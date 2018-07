Carla de la Fuente, campeona de Castilla y León de doma clásica La segoviana Carla de la Fuente con 'Fay', en un momento del concurso. / El Norte Las amazonas de la región han copado el medallero de las tres categorías que se han disputado en las instalaciones del Centro Ecuestre EL NORTE Segovia Lunes, 16 julio 2018, 16:20

Protagonismo femenino en el Campeonato de Castilla y León de Doma Clásica 2018, donde las amazonas han copado el medallero de las tres categorías que se disputaban. Carla de la Fuente, montando a 'Fay' es la nueva campeona absoluta de Castilla y León de Doma Clásica. La amazona segoviana, que en la San Jorge de la primera jornada una nota de 69,265%, afianzó aún más su liderazgo, logrando una nota media en la Reprise Intermedia I de 70,539%.

Tras la ceremonia de la entrega de medallas, Carla de La Fuente apuntó que «la verdad es que ha sido un logro y una satisfacción y más aún en este año que ha sido duro, no he podido competir en los Masters y me he quedado sin ir al Campeonato de Europa. Esto me ha hecho esforzarme aún más para demostrar que 'Fay' y yo estamos ahí»., montando a 'Furco A', mientras que el bronce ha sido otra amazona, la segoviana María Velasco Cano, con 'Tardío AS II'.

En la categoría de Juveniles O Estrellas, emoción hasta el último momento. La salmantina María Flores García, con 'Xocoalt', que había sido segunda con una nota de 61,774%, en la segunda jornada lograba la mejor nota (63,526%), con lo que la media de los dos días llegaba a 62,650%, desbancando así para el oro de esta categoría a la amazona Nerea Tovar Valverde, con 'Flamenco PM', que se subía al segundo cajón del podio con una media en las dos jornadas de 62,344%. Y con el bronce se hacía María García Molina montando a 'Ghorblak G Molino'. «No pensaba lograr el oro al principio. Xocoalt no es un caballo con fuerza, pero tiene un gran carácter y da el doscientos por cien», dijo.

Y en la categoría de Infantiles el oro se ha ido para Ávila gracias a Susana de la Iglesia Rico, con 'Fuego Santo', con una media de las dos jornadas de 65,092%. . «Me he visto mejor de lo que pensaba. Tras Ponte de Lima, en Portugal, el caballo llegaba aquí cansado pero en la pista ha ido muy bien»., apuntó. La plata fue para la zamorana Laura Taramona, con 'Douro Cas' , y el bronce se lo llevó otra amazona, Lara Ballesteros con 'Evadis'.

Además del campeonato, se celebró la Final Territorial de Caballos Jóvenes. En 4 años se impuso 'Truco de Centurión', (Yeguada Centurión) con la monta de Manuel Galeano. En 5 Años el ganador fue 'Team Spirit', montado por Rubén Arrabé; y en 6 Años 'Zocato IV' (Yeguada Gómez García) montado por Pablo Martín de la Fuente.

El Campeonato de Castilla y León de Doma Clásica 2018, y la Final Territorial de Caballos Jóvenes se han celebrado en las instalaciones del Centro Ecuestre de Castilla y León AMTUNA-CECYL, de forma conjunta con un Concurso Nacional de Doma (CDN***) . En total han participado cerca de setenta binomios en el conjunto de pruebas.