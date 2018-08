Chema Martínez: «El deporte tiene un gancho increíble para colaborar con causas solidarias» Chema Martínez, primero por la izquierda, lidera el pelotón solidario por las carreteras palentinas. / El Norte El fondista español hace parada en Aguilar de Campoo al frente de un pelotón solidario contra la enfermedad de chagas LÍA Z. LORENZO Palencia Miércoles, 29 agosto 2018, 12:57

Chema Martínez es uno de los fondistas más reconocidos del atletismo nacional. Con un oro y dos platas europeas a sus espaldas, el madrileño ha cumplido 47 años con más energías que nunca. Por eso está inmerso estos días en el Reto Chagas, un recorrido ciclista de 796,7 kilómetros entre Madrid y Oviedo que quiere visibilizar la enfermedad del chagas, una gran olvidada. Y en medio de la ruta, este pelotón solidario hizo parada en Aguilar de Campoo después de que los ciclistas sufrieran en la Montaña Palentina.

–¿Cómo llega un atleta como usted a este reto?

–Conozco a Leandro desde hace tiempo y cuando surge la posibilidad de participar y dar a conocer una enfermedad como la del Chagas, no me lo pensé mucho. Es una enfermedad que afecta a siete millones y medio de personas en todo el mundo y que en España ha llegado ya a 55.000 personas. Muchas madres no sabe que pueden transmitir la enfermedad a sus bebés y no se hacen las pruebas para descartar que lo sufran. Es una manera de poner nuestro granito de arena con un reto deportivo. Y es duro porque ninguno de los que estamos aquí somos profesionales del mundo de la bicicleta. Una de las cosas que teníamos claras era que queríamos que participara todo el mundo, no solo los que vamos en la bicicleta. Así que después de la etapa de cada día hacemos pequeñas tiradas de carrera con la gente de la ciudad que se acerca hasta las charlas, porque nuestro objetivo es llegar a toda la gente que podamos.

«Mi único contacto con la bicicleta había sido de pequeño»

–¿Ha sido fácil cambiar las zapatillas por la bicicleta?

–¡Para nada! Mi único contacto con el mundo de la bicicleta había sido lo que montaba cuando era pequeño y poco más. Lo que siempre se me ha dado bien ha sido correr. Para mí era una auténtica aventura, un reto de verdad hacer tantos kilómetros sobre la bicicleta porque desgraciadamente, yo no soy tan profesional como antes y ninguno de los que me acompaña se dedica a la bici profesionalmente. Se hace duro.

–Pero después de los kilómetros en la bicicleta se pone a correr con los que acuden a las charlas.

–A la gente le apetece correr conmigo y a veces nos tensan tanto que, por ejemplo, el rodaje de Logroño lo hicimos por debajo de cuatro minutos. Pero en general son rodajes sociales para que todo el mundo conozca la enfermedad y se involucren también en el reto.

–¿Cuántos kilómetros han hecho por la Montaña Palentina?

–Pues por la montaña exactamente no lo sé, pero hemos rodado 162 kilómetros. Te digo que no me he dado cuenta de cuando hemos empezado la montaña porque suficiente tenía con mirar al de delante para no caerme. Ha sido una tercera etapa muy dura por el calor y el viento. Y las fuerzas empiezan a estar al límite por el cansancio acumulado y te puedo decir que para mí cada pedalada se convierte en una verdadera proeza.

«La etapa de Aguilar de Campoo se ha hecho dura por el calor y el viento que ha soplado»

–¿Cómo puede colaborar la gente con esta iniciativa?

–Nosotros avanzamos metros encima de la bicicleta, pero también simbólicamente a través del hashtag #RetoChagas. Buscamos que la gente nos siga y lo teclee para que tengan ese primer contacto con esta enfermedad tan desconocida. Si nosotros llegamos, se hará una donación a la Fundación Mundo Sano para colaborar en el reto. Además, todo el mundo que nos siga a través de Twitter o de la web www.retochagas.com puede conocer nuestras aventuras y desventuras del día. Colgamos fotos y vamos contando como son las etapas, cómo es el circuito.

–¿Cómo se cuidan cuando termina el día?

–Pues lo primero es la comida. Siempre tenemos un par de cacerolas de pasta preparadas con huevo para cuidar los hidratos de carbono con la proteína y un poco de aceite de oliva para cubrir las grasas. Se trata de aprovechar la ventana metabólica para ingerir todos los nutrientes que necesitamos para estar recuperados al día siguiente. Luego aprovechamos para meternos en nuestro cubo con hielo. Nos vamos turnando dentro para acelerar la recuperación muscular. Luego tenemos a Gus, que es el que nos repara todos los problemas musculares que podamos tener. Descargamos un poco las piernas y luego nos preparamos para el rodaje, que hace que nos volvamos a cargar antes de irnos a la cama (ríe mientras lo cuenta). Y durante la etapa vamos parando cada 40 o 50 kilómetros para reponer sales, tomar algún aminoácido para las proteínas y geles para darnos un poco de energía. Aunque lo que de verdad nos empuja es la ilusión que tenemos por lo que estamos haciendo, por dar a conocer la enfermedad de chagas.

«El deporte tiene un gancho increíble para conectar con la gente»

–Como atleta, ¿cree que los deportistas tienen la obligación de implicarse en causas como estas.

–El deporte tiene un gancho increíble para conectar con la gente. Muchos deportistas se involucran en este tipo de retos para tratar de llegar al mayor público posible. El mundo del deporte siempre apoya a este tipo de causas solidarias.

–Ha escrito un libro, colabora con los medios de comunicación, queda con atletas populares para engancharlos al atletismo, ¿de dónde saca el tiempo?

–Es una manera de gestionar las 24 horas que tiene un día. Hay veces que es más complicado que otras, pero hay que ser eficiente y todo es más fácil cuando haces algo que te motiva y que te gusta. Entonces le pones cariño y pasión a cada uno de tus días y a todo lo que haces. Y yo disfruto enormemente con todo lo que hago.

–Un animal competitivo como usted, ¿echa de menos la alta competición?

–Muchísimo. Cada vez que hay un campeonato, como el Europeo de Berlín, se me ponen los dientes que araño el parqué, me subo por las paredes. Me encantaría volver a estar en esa línea de salida, compitiendo con los mejores. Pero también tienes que reconocer que los años van pasando, tengo más de 200.000 kilómetros en las piernas y muchos campeonatos en la espalda. Todos los atletas tenemos que asumir en algún momento que nuestra plenitud física ya pasó, y es el momento de afrontar nuevas etapas. Ahora hago mis pinitos en el mundo del trail y afronto nuevos retos.