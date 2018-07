Hípica Las amazonas dominan el Campeonato Absoluto de Doma de CyL Carlota de la Fuente con 'Fay' / El Norte Las tres categorías que se disputaban han sido ganadas por mujeres DAMIÁN MORENO Valladolid Lunes, 16 julio 2018, 19:20

El Campeonato de Castilla y León de Doma Clásica absoluto 2018 es territorio de las amazonas. Carla de la Fuente, montando a 'Fay', es la nueva campeona absoluta de la comunidad. La segoviana, que en la San Jorge de la primera jornada obtuvo una nota de 69,265%, el domingo afianzó aún más su liderazgo, logrando una nota media en la Reprise Intermedia I de 70,539%. Tras la ceremonia de entrega de las medallas, de la Fuente declaraba que su victoria es «un logro y una satisfacción» en un año que «ha sido duro», ya que no ha podido competir en los Masters y me se ha quedado sin ir al Campeonato de Europa. «Esto me ha hecho esforzarme todavía más para demostrar que Fay y yo estamos ahí», afirmaba.

La segunda posición ha sido para la soriana Ana Ceña Ortego, montando a 'Furco A', mientras que otra segoviana, María Velasco Cano, con 'Tardío AS II', se colgaba la medalla de bronce.

El resto de categorías

En la categoría de juveniles 0*, emoción hasta el último momento. La salmantina María Flores García, con 'Xocoalt', desbancaba gracias a su puntuación en la segunda jornada a la amazona Nerea Tovar Valverde, con 'Flamenco PM', y se hacía con el primer puesto. Valverde por su parte se subía al segundo cajón del podio. Con el bronce se hacía María García Molina montando a 'Ghorblak G Molino'. Ya en la categoría de infantiles el oro se ha ido para Ávila gracias a Susana de la Iglesia Rico, con 'Fuego Santo'.

Final de Caballos Jóvenes

Además se celebró la Final Territorial de Caballos Jóvenes. En 4 años se impuso 'Truco de Centurión', (Yeguada Centurión) con la monta de Manuel Galeano. En 5 Años el ganador fue 'Team Spirit', montado por Rubén Arrabé; y en 6 Años 'Zocato IV' (Yeguada Gómez García) montado por Pablo Martín de la Fuente.