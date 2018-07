David Llorente aspira a todo en la bajada de K-1 del Mundial sub-23 David Llorente, en un momento de la competición de C-2 mixto. / El Norte PIRAGÜISMO Tras lograr el oro en C-2 mixto, el palista busca aprovechar su buen momento y repetir el podio que logró en Brasil LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Sábado, 21 julio 2018, 21:39

Después de sorprender al mundo del piragüismo en el canal brasileño de Foz do Iguassu, David Llorente aspira en Ivrea, en el Piamonte italiano, a ser promesa cumplida. El palista segoviano fue plata del Mundial sub-23 con 18 años en 2015, su debut en la categoría; no solo logró el segundo mejor tiempo en semifinales, sino que lo mejoró dos segundos en la final y solo cedió ante un intratable Jiri Prskavec. Tres años después, con más lesiones de las deseadas, sigue en esa primera línea. «Llego bastante bien. A la vez nervioso, pero con muchas ganas de poder dar mi nivel. Sé que puedo tener posibilidades, pero hay cuatro o cinco que de verdad podemos estar ahí arriba. Yo intentaré hacer lo mío y después ya se verá».

con Miren Lazkano de pareja. «Nos salió un recorrido perfecto. Como salíamos los últimos, llegar abajo y pasar la línea fue una emoción muy grande». Subir a lo alto del podio en esta disciplina, por ahora no olímpica, le da confianza y un extra que solo tiene uno de sus 39 rivales en las semifinales de K-1 -kayak- de este domingo como es conocer el otro circuito en canoa. La semifinal empieza a las 9:48 horas y Llorente, con el tercer mejor tiempo, saldrá el antepenúltimo a las 10:43. De los 40, los diez mejores tiempos pasan a la final, a partir de las 11:52. Las bajadas se retransmiten en directo por www.canoeicf.com.

«El canal de por sí es bastante bravo, con mucho desnivel, y el circuito se puede dividir en dos partes, una primera sencilla y los mejores tiempos se van a determinar en la parte final, bastante técnica», explica el palista, que incide en regular esfuerzos. «Espero llegar con fuerzas. Hay que ir de menos a más y en nuestro deporte nos tenemos que adaptar al medio, a que los rulos vayan apareciendo y desapareciendo. Ahí está la pericia de adaptarnos a las condiciones». La lista de favoritos es amplia. El eslovaco Jakub Grigar defiende título, fue quinto en los Juegos de Río de Janeiro y ha estado entre los cuatro mejores del ranking mundial absoluto. El inglés Bradley Forbes ha logrado varias finales en copas del mundo absoluta. Y el austriaco Felix Oschmautz, campeón del mundo junior del año pasado.

Llorente se muestra comedido en un deporte donde el error fatal está a la vuelta de la esquina. «Casi lo que más me cuesta es pasar a la final. Sé que no debo hacer una bajada impecable sino que me permita cometer errores. Pero igual rozo dos palos y me quedo fuera». El segoviano pone el ejemplo de la campeona olímpica Maialen Chourraut y sus dificultades para estar en las últimas rondas pese a su buen momento de forma. Logrado eso, el resto es instinto. «La final sé que es todo o nada y si consigo concentrarme, no me preocupa. Si bajo bien puedo hacer medalla, pero lo difícil en este deporte es bajar bien».