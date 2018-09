Hockey línea El CPLV Valladolid inicia ciclo de amistosos Imagen de archivo de un partido del CPLV Valladolid. / El Norte El equipo vallisoletano se medirá al Metropolitano vizcaíno y al Molina canario en Canterac en el primer test de pretemporada, mientras que Las Panteras lo harán ante el Meigas de Lugo EL NORTE Valladolid Viernes, 14 septiembre 2018, 13:10

El CPLV afronta este fin de semana los primeros amistosos de pretemporada. Tras dos semanas de preparación enfila la recta final, ya con partidos, la competición oficial. Será en el Torneo Ciudad de Valladolid, que se disputará de forma íntegra en el polideportivo Canterac y que tendrá como protagonistas a las dos plantillas de Elite del club vallisoletano, más el conjunto de Oro masculino, y a Metropolitano, Molina y Meigas Lugo como rivales.

El torneo se jugará entre el sábado 15 de septiember y el domingo 16 en formato liguilla con final directa. El filial de la Liga Oro será el encargado de arrancarlo midiéndose al Metropolitano(sábado, 11:15 horas), uno de los conjuntos que se ha reforzado muy bien para esta temporada, con el regreso a Bilbao del checo Filip Daniel Petric, que pugnará con el americano Blake Ducker por un puesto en la portería; y con el fichaje del también checo Jan Andrysek, llegado desde Castellón. Luego será el turno del equipo de Elite del CPLV, que llega a la cita con bajas. Además de la pérdida de cinco efectivos respecto al año pasado, con las marchas de Nathan Sigmund, Guille Jiménez, José María Caraballo y Tomas Pavlusek, además de la retirada de Andrés Portero, para este torneo no podrá estar Mario Díez por lesión. Así que Ángel Ruiz, que podrá contar ya con Jan Vyoral, que ha llegado esta semana, tendrá que hacer encaje de bolillos para medirse en el primer duelo (sábado, 12:40 horas) al Molina, que tiene caras nuevas, como los jóvenes suecos Carl Viktor Lindell y Jacob Tenemyr; el portero checo Adam Schejbal, internacional sub 20; o el propio ex del CPLV José María Caraballo, aunque éste no podrá estar el fin de semana en Valladolid.

Por la tarde, a las 16:00 horas, será el derbi entre el CPLV Elite y el filial de Liga Oro; para cerrar la jornada con tres encuentros más. A las 17:15 horas se enfrentarán Molina y Metropolitano; a las 19:00 horas será el momento de ver a los vascos contra el conjunto de Elite del CPLV; para acabar el sábado, a las 20.15 horas, con el duelo entre el filial vallisoletano y el Molina Sport.

Los dos primeros clasificados jugarán la final del torneo el domingo, a las 11:45 horas; mientras que el tercero y el cuarto se medirán a las 10.30 horas.

Además, el Ciudad de Valladolid tendrá también el domingo como protagonistas a las Panteras, que se dividirán en dos equipos y que se medirán con el Meigas Lugo (a las 14:00 y a las 16:30 horas), también en los primeros amistosos del conjunto femenino, en el que ya se podrá ver a María Tordera o Shauny Ortega, como caras nuevas, aunque en el caso de Tordera sea después de regresar de un año en Italia; y que no contará con Alicia González, baja por temas laborales.