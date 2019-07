Cuatro mosqueteras que miran a Tokio

La esgrima apura sus opciones para Tokio 2020 y muchas de ellas pasan por el equipo que conforman las tiradoras Maria Mateos, Naiara Moreno, Rocio Saucedo y la capitana Dora Kiskapusi, tiradora con experiencia que ha destacado por su buen año a nivel nacional, donde ha logrado llevarse el oro en Vitoria y en Valladolid. «Mi año en la liga regional ha sido bueno y en los Torneos Nacionales de Valladolid y el de Vitoria hemos conseguido los objetivos que nos habíamos planteado. Pero a nivel internacional ha sido más duro, con muchas irregularidades, que nos ha impedido alcanzar los que nosotros queríamos», explica la capitana.

Ese ha sido el objetivo de todo el equipo durante esta temporada, poder conseguir la plaza para Tokio, algo que «está dificil, en general para todos, es muy complicado conseguir ir a los Juegos Olímpicos, pero estoy seguro que si Dora consigue un buen resultado en el mundial y llega preparada al clasificatorio puede conseguirlo» enfatiza María Mateos.

Un camino que Dora comenzó a recorrer, junto a Mateo, en el mundial de Tallín, en el que finalizó en el puesto 32. Aquel fue el inicio de un trayecto que ha llevado a la capitana por La Habana, Barcelona, Shengdu, y como último destino Düsseldorf, donde logró la décima posición con el equipo español. «Ahora viene el mundial de Budapest y todo pasa por ahí. Depende de los resultados en el torneo y luego de los clasificatorios olímpicos que podamos estar o no en Tokio 2020» señala Dora.

Quedan dos fechas en el calendario para conseguir esa plaza. La primera, el campeonato del mundo de Budapest, para el que Dora garantiza que está «preparada para competir y hacerlo lo mejor que sé». En su equipo son conscientes de la importancia de este campeonato y Rocío Saucedo lo ha verbalizado con un deseo: «espero sinceramente que Dora consiga clasificarse para Tokyo, ha hecho un gran trabajo y está cerca de conseguirlo».

Campeonas de España y de la liga nacional de clubes en la División de Oro, el grupo es consciente de la dificultad, pero también de su calidad. La cosecha de títulos lo atestigua.

La nueva generación

Naiara Moreno pertenece a la nueva ola de deportistas que cada vez ven más la esgrima como un deporte al que poder dedicarse de manera profesional. «Cada vez hay más jóvenes en Valladolid que practican esgrima, y sobre todo, ahora entrenan para ganar, no para pasar el rato».

Y cada vez son más las nuevas generaciones de mujeres. Un hecho que las integrantes del equipo destacan y que permite crecer a la propia esgrima. «Las chicas, gracias a Dios, están pegando fuerte; ya no somos un cero a la izquierda».

Pero no es algo nuevo, han sido años de trabajo para conseguir que las espadachinas estén en el lugar que se merecen en los medios, algo que Rocío Saucedo no duda en recordar. «Las mujeres siempre hemos estado ahí, el problema es que la esgrima, como otros muchos deportes, es minoritario, pero que los femeninos ganen no es nuevo. Ahora ya no hay mucha diferencia entre los equipos masculinos y femeninos, cada vez son más las mujeres que son noticia gracias a los logros que van consiguiendo».

El ejemplo más claro es el de Maria Mateo, que con tan solo 19 años ya es una referente para muchas que quiere practicar esgrima. «Hemos conseguido mucha más visibilidad durante estos últimos años, sobre todo gracias al trabajo que hemos hecho».

«Este año ha sido muy diferente a otros, ahí priorizaba más el individualismo y ahora lo que hacemos, lo hacemos como equipo, trabajos todos juntos como si fuéramos uno» insiste Rocío Saucedo.

El trabajo del equipo durante toda la temporada ha sido fundamental para lo logros alcanzados, pero Dora resalta que «los resultados del club yo lo llamaría suerte, para tener cuatro chicas que puedan juntarse y lograr los triunfos que han logrado se necesita algo más que esfuerzo, pero me alegro muchísimo por ello».