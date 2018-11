Regional Preferente Villamuriel y Venta de Baños empatan en el derbi palentino Un jugador del Venta de Baños y otro del Villamuriel intentan llegar primero al balón. / Marta Moras El Becerril aprovecha el tropiezo del Mirandés para recortarle puntos en la clasificación y colocarse a tan solo a uno OPTA Palencia Domingo, 18 noviembre 2018, 22:32

Como sucede en la gran mayoría de derbis palentinos, el partido entre el Villamuriel y el Venta de Baños acabó en empate. Los rojillos han sido el segundo equipo en puntuar en el Rafael Vázquez. Los de Litos merecieron mejor suerte y estuvieron más cerca de la victoria pero los palos y un gran Álvaro les acabaron privando de la victoria. El partido tuvo momentos de tensión y Rubo, Álex y Cerrato acabaron expulsados con roja directa.

Ambos equipos saltaron al terreno de juego más pendientes de mantener el orden táctico que de atacar. No obstante durante los primeros 20 minutos de la contienda no hubo acercamientos por ninguno de los dos bandos. Poco a poco la posesión fue para los de Pablo Martínez pero los rojillos, muy ordenados en su parcela, casi no concedieron ocasiones. No obstante el primer acercamiento de peligro fue para los locales en el minuto 41. Egoix parte en una internada desde la izquierda y finaliza con un tiro desde fuera del área, a la altura del vértice que se escapó por poco por encima del travesaño. Fue el único acercamiento de una primera parte típica de derbi con más intensidad que ocasiones. El dominio territorial fue para un Villamuriel que tuvo posesión pero poca profundidad.

El comienzo de la segunda mitad estuvo marcado por la expulsión de Rubo por presuntas protestas del arquero desde el banquillo. Poco después llegó el primer acercamiento del conjunto rojillo. Andrés botó un libre directo que escupió la madera. Poco a poco los locales tomaron el timón. El primer aviso fue de Marcos Belerda al que respondió Marcos con una buena parada. Poco después fue Ferreras el encargado de regatear por banda derecha hasta llegar al área chica y ceder a Kevin para el remate. Marcos se anticipó para atrapar y evitar el disparo. A diferencia de la primera mitad el partido se fue rompiendo poco a poco. El choque entró en fase de ida y vuelta. Los de Litos se volvieron a topar con la madera. Esta vez fue Álvaro quien sacó un disparo a la media vuelta para enviar el esférico al travesaño en el minuto 65. A diez minutos para el final el colegiado expulsó a Cerrato, portero suplente de los venteños, después de salir a protestar al alimón todo el banquillo una decisión arbitral. Los de Litos acabaron volcados sobre el arco de Álvaro. No obstante a cuatro minutos del final los venteños volvieron a tener el 0-1 en este caso en un gran disparo de Andrés al que respondió el portero del Villamuriel con una parada de muchos reflejos. En el tramo final el Venta de Baños se quedó con diez. Álex se encaró con Iván y el jugador del cuadro cerrateño acabó en el suelo. El colegiado interpretó que hubo agresión y expulsó al jugador venteño. Así se llegó al final de un derbi intenso con más ocasiones para los visitantes a lo que les faltó puntería.

Perdió el Castilla a pesar de que los pupilos de Francis Olea comenzaron el encuentro con un gol tempranero. Se adelantaron los palentinos en el minuto 5. Cisky puso un centro milimetrado desde la banda. Daniel Incera mató el cuero con el pecho y disparó sin piedad. A pesar del esfuerzo David no pudo hacer nada por evitar el 1-0. A diez para el descanso llegó la primera ocasión clara de peligro para los sorianos. Rebo puso un centro desde la banda que Chuspi remató picado fuera por muy poco. A renglón seguido fue Bebe quien evitó el 2-0 con una doble parada. A dos minutos para el final llegó el empate visitante. Rebo se encargó de botar un libre directo desde la frontal del área. El disparo buscó el palo de Julio y el balón se acabó alojando en el fondo de la red. Así se llegó al final de una primera mitad repleta de alternativas.

En la segunda mitad los sorianos consiguieron voltear el luminoso. En el minuto 70 avisó Chuspi con un disparo que se escapó por encima del travesaño. A nueve minutos para el final fue Alte el encargado de hacer el 1-2. La jugada nace de un gran pase entre líneas de David que filtró un pase a la espalda de la defensa palentina y Alte se plantó delante de Julio para batir al cancerbero palentino después de una gran acción colectiva. El tanto dejó noqueados a los castillistas y los tres puntos se fueron para Soria.

Otra derrota

Sigue de capa caída el Palencia 1929 que acumula una racha negativa de dos de los últimos quince puntos en liza y que aleja a los morados de cualquier aspiración de lucha hasta final de temporada por el ascenso. El primer tanto local llegó en el minuto 12. El tanto es un libre directo botado por Álvaro Angulo al que no puede responder Mario. Así se llegó al final de una primera parte muy igualada. Tras la reanudación el Villarcayo salió a dominar la contienda. En el minuto 60 Juan Zayas Vallejo hizo el 2-0 definitivo. Mario repelió un disparo con una parada de bella factura y ante la pasividad de la defensa del cuadro capitalino Juan Zayas sólo tuvo que empujar a placer para firmar la sentencia. Con el 2-0 los palentinos acabaron bajando los brazos y se resignaron a la derrota.

La primera jugada del partido acabó en gol del Becerril, obra de Rubén Sierra que el colegiado acabó anulando por presunto fuera de juego. Los de Edu Narganes saltaron al campo a por todas. En doble ocasión la tuvo primero David y tras el rechace Crespo no llegó por centímetros. En el minuto 25 se adelantaron los palentinos en una jugada de estrategia. Alberto Melero se encargó de botar un libre directo y Rubén Sierra llegando desde atrás remató al fondo de la red. Antes del descanso tuvo el 2-0 pero la zaga sacó el cuero en la misma línea de gol. Entre lo peor para el Becerril la lesión de Melero que tuvo que retirarse sustituido por Fran con los partidos de Mirandés B y Unami las dos próximas jornadas. En el tramo final Diego Martín pudo firmar la sentencia pero se topó con el larguero y el Cuéllar pudo empatar, pero se encontró con la madera.