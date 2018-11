Tres goles de Mika y la Segoviana es más líder

Día de Todos los Santos, el día del socio... Y el día de Mika. El delantero gimnástico, que marcó tres goles, fue uno de los aspectos más destacados de la victoria (4-0) de la Gimnástica Segoviana frente al Santa Marta. Seguro que no ha sido uno de los partidos más brillantes del conjunto gimnástico, pero tampoco hizo falta. Para sacar brillo, ya están los productos de limpieza... que la Segoviana se destaca en esa primera posición y sigue sin conocer la derrota en un partido que estuvo marcado sobre todo por tres errores del Santa Marta.

4 Gimnástica Segoviana Christian, Adrián, Rubén, Javi Marcos, Anel, Juan de la Mata (Manu, min. 59), Dani Abad (Gómez, min. 69), Elías, Mika, Álex Conde (Quino, min. 59) y Dani Arribas. 0 Santa Marta Charly, Yiberth, Lolo, Juan Pablo (Silleros, min. 66), Ruby, Diego, Chopi, Asensio (Mito, min. 58), Lerma, Moro (Loritz, min. 74) y Barbero. goles: 1-0, min. 9, Dani Arribas. 2-0, min. 10, Mika. 3-0, min. 57, Mika y 4-0, min. 75, Mika.

Ya dijo el técnico de la Gimnástica, Manu González, que iba a ver cambios, y los hubo. El primero, en la portería. Christian jugó de titular y el guardameta gimnástico estuvo acertado en sus intervenciones (sobre todo una espectacular mano en la primera parte y dejó su portería a cero, siempre importante) y después, la presencia en el once inicial de jugadores que no han tenido hasta la fecha tantos minutos, como Elías y Dani Abad. Se mantuvo Juan de la Mata. Dani Calleja no entró en la convocatoria, aunque sí que inicialmente jugó Adrián en el lateral derecho. Por ahí, un problema menos.

Bien por el día tan señalado, bien por esos cambios (que el domingo hay otro partido en una semana cargada de exigencias) o vaya usted a saber la razón, los primeros minutos fueron un tanto fríos, una primera parte plana (salvo los dos goles). Un equipo joven (el que puso en liza la Segoviana) frente a otro que ya lo es, como el Santa Marta. La primera llegada fue un buen centro de Dani Abad (gran derroche físico el suyo) por banda que obligó al portero visitante a despejar de puños. Tranquilidad ante todo, sin problemas.

A los nueve minutos cambió el panorama del partido. En un saque de esquina, que llegó como consecuencia de un error de la zaga del Santa Marta, llegó el primer gol. Lo sacó Elías y Dani Arribas remachó al fondo de la red, libre de marca. Buen gol. Pero no dio tiempo a comentarlo con el vecino de al lado ni ha apuntarlo en la libreta, porque poco después, en un abrir y cerrar de ojos, Mika logró el segundo gol para la Segoviana (el primero de su cuenta particular). El delantero aprovechó el regalo para definir con calidad, raso y colocado, donde el portero no puede llegar por más que lo intente. En un minuto ya se puso el partido muy favorable para la Segoviana. Y a punto estuvo el propio Mika de anotar el tercero en otro fallo de los visitantes. El Santa Marta se había pegado dos tiros en el pie. Un buen marcador, sobre todo para que los jóvenes vayan cogiendo confianza, que es lo que quiere su técnico, que espera mucho de ellos, tal y como comentó tras el partido.

Tampoco es que el Santa Marta se lo pusiera complicado a la Gimnástica. Estaba siendo víctima de sus fallos. Estaba bien situado, bien posicionado, pero nada más, aunque un lanzamiento de Diego hizo lucirse al meta Christian, que hizo la parada del partido y hasta incluso de la jornada. Gran intervención la suya. Esto sirvió para que al menos el Santa Marta se animara. La segunda ocasión fue para Lerma, pero su lanzamiento salió desviado. Para no haber hecho nada, al menos tuvo dos ocasiones para haberse acercado en el marcador, o al menos poner un punto más de exigencia a su rival. Tampoco la Segoviana estaba en su mejor momento. Intentó el Santa Marta en una falta lejana sorprender a Christian, pero no logró. Y con esa jugada se llegó al descanso de 2-0. Sin duda, lo mejor.

La segunda parte comenzó con una parada de Christian a lanzamiento de Diego. Ni 30 segundos habían pasado desde que comenzara la segunda parte, pero quedaba lo mejor. Mika. Un jugador que tiene velocidad, desborde, control de balón... Fue, con mucho, de lo mejor del conjunto gimnástico. Y no solo por sus goles. Fue un incordio para los defensas del Santa Marta, a los que les fue haciendo el truco y trato. Estuvo muy atento a los fallos de la zaga visitante. Así llegó el 3-0.

Manu González quiso que su equipo tuviera más presencia en el centro del campo. De ahí el doble cambio que realizó. Se fueron Juan de la Mata (tenía una tarjeta amarilla) y Álex Conde (que ya se había desgastado lo suyo) y dio entrada a Manu y Quino. Los cambios dieron algo de consistencia a la Segoviana y el equipo tuvo más proyección ofensiva. Rubén pudo anotar el cuarto (lo evitó el portero Charly), pero el que lo iba a conseguir era Mika (quién sino) con un lanzamiento que debió golpear en un defensa y nada pudo hacer el guardameta visitante.

Sin poner un alto ritmo, el conjunto local había marcado cuatro goles, pero la cuenta puso haber sido mayor para la Segoviana incluso para Mika porque Diego Gómez pudo haber conseguido el quinto. Rompió por velocidad y se plantó solo delante de Charly, con Mika como acompañante de la jugada. Tuvo todo el tiempo del mundo para tomar una decisión y puede que ese fuera el error, porque el guardameta del Santa Marta pudo desbaratar la ocasión. Podía haber marcado el joven delantero o podía haber marcado Mika si le hubiese pasado el balón. Tampoco tuvo mayor trascendencia, tal y como iba el partido.