El CPLV fuerza el tercer encuentro de semifinales El cuadro masculino se ha impuesto esta tarde a Molina en Canterac (7-3) y se jugará el pase a la final mañana, domingo, a las 10.30 horas ante su afición EL NORTE Valladolid Sábado, 11 mayo 2019, 21:54

l CPLV se ha impuesto a Molina Sport en el segundo encuentro de las semifinales del playoff por el título, forzando de esta manera el tercer partido, que se jugará mañana, a partir de las 10.30 horas, en el polideportivo Canterac. Los vallisoletanos estaban obligados a ganar y lo han hecho en un choque que se ha complicado en el inicio de la segunda parte, con un 2-3 en contra y dudas, pero que lo han resuelto con buen juego y goles para que el pase a la final se juegue este domingo en casa.

El arranque del partido ha dejado entrever lo que iba a ocurrir a lo largo de los 50 minutos. La pastilla en posesión de los vallisoletanos y los canarios esperando algún error para sacar a relucir su calidad en ataque. Así han pasado los diez primeros minutos, con una expulsión de Miguel de Saja, bien defendida por el CPLV y con Jerry Kaukinen evitando el 0-1 en una acción individual de Requena. Enfrente Andrés Baños y Dani Díez han estado cerca del primero pero el checo Schejbal lo ha evitado.

Hasta que Adel Saber, con una recuperación en defensa y un rápido pase a Mario Díez, ha comenzado una jugada que ha acabado con asistencia a Dani Díez que, esta vez, no ha perdonado. Era el minuto 12 y el cuadro pucelano se ponía por delante para tranquilidad de una parroquia que ha vuelto a responder en las gradas de Canterac. Marcos Pérez ha estado cerca del segundo casi en la siguiente acción, topándose de nuevo con el portero canario.

A partir de ese momento, Molina ha dado un paso adelante y el CPLV le ha esperado atrás, sin pasar muchos apuros. Ha tenido una superioridad que no ha podido aprovechar y se ha encontrado con el empate casi sin que su rival lo buscara, en una perdida cerca de portería que Requena ha mandado a las mallas. El golpe, a 3.53 del descanso, lo han resuelto Kyle Novak y Miguel de Saja nada más sacar de centro, haciendo el 2-1 en una rápida combinación.

Así parecía que se iba a llegar al descanso, pero otra acción de fortuna, con un regate sin querer de Requena le ha dejado la pastilla a placer para empatar a 16 segundos del intermedio.

Así que todo se decidiría en una segunda parte que ha comenzado con jarro de agua fría. Los vallisoletanos han dispuesto de una superioridad que no sólo no han aprovechado sino que en la mis ma se han encontrado con el 2-3 a la contra, otra vez de Requena. No habían pasado un minuto y medio y han llegado los nervios. Tanto que en la siguiente acción, el CPLV se ha quedado con uno menos, evitando Kaukinen en varias acciones el 2-4. El encuentro entraba en una fase complicada para los locales, necesitados de la victoria. Fase que ha cambiado con el 3-3, obra de Mario Díez en un power-play atascado hasta el momento. Quedaban 17 minutos, un mundo. Sólo dos después, el cuadro pucelano se ha vuelto a poner por delante, tras una entrada en velocidad de Olmo con pase a Jan Vyoral, para que encontrase el gol. El CPLV se ha desatado y casi seguido ha hecho el quinto, obra de Dani Díez a pase de Mario.

A partir de ahí el encuentro ha cambiado, ha pasado a ser de control local, sin arriesgar, esperando a Molina, aprovechando cada error para buscar el sexto, que ha llegado a falta de 8 minutos, por medio de Olmo Ercilla en otra superioridad. Los vallisoletanos ya tenían el triunfo en el bolsillo. El broche lo ha puesto Adel Saber con el 7-3 a falta de dos minutos y la entrada de Jorge Baños en portería y el resto de jóvenes, Carlos Cabrera, Pablo Tribiño, Andrés Esgueva y Eloy Valls, en esos instantes finales.

Este domingo, a las 10:30 horas en el polideportivo Canterac, asalto definitivo por un puerto en la final.