Atletismo El Cross Ciudad de Valladolid reunirá a más de 2.500 atletas Gerardo García, Alberto Bustos y Alfonso Lahuerta, durante la presentación del Cross Internacional. / Rodrigo Jiménez El segoviano Javi Guerra se apunta a disputar el triunfo a los africanos EL NORTE Valladolid Martes, 29 enero 2019, 18:37

El Cross Internacional Ciudad de Valladolid volverá a reunir, en esta XXXI edición y en el escenario habitual del Circuito La Cañada Real de Covaresa, a más de 2.500 inscritos de todas las categorías, desde prebenjamines hasta absolutos,a los que habría que sumar los participantes en el cross Popular de cuatro kilómetros que cerrará la jornada. El acompañamiento del frío, con mínimas de cero grados, parece que tampoco faltará a la cita.

Una de las sorpresas anunciada por el presidente de la Federación de Atletismo de Castilla y León, Gerardo García Alaguero, en la rueda de prensa es la presencia por primera vez en esta carrera del segoviano Javi Guerra, campeón de Europa por equipos de Campo a través en 2009. «Confío en que dé mucha guerra, aunque tendrá duros rivales», señaló en alusión a su apellido.

La cita con el cross de invierno aparece ya marcada en el calendario. El domingo 3 de febrero a partir de las 10.15 horas se darán de forma alternativa la salida a las 19 carreras. Además del Cross se disputará en todas las categorías desde benjamín (también prebenjamín pero no puntúa) hasta absoluto el Campeonato autonómico de Castilla y León individual y por clubes. Por si fuera poco, además existe el aliciente añadido de que esta prueba sirve de acceso para los Campeonatos de España tanto a nivel de selecciones autonómicas como por clubes y que se disputarán próximamente en Cáceres, Linares (Jaén) y Villamanrique de la Condesa (Sevilla).

El concejal de Deportes Alberto Bustos destacó la valía de La Cañada Real como «uno de los mejores circuitos de España», el director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, Alfonso Lahuerta puso el acento en la «longevidad y prestigio de esta prueba muy difícil de organizar y en la que quiere correr todo el mundo», y el presidente de la Federación de Castilla y León, Gerardo García Alaguero, recordó que la Comunidad «es primera potencia» en esta especialidad.

Atletas favoritos

En cuanto a la participación de élite, destacan además de Javi Guerra, el keniata Evans Kipchumba (5º en el Campeonato de Kenia de 1.500 m.; el ugandés Óscar Chelimo, segundo en el Cross de Amorebieta de 2018, y luego los nacionales Fernando Carro Morillo, subcampeón de Europa de los 3.000 obstáculos en Berlín 2018, ganador del Premio Anoc de la pasada edición y campeón de España de los 3.000 obstáculos. Le acompañan Nassim Hassaous, segundo en el Cross de Lasarte de 2018; Daniel Arce (U. Burgos), subcampeón de España de 3.000 obstáculos y sexto en el europeo de Berlín; Raúl Celada, octavo en el ranking nacional de los 5.000 m. en 2017; Daniel Sanfructuoso, séptimo en ranking nacional de los 10.000. Finalmente, el soriano de Añares Rioja, David Martínez, 20º en el Campeonato de España de Cross de 2017, que querrá revalidar su título de Campeón autonómico logrado el año pasado en esta misma prueba de La Cañada.

La keniata Joshephine Chelangat, quinta en el Campeonato de Cross junior de su país en 2017 aunque es una especialista en 800 y 1.500 m., se enfrentará por una plaza en el podio de la carrera femenina a Elena García Grimau (Valencia) cuarta en el Campeonato de España de Cross en 2018 y quinta en los 10.000; a la vencedora absoluta de esta prueba en 2017, Nuria Lugueros, Campeona de España de 10.000 en 2018 y tercera en los 5.000; a la abulense del FC Barcelona Jacqueline Martín ganadora nada más y nada menos que hace once años de esta misma prueba; a Estela Navascues, tercera en el Campeonato de España Marathon de 2016 y a Cristina Ruiz (Playas Castellón), novena en el Campeonato del Mundo de 3.000 en sub 20 en 2018 y tercera en el Campeonato de España sub 20 de Cross.

La salida absoluta para los chicos (10.000 metros) será a las 13.25 horas, mientras que, para las féminas, con una distancia de 8.000 metros, se adelanta las 12:50 horas. Desde las 10:15 se irán celebrando al resto de pruebas de categorías inferiores tras las cuales se llevarán a cabo las entregas de premios.

Una carrera popular en un escenario profesional

Por si fuera poco, se disputará la VI edición del Cross Popular de Valladolid con inscripción gratuita para todo el que quiera participar en esta extraordinaria ubicación. Cualquier persona interesada puede inscribirse hasta las 13:30 horas del próximo viernes o hasta una hora antes del comienzo de la carrera en el propio circuito. Sobre un recorrido de 4.000 metros se han convocado las categorías absoluta hombres y mujeres y veteranos máster A y B.