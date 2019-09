Tablas entre el Palencia Cristo y el Tordesillas

El Palencia Cristo regresaba a La Balastera con la intención de sumar los tres puntos que le devolviesen a la senda de la victoria tras la última derrota en Aranda. Lo mismo ocurría con los vallisoletanos que llegaban al partido tras caer en casa con La Bañeza. Reparto de puntos en La Balastera en un encuentro donde el Palencia Cristo fue de menos a más, pese a jugar con uno menos desde el minuto 44.

2 Palencia Cristo Miguel, Dani Burgos, Selles, Abel, Obispo, Gatuso (Edu, min. 68), Zubi, Charaf, Fraile, Javi Bueno (Vallecillo, min. 77) y Adri (Álvaro, min. 54) 2 Atlético Tordesillas Farolo, Aitor, Poveda, Abel, Abraham, Intxausti, Cisneros (Roberto, min. 64), Héctor, Julio (Miguel, min. 78), Víctor (Alberto, min. 45) y Villa goles: 0-1 Abel Blanco (min. 19); 1-1 Javi Bueno (min. 38); 1-2 Julio (min. 62); 2-2 Abel Pascual (min. 89) árbitro: Rubén Gámez Illera del colegiado burgalés, expulsó a Sellés por parte del Palencia Cristo y amonestó a Aitor y a Abel, además de expulsar por doble amarilla a Héctor en el Atlético Tordesillas. Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada del Campeonato de Liga en Tercera División. Estadio de La Balastera. Alrededor de 300 personas.

El partido arrancó con balón para los morados que intentaron jugar en largo para un ex del Tordesillas como Fraile pero que no cuajó finalmente. Charaf buscaba portería con un disparo lejano a los dos minutos del comienzo, era el primer aviso que mostraba la calidad del jugador marroquí. Ambos equipos intentaron controlar el balón en el centro del campo, pero fue el Palencia Cristo el que llevó un aviso importante a la portería defendida por Farolo con un disparo de Zubi que sacó por unos centímetros el cancerbero vallisoletano a los siete minutos de juego. Un error de Víctor entregó el balón a Fraile que intentó enchufarla desde la medular en dos ocasiones, la primera atajada por Farolo y la segunda enviando el balón fuera. El conjunto vallisoletano aguantaba bien el arreón de los morados en los primeros compases del encuentro. Pasaban los minutos y la balanza del juego se equilibraba en La Balastera, sin claro dominador del esférico hasta que en el minuto 19 un balón de falta botado por Cisneros enlazaba un pase con Abel Blanco, que hacía el primer tanto para el Atlético Tordesillas. Todo un jarro de agua fría para el Palencia Cristo que era quien había dominado en los primeros minutos y que no conseguía llegar con claridad tras el gol.

Llegada la primera media hora de juego, el Palencia Cristo presionaba e intentaba encontrar un tanto que supusiese el empate en el marcador, pero la fortuna hasta el momento no estaba del lado palentino. El Atlético Tordesillas volvió a intentarlo con un disparo de Poveda, tras un pase de Cisneros, que paró Miguel, recuperando la posesión para el Palencia Cristo. Los morados no estaban consiguiendo desarrollar el juego vistoso de los dos primeros encuentros de Liga. Pero pocos minutos después, todo cambió y un pase en profundidad de Adri a Javi Bueno puso las tablas en el marcador para los morados en el minuto 38. Antes del final llegaba la jugada más polémica en un balón en largo para Víctor que se quedaba prácticamente solo ante el portero, entrando Sellés a destiempo siendo expulsado por el colegiado burgalés y dejando a los morados con diez. El partido se iba con tablas al descanso y con un Palencia Cristo con uno menos para poder afrontar los segundos 45 minutos.

El segundo tiempo comenzó con un Palencia Cristo, que pese a estar mermado de efectivos intentaba buscar el área rival con ocasiones de peligro pero el Tordesillas presionaba bien y recuperaba los balones con facilidad. Los de Santi Sedano buscaban el segundo tanto intentando aprovecharse de la superioridad numérica, pero pese a llegar al área de Miguel, los disparos no fructificaban. La ocasión más clara para los morados llegaba en el 54 de partido con un centro de Dani Burgos que remató Adri por encima del travesaño. Poco después volvían a adelantarse en el electrónico los vallisoletanos, tras un robo de balón de Villa, que puso un balón al área para que Julio rematase a portería en el minuto 62. Nuevo mazazo para los morados que veían cada vez más difícil hacerse con las riendas del partido, aunque no dejaron de intentarlo con algunas combinaciones entre Charaf y Fraile que no veían portería.

Apunto estuvo el Palencia Cristo de encajar el tercero cuando Alberto, tras un robo de balón se quedaba prácticamente solo frente al portero morado, pero un error sirvió para que los de Gala respirasen tranquilos. Pese a la desventaja numérica el Palencia Cristo creció como equipo a la media hora del segundo tiempo e intentó varios disparos desde fuera del área. Parecía que los de Santi Sedano solo querían buscar las contras y que el tiempo pasase para hacer bueno el resultado. A los pocos minutos del final la balanza pudo decantarse para cualquiera de los dos lados, y al final cayó del lado morado. Un centro de Edu al segundo palo conseguía conectar con el remate de cabeza de Abel Pascual, para empatar en el partido en el minuto 89 del segundo tiempo. Lo intentaban hasta el final los morados. Llegado el minuto 94 de partido el Atlético Tordesillas se quedaba con uno menos tras la expulsión por doble amarilla de Héctor por una mano en la frontal de área que sería el último cartucho para el Palencia Cristo. Un trallazo de Álvaro en el último minuto se iba al larguero para poner el broche de oro a un gran partido de los de Rubén Gala, sobre todo en los instantes finales.