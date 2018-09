Tercera División Los veintiún minutos locos de Adrián Herrera Adrián Herrera tira un desmarque en el partido entre el Palencia Cristo y el Briviesca. / Marta Moras El delantero se estrena como goleador morado con un veloz 'hat-trick' ante el Briviesca LÍA Z. LORENZO Palencia Martes, 18 septiembre 2018, 10:28

Veintiún minutos dan para mucho en el mundo del fútbol. Hay jugadores que los aprovechan para remontar partidos y otros que los usan para estrenarse a lo grande como goleadores. Es el caso de Adrián Herrera, que este pasado domingo hizo estallar el partido ante el Briviesca con un estelar 'hat-trick' en veintiún minutos. El delantero palentino se erigió en el gran protagonista de un encuentro que ha devuelto la sonrisa a los de Pablo Huerga tras el mal choque que firmaron ante la Arandina.

«Estoy muy contento por el partido de ayer. A los jugadores nunca nos gusta estar en el banquillo, pero ante el Briviesca me importó menos ser suplente», bromeaba el delantero morado tras su espectacular actuación ante los burgaleses. El jugador, que llega cedido por el Real Valladolid juvenil, estalló como goleador a lo grande.

«Tenía muchas ganas de meter goles. Era el cuarto partido con el Palencia Cristo y había jugado dos de titular. Estoy muy emocionado de poder haber marcado por partida triple y en casa», explicaba horas después de destrozar al Briviesca. Porque Adrián fue un peligro constante desde que Pablo Huerga le diera entrada en el minuto 66. Su conexión con Pelayo fue letal y el joven futbolista demostró que atesora todas las características de un gran delantero centro. El palentino ya había gozado de un par de ocasiones muy claras el día de su debut, ante el Bupolsa en La Balastera, pero ese día, el guardameta Álvaro del Val desbarató su oportunidad de estrenarse como goleador. Aquel día disfrutó de catorce minutos y su actuación convenció al técnico, que lo había alineado como titular en los dos últimos choques fuera de casa frente al Atlético Bembibre y la Arandina. El domingo, Adrián Herrera volvió a ser suplente, pero sus goles pueden devolverle la titularidad.

De momento, lo que no ha podido llevarse a casa ha sido el balón, aunque sí lo ha comentado mucho tras publicar en su Twitter una broma al respecto después del partido. «Estamos todos con el tema del balón, pero fue un comentario entre Matías, nuestro utillero, y yo. Le dije que me tendría que llevar el balón, pero solamente era en tono divertido», explicaba el delantero tras pasarse el día dando explicaciones por el tema de la pelota. Así que el joven futbolista se quedó sin poder disfrutar de una de las tradiciones del fútbol, llevarse el balón firmado por todos sus compañeros. Aunque Adrián no estaba preocupado en absoluto por no tener esa pelota. «Ahora solo hay que pensar en nuestro próximo partido. Venimos de jugar fuera en Aranda, donde no fuimos capaces de hacer nuestro juego. Nos vinimos con malas sensaciones y esta semana hemos entrenado muy fuerte para darle la vuelta a la situación. De todas formas, esta categoría es así, hay campos donde va a ser muy complicado sacar los puntos. Lo bueno es que La Balastera va a ser uno de ellos», sentenciaba como un veterano.

Y el próximo choque de los morados será ante La Bañeza, el ex equipo de Pablo Huerga. Adrián no sabe si en La Llanera va a ser titular, pero sí tiene claro que va a pelear por ello. «Al final esa decisión es solo del entrenador. Los jugadores entrenamos para poder jugar el siguiente partido. Es lo que queremos todos», sentenciaba el delantero. Adrián Herrera llegó al Palencia Cristo para que el equipo tuviera más garantías a la hora de afrontar la pelea por el 'play-off' y el domingo se desató con veintiún minutos inolvidables.