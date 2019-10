Atletismo Carla Gallardo preparará la temporada de cros en Sudáfrica La palentina entrenará del 9 al 31 de octubre en Potchefstroom junto a otros siete atletas españoles LÍA Z. LORENZO Palencia Viernes, 4 octubre 2019, 12:42

El lunes 8 de octubre, Carla Gallardo se subirá en un avión con destino a la localidad de Potchefstroom (Sudáfrica) para preparar la temporada de cros, con el Campeonato de Europa como gran objetivo. La palentina ha sido una de las elegidas por la RFEA para viajar hasta esta concentración específica para fondistas. Junto a ella estarán Gema Martín, Cristina Espejo, David Palacio, Artur Bossy, José Ignacio Giménez, Carlos Mayo, Tariku Novales y Abdessamad Oukhelfen. «Estoy encantada con esta oportunidad que nos da la RFEA. Estaremos a unos 120 kilómetros de Johanesburgo, en las mejores condiciones para entrenar. Nos vamos a alojar en un centro de alto rendimiento, con un tiempo estupendo para trabajar fuera y preparar la temporada de cros. No es que tengamos mucha altitud, 1.340 metros, pero el centro es estupendo», explica una Carla Gallardo que empieza a tener buenas sensaciones tras un final de temporada muy complicado.

Unas continuadas molestias estomacales y el tratamiento que las acompañaba hicieron que la palentina tuviera que decir adiós a la pista antes de tiempo. Tras el descanso estival, unas molestias en el tobillo le obligaron a entrenar exclusivamente en la elíptica. «Se ha convertido en mi mejor amiga», explica divertida la fondista. «Mientras estuve con el tratamiento para el estómago entrenaba en la elíptica y luego, cuando empecé a salir, tuve unas molestias en el tobillo que me obligaron a volver con ella. A nivel mental se me ha hecho duro, pero ahora, dar vueltas a la pista me parece divertido», aclara una Carla Gallardo que tiene muchas esperanzas puestas en la temporada de cros.

Alto rendimiento

Todo empezará el próximo 8 de octubre, cuando los ocho atletas se suban a un avión con dirección a Roma y desde ahí cojan el enlace que les lleve directos a Johanesburgo. Desde la capital se dirigirán a Potchefstroom, donde se alojarán hasta el 31 de octubre y estarán bajo la batuta de Enrique Pascual. Luego será el momento de empezar a competir para preparar el Europeo de campo a través que se va a celebrar en Lisboa el 8 de diciembre. «Espero que la preparación en Sudáfrica nos sirva para crecer y hacer una buena temporada. Aunque lo primero es pensar en clasificarse para el Campeonato de Europa, que no va a ser nada fácil porque hay un nivelazo, gente como Celia Antón, Cristina Ruiz, Marta García o Pilar Barreiro. Si las cosas salen como esperamos y conseguimos clasificarnos, existen posibilidades reales de que podamos ganar», aclara una Carla Gallardo que en este 2019 se estrena en la categoría promesas, donde se va a enfrentar a algunas de las mejores atletas del mundo. Lo hará en Atapuerca y Alcobendas, las dos pruebas en las que espera conseguir la clasificación para Lisboa. «Tengo claro cuándo voy a competir en el campo a través y por el momento no quiero pensar en otra cosa», asegura la fondista, que esta temporada va a dar un paso más en su carrera deportiva