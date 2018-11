Regional Preferente El Villamuriel vuelve a ganar gracias a un gol de David Ferreras Los jugadores del Palencia 1929 celebran el gol de Héctor. / Antonio Quintero El Palencia 1929 perdona ocasiones muy claras y acaba empatando con el Calasanz OPTA Palencia Domingo, 11 noviembre 2018, 21:38

Un solitario gol del canterano David Ferreras cambia la cara de un Villamuriel que no ganaba fuera de casa desde la jornada 1 al Racing Lermeño el pasado nueve de septiembre. El primer acercamiento fue para los de Pablo Martínez en una jugada que nace a la salida de un córner. Jorge ganó la partida a la zaga burgalesa por elevación, pero el testarazo se marchó por encima del travesaño. En la primera media hora del partido no hubo un dominador claro al menos de la posesión, aunque las pocas ocasiones fueron para los palentinos. En el minuto 33 Jaime sirvió un balón desde la banda, Jorge con un gran recurso de tacón logró rematar, pero el cuero se fue a escasos centímetros del arco de Panter. Pocos minutos después el propio Jorge tuvo otra ocasión clara en un disparo lejano que se marchó fuera por poco. Los visitantes pusieron toda la carne en el asador en el tramo final de la primera parte, pero el partido se fue al descanso con el 0-0.

Al Villamuriel le costó abrir la lata, pero lo acabó consiguiendo. En el minuto 65 los de Pablo Martínez cobraron ventaja en una jugada por banda colgada por Kevin. Ferreras entró al remate y el canterano cambió el cuero de dirección al cancerbero que no pudo hacer nada por evitar el tanto. Tras el 0-1 la Arandina B adelantó líneas y los cerrateños pudieron sentenciar al contragolpe. Iván tuvo el 0-2 tras plantarse ante el arquero, pero el palentino no logró poner la puntilla a los burgaleses. Poco después fue Jorge quien no acertó a culminar otro contragolpe que se perdió en el limbo. Los visitantes no consiguieron cerrar el partido, pero tampoco tuvieron que sufrir en demasía. Álvaro no tuvo que intervenir y los tres puntos volvieron para Palencia. De lo mejor que el Villamuriel se reencontró con la senda del gol después de una larga sequía fuera de casa. El tanto de Ferreras rompe una racha de más de 300 minutos sin marcar desde que lo hiciese Álvaro Durán en la primera jornada.

El que no pudo pasar del empate el Palencia 1929 que cedió dos puntos en el minuto 93 después de un despiste defensivo. El Calasanz que solo llegaba con un punto en lo que iba de temporada logró el segundo ante los capitalinos en las postrimerías. En un partido marcado por el viento las ocasiones más claras de la primera mitad fueron para el conjunto palentino. La primera de Héctor tras una internada por banda derecha con disparo de zurda en la que el tiro salió lamiendo la cepa del poste. Y la segunda un libre directo botado por Moha. A dos minutos para el descanso Héctor volvió a tener el 1-0 tras un jugadón por banda derecha que finalizó con disparo cruzado muy cerca del poste izquierdo del arco de Fernando. La insistencia de los morados tuvo premio cuando en el minuto 45 Maestu remontó línea de fondo y sirvió en bandeja a Héctor para que rematase a placer. Con el 1-0 se llegó al final de la primera parte. En el minuto 60 se produjo el primer acercamiento de los sorianos con un disparo lejano que salió desviado. A quince minutos para el final de nuevo Fernando salvó al Calasanz con otra parada de bella factura, esta vez en una acción en la que Moha tras una gran jugada individual la pone al punto de penalti. Maestu recibe para el remate, pero el arquero del cuadro soriano reacciona con un paradón. En el minuto 77 Moha disparo desde fuera del área y Fernando volvió a evitar el 2-0. Un minuto después el juez de línea anuló un gol a Brandon en posible fuera de juego. Los locales perdonaron y acabaron pagándolo caro. A diez minutos para el final los sorianos tuvieron el empate en un disparo que escupió el palo. Y en el descuento llegó el definitivo 1-1 en una mala defensa tras un centro por banda que remató Iván Martínez.

Derrota para el Venta de Baños que no fue rival para el Lermeño. En el minuto 36 los de Litos Sánchez caían ya en el Amador Alonso 0-3. Los dos primeros tantos del cuadro burgalés los firmó Álvaro Mutilva en los minutos 5 y 16 el primero a la salida de un córner y el segundo al culminar un contragolpe a la altura del segundo palo. El tercer tanto lo firmó Raúl Corcuera también al rematar un contragolpe en el segundo palo. Antes del descanso el máximo goleador del cuadro rojillo, Albano Lugueros, después de rematar un rechace a la salida de un córner recortó distancias y albergó alguna esperanza para su parroquia. Con el 1-3 se llegó al descanso. En el segundo acto una pérdida de balón de Fran Hontiyuelo para los locales propició el cuarto tanto obra de Ñuño Ibáñez en el minuto 62. El cuarto tanto fue un jarro de agua fría para los rojillos que acabaron bajando los brazos y resignándose a la derrota.

Victoria

Venció y convenció el Castilla Palencia de Francis Olea que pasó por encima al Bosco de Arévalo. Tardaron en marcar los palentinos que hicieron el primero en el minuto 37. Xanet asistió a Daniel para que marcase a placer. Antes del descanso Aitor hizo el 0-2 en el 42. En el 50 Fede Inestal hizo el tercero después de una gran pared con Aitor que finalizó con remate al primer palo. El cuarto lo hizo Xanet en un gran contragolpe. El quinto lo firmó Nieto después de culminar una internada por la izquierda. El gol de la honra para los abulenses lo firmó Oscar Pérez tras aprovechar un rechace desde fuera del área. El gol mas bonito lo hizo Xanet tras sortear a toda la defensa del Bosco y conseguir uno de los goles de la jornada (1-6).

Cerró la representación palentina el Becerril en Domingo. Buena primera parte de los de Edu Narganes que se adelantaron por mediación de su jugador de más calidad: Alberto Melero. En el minuto 27 el mediapunta palentino hizo el 0-1 con un gran gol de vaselina desde fuera del área que se acabó colando por la escuadra. Antes del descanso el San José adelantó líneas y los becerrileños tuvieron opciones de hacer el segundo gol en algún contragolpe. Por primera vez en esta temporada el Becerril encajó un gol. Fue en la segunda parte de la jornada 10. Javi García cometió mano dentro del área y el San José empató de penalti.