una experiencia muy positiva para mí», aseguraba Carla Gallardo, que mostraba su admiración por la atleta palentina. «Es mi ídolo y de repente la tenía al lado, corriendo conmigo. Al final, yo peleo por estar algún día donde está ella», aseguraba la fondista palentina. También estuvo en esa final Marta García, que se mostraba feliz por conseguir el objetivo de competir con las mejores. «Era mi debut en el Campeonato de España y estaba dispuesta a intentarlo todo. Así que en la final decidí arriesgar y aguantar los dos cambios de ritmo que hubo, pero los últimos 200 metros se me hicieron muy largos. Había tirado del segundo grupo casi una vuelta y media. Pero fue increíble correr la final, con atletas que tienen la mínima para estar en el Europeo de Berlín, que tienen ahora mismo marcas inalcanzables, que mejoran las tuyas en diez o quince segundos», explicaba Marta García.

Por su parte, Carla Gallardo también vivió la final de manera especial. «Me encontré muy bien las semifinales, me lo tomé como una final, con buenas sensaciones, pero me vacié y luego me fallaron las fuerzas en la final. Pero ha sido un gran colofón a toda la temporada. La experiencia fue positiva y me sirve para aprender», destacaba la fondista palentina. Ambas estuvieron en la gran final de 1.500 metros femenina. Algo que no consiguió la jovencísima Alejandra Gutiérrez, una triplista con un gran potencial que debutaba con tan solo 15 años en un Campeonato de España absoluto. «No estaba muy nerviosa y creo que eso me perjudicó. No fui capaz de activarme, de encontrar mi punto para saltar como me gusta. Veía a todas esas atletas que son capaces de irse por encima de los 14 metros y solo pensaba poder hacer lo que hacen ellas. Aunque no me salió como me hubiera gustado, la experiencia ha sido increíble», afirmaba la triplista palentina.

Y del foso y el mediofondo a la velocidad, donde participaron los hermanos Husillos. Sergio no pudo estar en la final de los 200 metros lastrado por un edema óseo en el tobillo que le ha ocasionado dolores en la rodilla. «He entrenado muy poco desde que empezó la temporada al aire libre por culpa de la lesión. Cuando estás con dolor sientes mucha rabia, porque sabes que podrías hacerlo mejor. Sobre todo con el nivel de marcas que ha habido», explicaba el velocista. Sergio ha llegado con problemas físicos a la temporada al aire libre tras un espectacular año bajo techo, donde se proclamó subcampeón de España sub 23. «Empecé muy bien y me encontraba con capacidad para hacer una gran marca. Pero no pudo ser y ahora toca descansar», terminaba Sergio Husillos, que acudirá a Berlín para ver correr a su hermano Óscar en el Campeonato de Europa. Precisamente, el mayor de los Husillos ha sido uno de los grandes protagonistas de la revolución que ha vivido el atletismo español en el último año. Él ha puesto de nuevo al atletismo palentino en el mapa internacional. En Getafe revalidó su título de campeón de España a pesar de que se le vio calculador a la hora de guardar fuerzas. «Tuve buenas sensaciones, pero hacer una buena marca era complicado por el viento que soplaba en la pista», afirmaba Óscar Husillos. El velocista reservó fuerzas en el Nacional porque su gran cita de la temporada es Berlín. Allí se va a celebrar un Campeonato de Europa que le puede consagrar entre las estrellas del atletismo continental. Él es la cabeza de un movimiento que está cambiando el atletismo y que inspira a las nuevas generaciones.

Óscar Husillos

«Mi objetivo era revalidar el título de campeón de España»

Inmerso en los últimos entrenamientos antes de viajar a Berlín para correr en el Campeonato de Europa, Óscar Husillos revalidó su título de campeón de España de 400 con una increíble facilidad. «El objetivo era revalidar el título y no preocuparme tanto por la marca. Las condiciones tampoco eran las mejores ya que hacía mucho viento en la contrarrecta. Pero me encontré muy bien y pude volver a proclamarme campeón de España», afirmaba un Óscar Husillos que el próximo domingo viajará a Barcelona para unirse al relevo de 4x400 y poder desplazarse juntos hasta Berlín.

Alejandra Gutiérrez

«No fui capaz de activarme»

Alejandra Gutiérrez ha vivido su primera experiencia en el Campeonato de España con tan solo 15 años. Y aunque no consiguió saltar tan lejos como puede, vivió una gran experiencia. «No fui capaz de activarme, pero ha sido un gran colofón a la temporada. Ahora toca descansar y preparar mi salto a la categoría júnior, donde hay mucho nivel», aseguraba la triplista palentina. Porque Alejandra, que pertenece al Club Puentecillas, ha crecido como atleta esta temporada. «Ha sido una gran experiencia estar entre las mejores de España, atletas que van a ir al Campeonato de Europa de Berlín», aseguraba.

Carla Gallardo

«Aprendí mucho en el Nacional»

«Ha terminado la temporada y ahora toca descansar, aunque no del todo. Prepararé el campo a través y quiero participar en el de Atapuerca, por lo que en septiembre tengo que estar ya bien físicamente», analizaba Carla Gallardo. La fondista corrió la final de los 1.500 al límite de sus fuerzas tras una temporada en la que ha crecido mucho. «La experiencia en el Campeonato de España ha sido buena. Aprendes mucho cuando corres con gente de la categoría de Marta Pérez al lado», señalaba la palentina antes de señalar que volverá a los entrenamientos a mediados de agosto. La nueva temporada ya está casi aquí.

Marta García

«Quiero mantener mi progresión»

«La valoración de la temporada es positiva. Estoy contenta con lo que he conseguido, he terminado con buenas sensaciones. Ahora toca descansar porque el cuerpo necesita un respiro», analizaba la fondista palentina. El noveno puesto de Marta García en el Campeonato de España ha dejado buen sabor de boca a la palentina , que se pone un nuevo objetivo para la próxima temporada, bajar de 4.20.00. «Este año he conseguido dar una arañazo de más de cinco segundos y quiero mantener la progresión y poder seguir creciendo como atleta», señalaba Marta García después de su buena actuación en el Nacional.

Sergio Husillos

«Mi objetivo es el Europeo sub 23»

Lastrado por un edema óseo que le ha provocado dolor en la rodilla, Sergio Husillos participó en el Campeonato de España para cerrar una temporada que ha sido muy buena. Sobre todo en pista cubierta, donde el velocista ha conseguido el subcampeonato de España sub 23. Y ya se prepara para la temporada que viene. «Mi objetivo es el Europeo sub 23. Ha subido mucho el nivel para estar ahí y tendré que trabajar muy duro para conseguirlo», explica el velocista palentino. Sergio Husillos descansará hasta mediados de septiembre para volver luego con más fuerzas y afrontar la nueva temporada.