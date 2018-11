Un campeón en la Guardia Civil El palentino Rubén Pérez, en el campeonato de Europa de Policías y Bomberos disputado en Cádiz. / El Norte El palentino Rubén Pérez triunfa en el Europeo de Policías y Bomberos de Cádiz ÁLVARO MUÑOZ Palencia Martes, 6 noviembre 2018, 11:59

El deporte es sinónimo en muchas ocasiones de vitalidad, salud, compromiso, compañerismo, bienestar... Valores muchos de ellos que escenifican la importancia de practicar a la semana alguna actividad física. Pero a todo esto, habría que añadir que el deporte es seguridad, sobre todo, si está en el cuerpo del palentino Rubén Pérez. Este guardia civil, destinado este año a Palencia tras una década en Aguilar, ha demostrado sus cualidades deportivas, en el Campeonato de Europa de Policías y Bomberos, que se ha desarrollado este año en Cádiz. Concretamente en Algeciras, el palentino se ha colgado la medalla de oro en pentatlón, la de plata en pértiga y la de bronce en salto de altura en la categoría máster 40, lo que pone en evidencia el buen estado de las fuerzas de seguridad palentinas. «Son como unas Olimpíadas, porque hay muchas modalidades deportivas, aunque con muchos menos participantes», apunta Pérez, que prácticamente todos los años dedica parte de sus ahorros y su tiempo de descanso para representar a España en estas pruebas. «La mitad de mis vacaciones son para estos campeonatos. Me gasto mi dinero y mis días para estas competiciones, aunque el próximo año no iré al mundial de China por la distancia y el idioma», añade el atleta del Club Puentecillas.

Campeonato de España

Contento por lograr estos resultados, este palentino se mostraba más ilusionado por conseguir la mínima para el campeonato de España en veteranos en la modalidad de pentatlón, donde se colgó el oro. «No me gusta publicarlo por redes sociales, porque no se consigue a nivel de élite, pero me hace mucha ilusión ir a estas pruebas. A mi los podios no me importan. Lo más significativo es que logré la marca mínima para el campeonato de España de veteranos», relata Rubén Pérez, que ya ha empezado la preparación para el Nacional, que se desarrollará en marzo en Orense.

Pero los logros de Pérez no solo se centran en los resultados deportivos, pues hace cuatro años, cuando residía en Aguilar, se atrevió a fundar una escuela de atletismo Running Aguilar, en la que hoy cien niños aprenden y se divierten con este deporte. «La gente está muy contenta. Empezamos desde cero hace unos años, aunque no nos podemos comparar con el Puentecillas, que tiene un módulo muy diferente al que tenemos en el pueblo. Es muy difícil enganchar a los niños, porque no hay una instalación cerrada con calor. Estamos viendo como el club crece con el paso de los años, eso significa que algo se está haciendo bien», concluyó Pérez, quien ya ha tenido la oportunidad de competir en seis Europeos y dos Mundiales. Todo un logro para este palentino que compagina el deporte con la seguridad ciudadana.