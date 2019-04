La última carta frente al Getafe Sellés, Gallardo y 'Gatuso' al frente de la plantilla del CIA, tras el entrenamiento de ayer. / Antonio Quintero El CIA depende de sí mismo para conseguir la permanencia en el último encuentro de liga JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Jueves, 4 abril 2019, 17:27

El Club Internacional de la Amistad quiere viajar el domingo hasta Getafe sin la calculadora en la mano. Sin tener que hacer cábalas, ni hipótesis para conseguir la ansiada salvación en la máxima categoría del fútbol nacional en juveniles. Ganar sería sinónimo de salvación, por lo que los palentinos no piensan en otra cosa que no sea sumar los tres puntos. Esos servirían para alcanzar los 35 puntos y la salvación matemática. Ese encuentro, fijado para las 11:00 horas del domingo, se considera de vital importancia, pues el Getafe, con 34 puntos, podría descender si ganan todos sus perseguidores. «Nos hubiera gustado que el Getafe ya estuviera salvado, pero ellos también se juegan algo muy importante, por lo que será un bonito duelo», destaca el entrenador de los palentinos Manu Gañán.

Y es que hasta seis equipos lucharán en la última jornada por evitar los dos puestos de descenso que siguen sin dueño. Peor lo tienen Diocesano y Unión Adarve, que tendrán que ganar sus enfrentamientos y esperar los pinchazos de otros dos equipos. Si estos dos conjuntos obtienen sendas derrotas, el CIA respiraría tranquilo y daría igual el resultado del domingo. Por detrás, en la clasificación también se encuentra el Alcorcón, que visita la cancha de un Santa Marta ya salvado. Por encima en la tabla, aunque no salvado, se encuentra, además del Getafe, el Aravaca, que se enfrenta al líder, el Atlético de Madrid, que ya tiene certificada la primera posición.

Los jugadores del conjunto palentino se encuentran preparados de cara a esta nueva final, donde lo único que pasa por su cabeza es una victoria. «Nos lo jugamos todo a la última carta en este encuentro. No podremos aprovecharnos de nuestro punto fuerte, que suelen ser nuestros encuentros en La Balastera. Ahora nos toca experimentar a ver qué tal se nos da. Nuestro objetivo principal es el de conseguir los tres puntos y luego ya tendremos tiempo para fijarnos en el resultado del resto de rivales», afirmó el capitán del equipo Jorge Sellés. «Tenemos que confiar en nosotros mismos para conseguir la permanencia, pero si finalmente encajamos un empate, todo pasaría por estar pendientes de lo que hagan los otros seis equipos que ahora mismo están buscando la salvación. Vamos a luchar por conseguir los tres puntos, lo demás ya se verá. Hay que ir pasito a pasito», recalcó Sellés con optimismo.

Rival directo

En la misma línea se muestra uno de los jugadores con más calidad de la plantilla, Edu Gallardo. «El Getafe también necesita ganar, tampoco está salvado. Es un rival directo del que apenas nos separan dos puntos, así que será un encuentro muy difícil», señaló el mediapunta palentino, a quien le gustaría volver a anotar un tanto, como ocurrió en el último encuentro frente al Leganés. «Tengo muchas ganas de marcar otro gol que nos pueda dar la victoria en el próximo encuentro liguero», añadió.

Más complicado lo tendrá Pablo Martín 'Gatuso', que continúa con problemas en el hombro. «De momento no tengo dolores, pero ahora mismo no sé si podré jugar el encuentro decisivo. El hombro creo que lo tengo bien, pero habrá que esperar la confirmación de los médicos para saberlo con seguridad». El jugador viene entrenando estos días con regularidad, aunque con un cabestrillo para no forzar. Para Gatuso sería uno de sus partidos más importantes en la presente campaña. «Me encantaría poder disputar el encuentro, pero hasta el último momento no sabré nada. Es cierto que ellos no están salvados y que van a ir a por todas como nosotros. Hemos demostrado en otros partidos, como el encuentro frente al Rayo, que podemos ganar a cualquiera. De hecho estuvimos cerca de hacerlo frente al Real Madrid y al Atlético. Lo que nos queda es seguir dándolo todo por esta camiseta», subrayó el palentino, quien advirtió del peligro del conjunto madrileño. «El Getafe es un equipo irregular. Lo ha demostrado en liga donde ha recibido muchas goleadas, aunque siendo un filial de primera no te puedes fiar nunca, ya que tienen muchas individualidades y jugadores de nivel que en un futuro podrían llegar al primer equipo», prosiguió. Precisamente Gatuso también lamentó abandonar el terreno de juego en el último encuentro de liga ante el Leganés. «Se hizo un buen partido pese a encajar el gol en los minutos finales. Me dio pena el no poder haber estado en el tramo final para ayudar al equipo, aunque lo importante es que ahora dependemos de nosotros», continuó el polivalente jugador.

Las cuentas

Asimismo, Gallardo confía en la victoria, pero como todos los aficionados palentinos también tiene su libreta con las hipotéticas cuentas. «En el caso de que hubiese un empate, al Santa Marta le viene muy bien ganar para que no arrastremos a su equipo de Nacional, eso podría servir para ayudarnos», apostilló el ex del San Juanillo.

Con el partido contra el Getafe en mente, los tres jugadores, que analizaron la situación en representación de toda la plantilla, solo piensan en la permanencia. «Llevamos toda la liga salvados y creo que tenemos que dar el impulso final para conseguir la permanencia», resaltaron los tres jugadores del juvenil palentino. Ese club que devolvió, hace un año, la ilusión al fútbol palentino con el ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional juvenil. Esa proeza pretenden alargarla este fin de semana en tierras madrileñas.