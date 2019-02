División de Honor juvenil El CIA vuelve a respirar Edu abraza a Rubén en medio de la celebración de sus compañeros. / Marta Moras Los palentinos se acercan a la permanencia gracias a los goles de Edu y Selles ante el Alcorcón, un rival directo LÍA Z. LORENZO Palencia Domingo, 3 febrero 2019, 16:58

El CIA ha cogido aire con su victoria ante el Alcorcón, un rival directo por la permanencia. Los de Manu Gañán venían de recibir una tremenda goleada ante el Atlético de Madrid (8-0) y empezaban a ver muy de cerca el descenso. Pero los palentinos se han levantado para volver a respirar en un partido complicado, en el que tuvieron que superar las pegajosas marcas de los madrileños.

2 CIA Javi, Alvi, Manu, Selles, Mario; Gatu (Matheus, min.45), Pablo (Reza, min.81), Cuéllar (Jimmy, min.87), Edu; Rubén y Blanco (Prieto, min.69). 0 Alcorcón Roberto, Raúl, Juan, Tiago, Daniel (Álex. 73); Aitor, David (Luigi, min.64), Edu, Diego (Álex C., min.81); Rafa (Adrián, min.69) y César. GOLES. 1-0, (min.47), Edu. 2-0, (min.78), Selles, de penalti. Árbitro. David García de la Loma. Mostró tarjeta amarilla a Pablo por parte del Club Internacional de la Amistad; y a Raúl y Luigi por el Alcorcón. incidencias. Partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada de la División de Honor juvenil disputado en La Balastera.

Porque el Alcorcón, consciente de lo que se jugaba, salió a dominar el partido, a intentar tener el balón y crear peligro por las bandas. Además, los madrileños propusieron una presión muy adelantada que puso en problemas a la línea de creación palentina. El CIA decidió agazaparse durante los primeros minutos para lanzar alguno de sus mortales zarpazos al contraataque. La tuvo Edu cuando aún no se habían cumplido los cinco minutos tras un córner muy mal sacado por los madrileños. El mediapunta condujo con maestría la contra, pero el balón se frenó, el césped de La Balastera sigue en un estado infame, en su último recorte, ya en la frontal del área pequeña.

Los madrileños apretaban mucho, pero el CIA había creado la primera ocasión de gol. El primer tiro a puerta también fue de los locales. Pablo consiguió disparar tras un buen pase de Cuéllar desde la derecha. Su tiro lo rechazó Roberto, pero los amarillos consiguieron sacudirse el dominio madrileño y empezaron a sentirse más cómodos sobre el césped, que aún estaba helado en algunas zonas. El partido se trasladó entonces al centro del campo, donde se desató una verdadera batalla por el control del esférico. El choque entró entonces en un punto muerto en el que se sucedían los casi pases y las casi jugadas, pero nada se finalizaba. El partido no encontraba salida, atascado en la presión en el centro del campo. Pablo volvió a tener una ocasión tras una buena jugada personal, en la que tiró de casta para plantarse en el mano a mano con el guardameta del Alcorcón. Pero Roberto volvió a ganarle la partida y desvió su disparo. El partido no tenía dueño, pero el CIA era capaz de llevar peligro al área contraria. Y entonces llegó la polémica. Cuéllar cayó derribado claramente dentro del área. El línea levantó la bandera para señalar el penalti, pero el colegiado sacó inexplicablemente la falta a la frontal. A pesar de todo, la jugada pudo acabar en gol si la suerte hubiera sonreído al CIA, ya que, en el saque de la falta, Selles mandó el balón al larguero. El CIA había merecido más, pero se tenía que conformar con el 0-0 al final de los primeros 45 minutos. El ansiado gol iba a llegar tras el paso por los vestuarios tras un penalti infantil del portero madrileño sobre Cuéllar. Roberto fue al suelo para atrapar el balón, pero el esférico se le escapó y el habilidoso extremo diestro lo aprovechó para controlar el esférico. Roberto no tuvo más remedio que derribarlo. Pero los palentinos aún tenían que sufrir un poco más. Rubén falló el penalti, pero Edu se iba a encargar de arreglar el problema. El mediapunta apareció como una exhalación en el segundo palo para, de un imponente derechazo, poner el 1-0. El CIA sufría, pero ya ganaba. El gol obligó al Alcorcón a adelantar líneas y Javi tuvo que emplearse a fondo para desbaratar una buena ocasión de César. El partido se había abierto definitivamente. Las llegadas al área empezaron a ser habituales, pero ni el Alcorcón era capaz de empatar ni el CIA conseguía cerrar el partido. La buena noticia era que Edu había decidido tomar el mando del encuentro. El mediapunta amarillo, desdibujado en la primera mitad, encontró su sitio en la segunda. De sus botas llegó el primer gol y de sus pies iba a nacer el segundo. Edu recibió el balón entre líneas y filtró un maravilloso pase para que Pablo se quedara mano a mano con el portero madrileño. Tiago se lanzó a la desesperada y cometió penalti sobre el jugador palentino. Esta vez fue Selles el encargado de lanzar el penalti. El capitán amarillo no se puso nervioso y con un disparo seco pegado al palo izquierdo del portero madrileño marcó el segundo. Era el gol que daba tranquilidad a los palentinos, superiores a lo largo de todo el encuentro a pesar de las dificultades.

El CIA está a tan solo ocho jornadas de conseguir su objetivo, seguir un año más en la División de Honor de juveniles.