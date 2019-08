Alba Ulloa y Raúl González reinan en el agua de la Montaña Palentina

Alba Ulloa, del Club Oca SOS de Palencia, y Raúl González, del Salvamento Dragones zamorano, se han coronado como campeones de la Travesía a Nado de la Montaña Palentina que se ha celebrado este fin de semana. La prueba ha contado con dos travesías, una en Velilla del Río Carrión y otra en Aguilar de Campoo, y ha proclamado campeones a dos socorristas, acostumbrados a nadar en las peores condiciones. En Velilla, la competición comenzó a las 12:00 horas junto a la pasarela peatonal del barrio de Las Cortes de Velilla, más concretamente junto al túnel del salto de Iberdrola. Desde allí los nadadores tuvieron que desplazarse por el agua hasta la parte baja de la pasarela, donde estaba la salida. Aunque la temperatura exterior era alta y el tiempo muy bueno, el agua recibía a los deportistas con una temperatura gélida. La organización ya había anunciado que el neopreno iba a ser puntuable y recomendable. Finalmente no todos lo utilizaron, pero sí que muchos de los veteranos lo aprovecharon. En general, todos los nadadores alabaron el estado del río y de sus aguas, aunque no de la temperatura. Con neopreno o no, todos aseguraron que el agua estaba muy fría para poder nadar tranquilamente.

Las primeras carreras fueron para los más pequeños, que nadaron la distancia con destreza, sin perder de vista a los compañeros y abriendo boca a las decenas de personas que habían acudido a la orilla del río para disfrutar de la prueba, en su mayoría familiares de los participantes. Los más pequeños repitieron en Aguilar de Campoo para el deleite de los aficionados a la natación.

Media hora más tarde tomarían su salida las pruebas competitivas, en las que sí se notó una rivalidad mayor a la hora de echar el brazo al agua. Alba Ulloa y Raúl González demostraron su superioridad casi desde el comienzo y desafiaron a las bajas temperaturas del agua con un ritmo difícil de seguir para sus perseguidores. Los dos socorristas se llevaron la victoria y el título tras repetir victoria en Aguilar de Campoo. Alba Ulloa es una de las grandes promesas del salvamento nacional, mientras que Raúl González Maeso fue campeón del mundo máster en Montpellier en el 2014. Los dos socorristas demostraron estar en un gran momento de forma y dominaron las dos pruebas desde la salida para coronarse en las aguas de la Montaña Palentina.