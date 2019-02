Los 'Campeones' de la Asociación Amanecer Jugadores del Amanecer atienden a su entrenador durante un tiempo muerto del partido. / Antonio Tanarro El equipo de fútbol sala disputó su primer partido en la competición 'Mentegoles' FERNANDO ARCONADA Segovia Miércoles, 13 febrero 2019, 21:24

Si Javier Fesser o su equipo de guionistas quería ideas para otra película como 'Campeones', solo tenía que pasarse por el pabellón Pedro Delgado y presenciar el primer partido de fútbol sala de la Asociación Amanecer-Salud Mental Segovia dentro de la nueva temporada de la liga de fútbol sala 'Mentegoles', organizada por la Federación Salud Mental Castilla y León,. Seguro que tomaba buena nota para otro éxito, aunque en esta ocasión tuviera que estar inspirada en un equipo de fútbol sala.

Sergio Santo Domingo da instrucciones a uno de sus jugadores. / A. Tanarro «Estar con ellos es muy gratificante» Empezó como voluntario, trabaja con ellos como educador y poco a poco a poco ha ido dando forma al equipo de fútbol sala, compuesto por una quincena de jugadores que entrenan en el Pedro Delgado los miércoles por la mañana y aprovechan precisamente ese horario para jugar estos partidos de Liga. «Son unos chicos ideales;estoy con ellos todos los días y la verdad es que es muy gratificante. No lo puedo describir de otra forma», comentó Sergio Santo Domingo, su entrenador. El proyecto de la Liga 'Mentegoles' nació con el objetivo los hábitos saludables a través del fútbol sala «y con eso hacemos convivencia con otras asociaciones diferentes, vamos a otras provincias, viajamos... y por supuesto hay muchos goles, porque hay jugadores de muchísima calidad». ¿Qué si he visto la película de 'Campeones? Claro que sí. Y cuando la vi me sentí muy identificado porque es lo que hacemos todos los días. Y creo que ha venido muy bien esa película para que también la sociedad conozca más este mundo;es verdad que los que estamos más dentro, ya sabemos cómo es», añadió Sergio Santo Domingo.

Posiblemente no reciban en su vida ningún Goya; no ocupen páginas ni minutos en los medios más allá de su ámbito local, no cruzarán más alfombras más que las de sus casas. Alberto, Javi, que ayer metió unos cuantos goles, Míriam, Sonia, que son las dos jugadoras del equipo, Jorge, Mario, Manolo, Félix, Maximino, Anastasio... todos los componentes del equipo segoviano no son tan conocidos, pero desde luego sí que harían honor al título de la película. Con su esfuerzo, con su empeño y dedicación lo son. No solo los jugadores del Amanecer;también los de Aranda y los del resto de equipos participantes en esta competición. Auténticos triunfadores.

Y los dos equipos se empeñaron también en hacer bueno el nombre de la competición, 'Mentegoles'. Trece se vieron en el Pedro Delgado. Perdió 5-8 el equipo del Amanecer ante el Salud Menta Aranda (que malos son esos nervios del primer partido...) y los jugadores de ambos equipos demostraron el alto nivel de la competición. Los dos primeros goles fueron para los visitantes, aunque al descanso se llegó con el marcador de 1-2.

En la segunda, llegó a empatar el equipo del Amanecer y el partido se convirtió en un festival de goles. Aranda llegó a ponerse con un marcador de 3-8, pero el Amanecer no se dio por vencido. Ocasiones, goles... un gran espectáculo, sin cámaras de por medio. Deporte inclusivo en estado puro, real como la vida misma. Y pura diversión, que al fin y al cabo, también es de lo que se trata con este proyecto.

Este primer partido augura el éxito de esta competición que registra más de 130 participantes, en un total de diez equipos de deportistas con problemas de salud mental y que mantiene el apoyo de la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León así como de la Federación de Deportes Adaptado de Casilla y León. Los equipos participantes, en esta ocasión son Feafes Zamora, Salud Mental Salamanca Afemc; Alfaem Salud Mental León, El Puente Salud Mental Valladolid, Faema Salud Mental Ávila, Rayo Palencia, Salud Mental Aranda, Prosame Salud Mental Burgos, Asovica Salud Mental Soria y Amanecer Fútbol Club. El objetivo principal de esta iniciativa es el fomento de hábitos de vida saludable, entre ellos la práctica habitual de una actividad deportiva, en este caso el fútbol sala.

La Liga 'Mentegoles' disputará un total de 20 partidos, donde se obtendrán las primeras clasificaciones correspondientes a los choques de las zonas este y oeste. De esta forma, el próximo 31 de mayo tendrá lugar la ya tradicional final, donde a lo largo de una jornada completa de deporte y encuentro asociativo, se decidirá la clasificación definitiva de esta Liga 2019. Por segundo año consecutivo se mantiene la presencia, dentro del arbitraje, de la denominada tarjeta verde a la deportividad. A la finalización de cada partido el árbitro señalará con una tarjeta verde al equipo que considere que ha sido el más deportivo y que se reflejará en el acta. Los jugadores de un equipo señalarán a un único jugador del equipo contrario que consideren que ha tenido un comportamiento más deportivo. También figurarán en el acta. A la finalización del campeonato se reconocerá al equipo con un comportamiento más deportivo de cada uno de los dos grupos, y a los jugadores que hayan recibido una tarjeta verde durante el desarrollo de la Liga.

Con el objetivo de favorecer la presencia y participación de mujeres en las actividades deportivas, también se reconocerá en la final aquel equipo con un mayor número de deportistas femeninas.