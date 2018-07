«Hemos visto cómo el proyecto del Palencia Cristo se consolidaba» El presidente del Palencia Cristo, David Nieto, en las oficinas del club en La Balastera. / Antonio Quintero El máximo mandatario del club capitalino asegura que es posible el fichaje de Chuchi Jorques ÁLVARO MUÑOZ Palencia Martes, 3 julio 2018, 11:48

Desde que David Nieto llegase a la presidencia del Palencia Cristo, el club no ha parado de crecer. Paso a paso, la máxima entidad del fútbol palentino se ha ido haciendo un hueco en el panorama regional, hasta tal punto que los jugadores, entrenadores y directivos ya le ven como un referente en la categoría. De esta forma, el próximo objetivo del Cristo no es otro que seguir creciendo y para tal fin tiene que adquirir una masa social mayor.

–Este verano no se está escapando ningún jugador, como sucedía la temporada pasada...

–Muchos jugadores se han dado cuenta de que un cambio de equipo no era la mejor opción, porque no han ido a mejor. Por el contrario, el club sigue en la misma línea deportiva y económica. Estos futbolistas que ya han renovado conocían nuestro proyecto de otras temporadas, por lo que han decidido seguir con nosotros. La gente madura y ve nuestra trayectoria y dicen no voy a mejorar mucho más fuera del Palencia Cristo. También hemos demostrado que, aunque mucha gente se ha ido, el club ha sabido fichar jugadores del mismo nivel. Hemos visto cómo el proyecto se consolidaba. Hace cuatro años había cuatro equipos de la provincia en Tercera y por circunstancias que no vamos a valorar solo queda uno. Son varias cosas las que han influido y ahora ya somos el equipo referente de la ciudad y en Castilla y León también estamos entre los punteros, ya que durante dos años consecutivos hemos alcanzado el 'play-off'.

–¿Las renovaciones del grueso de la temporada pasada es un mensaje de que el club quiere crecer?

–Hemos renovado a los principales jugadores de Palencia y de más cerca. Hemos consolidado la columna vertebral del equipo, a la espera de que otras piezas claves (Guille, Alvarito, Pablo, Gil y Merino) nos den una respuesta en esta semana. Con estas renovaciones queremos que la afición vea que se está consolidando el proyecto, pero siempre con los pies en el suelo.

–¿En esta semana los aficionados podrían ver más renovaciones?

–Puede ser. Estamos a la espera de que varios jugadores decidan su futuro, sino lo tendremos que hacer nosotros. El tren pasa una vez y es de vía estrecha. Aquí hay un proyecto con un presupuesto y va mermando cada vez que fichas. Estamos a 15 días de que empiece la temporada y seguimos esperando.

–Lo que está claro es que el club ha crecido en los últimos años...

–No sé si la palabra es descomunal, pero ha crecido mucho. Cojo el club con deudas y pasamos mi primera temporada con 80.000 euros. En mis cuatro años de mandato, el club ha alcanzado un presupuesto de 150.000 euros y el próximo aumentará también. Hemos crecido en todos los ámbitos y eso lo nota la gente que viene de fuera.

–¿Le ha dolido más la salida del entrenador Jonathan Prado o la dimisión del ex director deportivo Juan Julián Martín?

–No me ha dolido ninguna, porque esto es ley de vida. Pero es cierto que la que más me ha sorprendido ha sido la de Martín. Me ha parecido extraño, porque no sé si guarda relación la no continuidad de Prado con la dimisión de Martín, por la afinidad que han tenido esta última campaña. Sus razones tendrá, pero no ha sucedido nada entre nosotros. Dice que está cansado y nosotros le respetamos. No es criticable, pero me hubiera gustado que me lo dijera con más tiempo, ya que ya habíamos empezado a hablar de la nueva campaña. Estoy seguro de que si le pido algún consejo, nos ayudaría.

–¿El club está intentando repescar algún jugador que se fue hace unos veranos?

–Puede ser. Ahora mismo no puedo decir nada. Hemos preguntado por la situación de alguno y están abiertos al diálogo. Hay muchos jugadores en el mercado y ahora tenemos que escuchar al técnico y sin olvidarnos de que la próxima temporada tendremos un filial en la provincial, en el que tendremos a jugadores veteranos con jóvenes que estarán, seguramente, en un futuro en el primer equipo. Incluso en esta temporada ya entrenarán diariamente con el primer equipo. Este proyecto va más despacio, ya que la competición provincial empieza en septiembre, aunque alguno de estos jugadores ya harán la pretemporada con el primer equipo en julio.

–Uno de los culebrones de todos los veranos es el posible fichaje de Chuchi Jorques por el Palencia Cristo. ¿Vestirá Chuchi la camiseta morada la próxima campaña?

–Es posible. Es lo único que puedo decir. De cara a Chuchi o a cualquier jugador, tenemos que analizar qué es lo mejor para el club. Si lo mejor es que esté Chuchi, pues se intentará y valorará. Es verdad que el fichaje de Chuchi daría estabilidad al equipo y consejos a los jóvenes. Si Chuchi es bueno para el Palencia Cristo y para el equipo es bueno Chuchi será cuestión de hablarlo y matizarlo.

–¿La sombra de dos 'play-off' consecutivos es alargada?

–Es pronto para hablar del objetivo. Nosotros tenemos que pensar en estar arriba, sin obsesionarnos con la fase de ascenso. Este año, el Tordesillas, La Bañeza, Zamora, Real Ávila y Astorga se han quedado fuera del 'play-off'. A lo mejor nosotros no estábamos en esas quinielas iniciales, pero lo conseguimos. Siempre hay que valorar que varios equipos van a estar luchando por los puestos punteros. El trabajo y el presupuesto va buscando seguir creciendo, porque tenemos la ilusión intacta. Al no estar Martín tenemos algo más de trabajo, pero siempre con la misma ilusión. Seguimos peleando por este club, gracias a que hay mucha gente comprometida para que las cosas salgan.