El CPLV recibe este domingo en Canterac al Metropolitano El partido es la reedición de la final de la última Copa, en un horario poco habitual (12:00 horas) EL NORTE Valladolid Viernes, 1 marzo 2019, 13:18

El CPLV buscará este domingo certificar matemáticamente su presencia en el play-off por el título de la Liga Elite masculina, algo que ya consiguieron las Panteras hace una semana; y casi asegurarse también la primera plaza a expensas de jugarse las tres últimas jornadas. Los vallisoletanos recibirán al quinto clasificado, el Metropolitano, con la idea de seguir liderando la competición con pleno de triunfos.

En un día y en un horario poco habitual (12.00 horas), los dirigidos por Ángel Ruiz reciben a un conjunto que protagonizó, junto a los vallisoletanos, la final de la última Copa del Rey, disputada en Canterac, y que se está jugando su presencia entre los cuatro mejores, algo que estaba entre sus objetivos antes de iniciarse la campaña. El cuadro vasco cuenta con una larga nómina de jugadores, entre los que destacan el norteamericano Stephan Taylor, que acumula 17 goles; los mismos que el checo Yan Andrysek. Junto a ellos, el sueco Filip Petterson, segundo mejor asistente de la Liga. En portería cuentan con el americano Blake Ducker y el checo Filip Petric. El mayor problema del Metropolitano ha sido su irregularidad, ya que ha sido capaz de ganar a Castellón o Espanya, y de perder con Tres Cantos o la semana pasada contra Molina en Bilbao, con el que se está jugando el play-off.

Por su parte, el CPLV cuenta con todos sus jugadores disponibles y buscará sumar su 14ª victoria consecutiva. La semana pasada finalmente no pudo jugar al no presentarse Castellbibal –encuentro del que se espera la resolución del Comité Nacional de Hockey Línea- y en ésta espera que el cambio de día no le afecte en sus prestaciones.

El encuentro será emitido en directo para toda la Comunidad a través del programa 'Castilla y León en juego' de RTVCyL. Además el club colaborará con la campaña de visibilidad de la Asociación Española Síndrome Prader Willi. Se trata de una enfermedad rara, una alteración genética en el cromosoma 15 descrita clínicamente en 1956 por Prader, Labhart y Willi, que afecta de manera irremisible al hipotálamo, y por tanto muchas de las funciones que éste regula se ven perjudicadas. Es un síndrome poco frecuente ya que se estima que su recurrencia es de 1 afectado cada 15.000 nacidos. El club, dentro de su compromiso social, ayudará a dar un poco de visibilidad con la colocación de un stand de productos de la asociación, además de alguna acción que sirva para recaudar fondos.

Además, el equipo infantil de la Liga Nacional Elite se jugará el título en la última sede que se disputará en Igualada. Los vallisoletanos, dirigidos por Andrés Portero, necesitan ganar sus tres encuentros: Jujol (sábado, 13.40 horas), Fénix Madrid (sábado, 18.50 horas) y Las Rozas (domingo, 12.30 horas) y que Sant Andreu y Castellón no sumen todo. En Bilbao jugará el otro conjunto infantil, el de la Liga Oro, midiéndose a Alas de Sagunto, Espanya y Tres Cantos.