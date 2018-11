Atletismo El Cros de Atapuerca abre la puerta de Europa Marta García, en el centro de la imagen con el dorsal 21, corre en el Cros Mariano Haro. / A. Quintero Las palentinas Carla Gallardo y Marta García participan este domingo en la mejor prueba internacional de campo a través LÍA Z. LORENZO Palencia Sábado, 10 noviembre 2018, 11:55

El Cros de Atapuerca celebra su vigésimo quinta edición convertido en la cita más importante del calendario internacional del campo a través. Y ahí, con los mejores especialistas del mundo van a estar Marta García y Carla Gallardo, las dos jóvenes palentinas que están inmersas en la preparación de la temporada de cros con un claro objetivo, estar en el Europeo que se celebrará en diciembre en Tilbiurg (Países Bajos).

Aunque están en condiciones bien distintas. Carla Gallardo se proclamó Campeona de España sub 20 y, de entrada, eso le aseguraría un puesto con la Selección, aunque ella tiene claro que quiere competir con las mejores. «Van a estar atletas que son muy competitivas y quiero medirme con ellas. Sé que vendrá la portuguesa Mariana Machado, que corre muchísimo. No quiero ponerle las cosas fáciles a ninguna», asegura la atleta palentina, que esta temporada se enfrenta al salto de categoría, ya que correrá como sub 23.

Por su parte, Marta García se estrenó en la temporada de campo a través en el Cros de Mariano Haro, celebrado en Palencia el pasado fin de semana. «Tuve buenas sensaciones para prepararme para Atapuerca, Soria y Alcobendas, que son los clasificatorios para el Campeonato de Europa. Me ha dado confianza y espero encontrarme en mi mejor nivel. Me juego la plaza en el Europeo con los españoles y van a estar los mejores. Porque mi gran objetivo del invierno es estar en Tilburg. Luego ya veremos como planteamos el resto de la temporada y la pista, pero ahora quiero centrarme en el campo a través», aseguraba la palentina, que este año ha cambiado de equipo para pasar a formar parte del FC Barcelona. «Para mí es muy importante formar parte de este equipo. Supone un nuevo reto y el seguir avanzando dentro del mundo de atletismo», puntualizaba Marta García, consciente de que su temporada comienza a lo grande en Atapuerca.

Aunque más tranquila, Carla Gallardo también sabe de la importancia de preparar bien la temporada de campo a través. «Para mí es lo más duro del año. Llegas después del verano, que has estado parada, y te cuesta más coger el ritmo. Luego, cuando pensemos en la pista, ya vienes rodada», afirmaba una atleta palentina que tiene claro que esta temporada quiere bajar su marca en el 3.000. «Es lo que vamos a intentar en la pista cubierta. Tengo muy claro que ese tiene que ser mi objetivo de este invierno. Luego ya llegará el aire libre y el momento de pensar en el 1.500», finalizaba Carla. Ambas correrán con los mejores atletas a cros para demostrar que merecen ir al Europeo.

Campeones

Atapuerca se ha convertido en una de las citas marcadas en rojo dentro del calendario internacional de atletismo. Este año la prueba bate su propio récord de participación con 6.000 atletas de 14 nacionalidades. Y entre ellos destacan grandes campeones. Como la keniata Margaret Chelimo, campeona de África de cros y quinta en el Mundial de 5.000. Junto a ella ha inscrito su nombre el etíope Abadi Hadis, bronce en el Mundial de Cros. Aunque los aficionados al fondo no apartarán la vista del prometedor Jacob Kiplimo, subcampeón del mundo júnior en el 10.000. En el apartado nacional, estarán Los campeones de España de Cros, Ayad Lamdasem y Trihas Grebe, además de Adel Mechaal, subcampeón de Europa de campo a través. Y Atapuerca contará con una de las estrellas del atletismo español, ya que Fernando Carro subcampeón de Europa de 3.000, también acudirá a Atapuerca.