Virgen del camino 0 - Tordesillas 1 La victoria espera al Tordesillas hasta el minuto 92 Imagen de un partido anterior del Tordesillas ante el filial del Numancia. / Rodrigo Jiménez El equipo de Santi Sedano se impone a domicilio ante La Virgen del Camino gracias a un gol en tiempo de descuento de Roberto Simón OPTA Virgen del Camino Sábado, 17 noviembre 2018, 18:07

El Atlético Tordesillas volvió a la senda de la victoria realizando un excelente partido en el que encontró el premio en el campo añadido tras fallar varias ocasiones claras de gol. Tres puntos que vuelven a colocar en dinámica positiva al equipo de Santi Sedano.

0 La Virgen del Camino Raúl, Pablo Suárez, Negral, Cristian, Matos, Porfirio, Sergio, Gagyk (Raúl Bonín, minuto 71), Eriz (Llamas, minuto 65), Dani Alonso (Esaú, minuto 82), Revi. 1 Atlético Tordesillas Farolo, Abel Blanco, Estévez, Viti (Felipe, minuto 49), Abraham, Abel Conejo, Javi León, Roberto Simón, Ruiz (Sergio Ribera, minuto 49), Villa, Juan Fraile (Miguel Hernández, minuto76) Árbitro: Calvo Antolín (colegio salmantino). Mostró tarjeta amarilla al local Juan Fraile. goles: 0-1, m.92: Roberto Simón incidencias: Estadio Los Dominicos. 250 espectadores.

Desde el primer minuto la Virgen salió con el ímpetu necesario para acabar con su mala racha a costa del Atlético Tordesillas. Los de Roberto Carlos tenían muy claro el guión y no se salieron de él ni una coma. Fútbol muy directo sin perder en ningún momento la posesión, con balones largos sobre Revi para que éste generase segundas oportunidades en las bandas o por el centro con Dani Alonso. Fruto de ello llegó la primera ocasión para los verdes. Una jugada de Revi en la que Farolo pudo lucir su buen estado de forma.

El Atlético Tordesilla superó el primer cuarto de hora de partido y el efecto efervescente de La Virgen se fue diluyendo conforme Abel Conejo y Javier León tomaban el pulso al partido. Pasado el ecuador, Los Dominicos ya respiraba ambiente tordesillano sobre el césped. Los de Santi Sedano juegan muy cómodos con una presión alta que les hacía recuperar balón y llegar con oportunidades claras. Las más importantes se produjeron casi al borde del intermedio. Fueron diez minutos donde el Tordesillas manejó el partido y pudo irse con una diferencia abultada en el luminoso de no ser por su falta de pegada y el acierto de Raúl. Primero un mano a mano clarísimo de Juan Fraile que desbarató el guardameta local. Acto seguido era Abel conejo quien disparaba dentro del área para encontrarse de nuevo con el borceguí del portero de La Virgen. Por último quizás la más clara. Villa en otro mano a mano en el que no supo cómo rematar la faena. Trató de responder el equipo leonés con un disparo de Dani Alonso que repelió de forma acrobática Farolo. Quizá la peor noticias de la primera mitad era el marcador que mantuvo las tablas iniciales al intermedio.

En la segunda parte el ritmo decayó de forma notable, por momentos parecía que ambos equipos se conformaban con el empate y sobre todo con tener buenas sensaciones de conjuntos competitivos. Bajaba la intensidad y Santi Sedano vio claro que era el momento de dar una vuelta de tuerca al planteamiento. Introdujo músculo con Sergio Ribera en el centro del campo y profundidad con Felipe para la zona de ataque. Desde luego los cambios dieron resultado a pesar de que al principio parecieron desdibujar a los tordesillanos. Poco a poco crecía el once vallisoletano en torno al buen trabajo de Javi León y un extraordinario Abel Conejo. La primera ocasión del segundo acto llegó eso sí para Dani Alonso con un remate de falta que no encontró portería. Dio cumplida réplica Roberto Simón con una internada en el área en la que fue derribado a pesar de que Calvo Antolín no vio nada punible. También la tuvo La Virgen por medio de Eriz hasta que intervino de forma providencial el lateral derecho Abel Blanco. Cinco minutos después llegaba la ocasión más clara de todo el partido. Una dejada de Juan Fraile para que Roberto Simón entrase dentro del área como una exhalación. Cuando ya se cantaba el gol, se interpuso el juvenil Llamas para dejar al riojano con la miel en los labios por cuarta vez consecutiva.

Enfilaba el partido su recta final con el Tordesillas apretando en busca del gol. La tenía esta vez Felipe con un remate muy desviado. Y en esas los dos equipos parecían darse por contentos cuando se constató que a veces el fútbol es justo con los equipos y con los jugadores. Encontró el gol el Tordesillas con el tiempo cumplido, siendo que equipo que más lo mereció y el tanto para el futbolista más trabajador e incisivo a pesar de que hasta ese momento la suerte le había sido esquiva en la tarde de ayer. Una internada por banda sirviendo la pelota atrás para que Roberto Simón remachase sobre la meta de un indefenso Raúl.