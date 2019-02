Atletismo Carla Gallardo se proclama campeona de España sub 23 Carla Gallardo. / El Norte Álvaro Lastra consigue el bronce en salto de altura, mientras que Marta García pelea hoy por lograr una medalla en el 800 EL NORTE Palencia Sábado, 9 febrero 2019, 21:45

El Campeonato de España sub 23 ha empezado muy bien para los atletas palentinos, que en la primera jornada han conseguido colgarse dos medallas. La gran protagonista de la jornada ha sido Carla Gallardo, que ha dominado el 3.000 con mano de hierro para alzarse con el oro y proclamarse campeona de España sub 23 tras pulverizar su mejor marca en pista cubierta.

La palentina llegó la primera a meta con un tiempo de 9:23.41, cuatro segundos mejor que su anterior registro. Además, Carla no dio ninguna oportunidad a sus rivales y con un ritmo alto desde el principio hizo una rápida selección y se puso en cabeza. La fondista no levantó el pie del acelerador y llegó primera a la meta con doce segundos de ventaja sobre Jone Zabaleta, plata con un tiempo de 9:35.72. La tiranía que impuso Carla sobre la pista de Salamanca no encontró contestación en ninguna de las atletas que trataron, sin conseguirlo, de correr a su lado.

Pero las buenas noticias para el atletismo ya habían comenzado antes. El primero en subir al podio ha sido Álvaro Lastra, que ha logrado el bronce en salto de altura con una buena marca de 2,06, a tan solo un centímetro de su mejor marca personal. Álvaro no consiguió superar el listón en 2,09, pero su gran concurso, ni un solo nulo hasta esa altura, le permitió subir al podio y dejar fuera a Miguel Pérez, que había marcado un nulo en su primer salto sobre 2,06. El que no logró meterse en semifinales fue Sergio Husillos, que llegó segundo en su serie, pero que se quedó fuera por tiempos.

Sí consiguió el pase a la final Marta García, que pela hoy por una medalla en el 800. La fondista palentina no necesitó acercarse a sus mejores registros para meterse en la lucha por el podio, ya que llegó primera en su serie y pudo reservar fuerzas para la gran carrera. Marta intentará asaltar la primera plaza desde las 13:00 horas ante algunas de las grandes promesas del medio fondo español.