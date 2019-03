«Esto no ha terminado y nos vamos a levantar» Diego Yepes, durante un partido del CD La Granja en el campo de El Hospital. / Antonio Tanarro Diego Yepes, técnico del CD La Granja, trata de recuperar anímicamente a sus jugadores y pensar ya en sumar en la próxima jornada FERNANDO ARCONADA Segovia Martes, 5 marzo 2019, 20:46

Los números del CD La Granja son malos, muy malos. Eso no se le escapa a nadie y duele verlos en la clasificación. Desde que empatara sin goles frente a la Cebrereña en la jornada 13 del campeonato, no ha vuelto a puntuar en el campo de El Hospital, y desde que se impusiera 2-4 al Santa Marta, no ha vuelto a saborear la victoria, con siete derrotas consecutivas. Sin embargo, a pesar de estar al borde del abismo, todavía hay margen para la mejora. Eso sí, necesita sumar y aprender cómo tiene que cerrar los partidos. No compite mal, pelea, sufre, pero no le da para lograr mejores resultados. Menos mal que, aunque los de abajo suman, tampoco se despegan en la clasificación.

Esos malditos últimos minutos... Primera jornada del campeonato de Liga. El CD La Granja recibe al Santa Marta y el conjunto visitante se llevó los tres puntos gracias a un gol en el minuto 92 (0-1). No ha sido el único partido en el que se han ido puntos en los últimos instantes. Séptima jornada de Liga, el conjunto granjeño perdió frente a la Segoviana (0-1) con un gol que el conjunto gimnástico marcó en el minuto 81. En la novena jornada, el conjunto granjeño empató, también como local, frente al Atlético Bembibre (1-1). El tanto del empate visitante llegó en el minuto 86. A cuatro del final. Pero como no hay dos sin tres, ni tres sin cuatro, en la jornada 15, el CD La Granja caía derrotado por 1-2 frente al Júpiter Leonés. El gol de la victoria visitante volvió e llegar en el minuto 88. Jornadas después, perdió otra vez en ese minuto, el 88, frente al Burgos Promesas 2000. En la jornada 25 perdió 1-2 frente al Atlético Tordesillas (el gol de la victoria visitante llegó en el minuto 81) y si se sienta en un pajar se clava la aguja con el partido frente al Bupolsa (1-2). ¿En qué minuto se llevó el triunfo el equipo visitante? Seguro que algunos lo han adivinado, en el 88. Es como una pesadilla...

El trabajo psicológico será importante. Ya lo comentó el técnico Diego Yepes tras caer frente al Bupolsa. «Anímicamente estamos tocados porque hemos perdido una batalla importante, que no la guerra, porque jugábamos en nuestra casa, porque era un rival directo, porque queríamos ganar, porque hace mucho tiempo que no lo hacemos... Nos ha faltado dar un paso hacia adelante y decir aquí estamos nosotros, queremos seguir en Tercera. Aprenderemos de esto y en la próxima jornadas nos espera otra batalla importantísima y a levantar a los chicos, levantar la moral, que aquí no se ha terminado absolutamente nada. Y nos levantaremos; este equipo va a dar guerra hasta el final y mientras yo esté aquí, este equipo va a dar mucha guerra en todos los partidos».

Es duro todavía no saber lo que es ganar en su campo. «Pesa mucho, porque queremos dar una alegría a nuestra afición. Mientras el equipo dé la cara y lo dispute y dé todo lo que tiene todo, estaré satisfecho. Nos faltan puntos, es cierto, pero esto es Tercera División, sabemos dónde estamos y el próximo fin de semana hay que puntuar como sea», dijo el técnico.