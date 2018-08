Un testarazo de Anel da la victoria a la Segoviana en Briviesca (1-2) Rubén se lleva la pelota en un amistoso de la Segoviana ante el Castilla. / Antonio Tanarro FÚTBOL El proyecto de Manu González, con un notable Asier, arranca con buen pie en tierras burgalesas ante un rival meritorio LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Sábado, 25 agosto 2018, 22:54

La Segoviana se enfrentó ayer en su visita a Briviesca a una de tantas batallas imprecedibles de la Tercera División. El cuadro azulgrana recuperó un atributo que había prestado en su temporada en Segudna B: la responsabilidad del favorito. Así campeó a un recién ascendido como el Briviesca que por momentos amagó con el disgusto en un partido que desatascó Calleja y resolvió Anel. La Segoviana, con su glamour, resolvió su primer jeroglífico de la temporada y el proyecto de Manu González arrancó con victoria.

Los visitantes comenzaron el partido con mejor pie en una jugada ensayada, el primer legado que está dejando Ramsés como segundo entrenador. Sirvió el balón Rubén desde la banda para que peinara Domingo e Ivi estuvo cerca de anticiparse y abrir la lata. Sin embargo, los primeros minutos fueron para el Briviesca, que dispuso de cuatro saques de esquina en el primer cuarto de hora del partido. Su delantero Juanpa causó estragos en una contra que desvió con mérito Facundo.

La Segoviana se encontró con un césped demasiado seco para sus deseos y el balón no rodaba tan bien como le gusta a un equipo tan dominador. Sin la mordiente prevista en el ataque gimnástico, el Briviesca empezó a imponer su estilo, cerrando el partido y confiando en canjear una opción a balón parado. Cerca estuvo de lograrlo en una falta lateral desde el propio campo del equipo burgalés que no supieron leer los centrales gimnásticos y que Juanpa peinó con un gran gesto desde la frontal. El balón se fue envenenando y acabó golpeando en la cruceta. Quizás verse tan cerca del disgusto despertó a la Segoviana, que reaccionó con una internada de Kike que cabeceó Conde antes de que Dani Calleja superase a Chema y marcase el primer gol de la temporada del equipo azulgrana.

Calleja, sin la presencia de otras tardes, exhibió su olfato goleador y la Segoviana fue a más. En su debut en partido oficial, Adrián dejó su impronta con una llegada tras otra por el lateral derecho, aportando profundidad y soluciones. Tocado anímicamente el Briviesca por verse por detrás posiblemente sin haber hecho méritos, debió aumentar la renta la Segoviana antes del descanso. Conde aprovechó una de las internadas de Adrián para amoldarse la pelota y forzar a Chema a intervenir. No sería la única del talaverano, siempre dispuesto a incorporarse al ataque. La más clara, sin embargo, la tuvo Anel con un cabezazo a placer que no encontró puerta en otro saque de esquina bien dibujado en la pizarra.

La Segoviana siguió con el dominio territorial tras el descanso, pero empezó a complicarse la tarde en un envío cedido atrás que se transformó en balón dividido y al que Facundo se vio obligado a despejar. Aun así, el conjunto azulgrana estuvo cerca de ampliar la cuenta en otro centro medido de Adrián que Ivi empaló con fuerza en una volea que se estrelló en el travesaño. La máxima de perdonar que había pagado el Briviesca en el primer acto le pasó factura también a la Segoviana. Mediado el segundo tiempo, Facundo se vio en otro balón dividido en otra pérdida en elaboración y no pudo apagar el fuego. Llegó el jugador más listo del cuadro local, Rubén Espinosa, para hacerse con la pelota y marcar . El linier no tenía la mejor perspectiva pero el técnico gimnástico aseguró haber visto con total nitidez que Espinosa se llevó el esférico con la ayuda inestimable de la mano.

No hubo tiempo para lamentos tras el empate porque la Segoviana golpeó apenas dos minutos después. Anel, quién si no, calmó cualquier atisbo de dudas en un buen centro de Asier. Entró con fuerza a la pelota y picó un balón imposible para Chema. Volvió a acusar el gol el Briviesca y su portero tuvo que hacer una doble intervención de mérito para evitar el tercer tanto visitante. Primero, despejando con ayuda del palo un tiro libre seco de Asier y, segundos después, otro disparo de Conde. No encontró el gol en su debut pero se mostró capaz de generar una infinidad de ocasiones.

Con las bajas de Manu y Juan de la Mata en el pivote defensivo, Asier demostró ser un parche ante cualquier descosido. Ivi también dejó buenas sensaciones, como Diego Gómez en el cuarto de hora del que dispuso, aunque su único remate se marchase contra el lateral de la red. El Briviesca opositó al empate más por la incertidumbre del resultado que por ocasiones. Y tuvo el último brindis en una falta lateral demasiado pasada de Arce.

Y la Segoviana regresó con su primer triunfo a domicilio desde enero, en Cerceda. En el otro partido del día, el Astorga goleó (6-1) al Almazán y exhibió músculo. Dos candidatos; dos fortalezas diferentes. La Segoviana sobrevivió sin Manu y Javi Marcos -Charly se mostró como un central fiable en un día con aroma a trampa- y sin descubrir aún al hombre gol al timón. Confianza para seguir encajando las piezas.