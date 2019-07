Atletismo Una campeona con la vista en Gavle Marta García. / Rodrigo Jiménez Su medalla de oro en el Nacional sub 23 sitúa a Marta García en el grupo de favoritas para el Europeo LÍA Z. LORENZO Palencia Martes, 2 julio 2019, 12:29

A 200 metros para que finalizara la final de los 1.500 del Campeonato de España sub 23, Marta García estaba inmersa en una carrera contra las mediofondistas españolas más prometedoras y ante sí misma y sus propias limitaciones. Cuando cruzó la meta, la palentina no solo había vencido a una atleta de la talla de Celia Antón, también se había demostrado a sí misma que la prueba reina del mediofondo es un terreno propicio para sus características. «Me encontré muy bien desde el principio. Creo que fui muy inteligente al colocarme en cabeza desde la salida porque sé que por detrás hubo muchas peleas por ganar la posición y yo estuve muy cómoda hasta los últimos 800 metros, cuando empezaron los ataques para intentar acelerar la carrera», rememora la atleta apenas 24 horas después de proclamarse campeona de España sub 23 en la prueba reina del medio fondo. La gran final del Nacional fue una carrera táctica, con pocos cambios de ritmo y todas pendientes de los codos cercanos. Marta supo nadar a la perfección en unas aguas turbulentas.

«No sé de donde saqué las fuerzas en los últimos 200 metros. Sabía que ahí estaba la carrera y aguanté hasta el final porque estaba en juego el título pero también una de las tres plazas directas para el Europeo de Gavle. Aguanté y me llevé una alegría inmensa con el oro. Estoy realmente feliz de lo que he conseguido porque hemos trabajado mucho para estar aquí», admite la mediofondista palentina que vive un momento muy dulce, en una temporada de ensueño.

Tanto ella como su entrenador decidieron que era el momento de probar su punta de velocidad en el 1.500, la prueba favorita de los mediofondistas españoles. «Hemos estado entrenando la velocidad desde el comienzo porque nunca habíamos hecho un trabajo tan específico. En el 3.000 no es algo tan fundamental y este año sí que nos hemos centrado más en ello». Y por lo visto en el Campeonato de España sub 23, los esfuerzos han dado sus frutos. La palentina se impuso en un apasionante final a algunas de las grandes promesas del mediofondo, como son Celia Antón o Lucía Rodríguez. Con esta victoria, Marta García confirma que ha llegado para quedarse.

Tras competir con las atletas absolutas en el campo a través, algo se activó en el cerebro de la atleta palentina, como ella misma reconoce. «El cros me ha ayudado mucho. Verme al lado de grandes atletas, darme cuenta de que puedo estar a su nivel ha hecho que mentalmente esté más fuerte, que realmente crea en mis posibilidades», comenta una Marta García que admite que ahora mismo solo tiene un objetivo en mente, el Europeo de Gavle que se va a celebrar entre el 11 y el 14 de julio en la localidad sueca y que va a reunir a los mejores atletas europeos sub 23.

«Allí vamos a por todas, porque no hay otra manera de afrontarlo». Así de rotunda se muestra la mediofondista antes de la cita más importante de su temporada. «Tengo claro que voy a pelear por estar en la final y ahí haré mi carrera, lo daré todo y que sea lo que tenga que ser», asegura. La palentina formará parte de la delegación española que se desplazará el próximo 9 de julio hasta tierras suecas. «Ya nos han comunicado que nos concentramos todos a partir del día 5, por lo que ahora mismo solo pienso en recuperarme y preparar el Europeo», confirma Marta García. La palentina ha dado un gran salto esta temporada con su decisión de competir en el 1.500 y ahora pelea por confirmarse en el mejor escenario posible, un Europeo sub 23.