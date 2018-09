El susto fue leve Dani Arribas se dispone a golpear el balón ante un rival del Júpiter. / Peio García La Gimnástica Segoviana empata sin goles en el campo del Júpiter Leonés OPTA León Sábado, 22 septiembre 2018, 22:55

Un punto más. La Gimnástica Segoviana sigue sumando y, después de cinco partidos, no conoce la derrota en lo que va de temporada. El equipo segoviano fue de más a menos en un duelo en el que bien pudo irse de vacío de no mediar las intervenciones de Facundo.

0 Júpiter Leonés Samuel, Dani (Aarón, min. 58), Diego Herrador, Julio Algar, Álex Díez, Bonello, Amadu Diarra, Urbano (Gonzalo, min. 78), Romagnoli, Héctor y Brítez (Antonio, min. 62). 0 Gimnástica Segoviana Facundo, Adrián, Rubén, Javi Marcos, Anel, Manu, Dani Arribas (Domingo, min. 70), Asier Arranz, Iván (Mika, min. 69), Dani Calleja y Álex Conde (Dani Abad, min. 80).

Los primeros minutos dejaron claro cuál iba a ser el papel de unos y otros a lo largo del encuentro. La Segoviana se hizo con el control del balón, del juego y de los espacios desde el pitido inicial, relegando al filial al papel de contragolpeador. Los gimnásticos, con un doble pivote muy adelantado, ejercían una presión muy alta que sería para recuperar balones posteriormente lanzados sobre Dani Arribas y Dani Calleja con Álex Conde como principal protagonista de todas las acometidas. Fue un auténtico dolor de cabeza para la zaga blanquilla.

Una buena triangulación sirvió para que Asier colocase el balón en el área y Álex Conde no acomodase bien la cabeza para direccionar la pelota sobre la portería defendida por Samu Diarrá. Jugaba muy cómodo el equipo azulgrana frente a un Júpiter Leonés replegado tratando de recuperar el balón y salir en velocidad con dos puntas muy felices como Pablo Britez y Juan Romagnoli. Eran Dani Calleja y Dani Arribas quienes más peligro llevaban sobre los costados forzando constantes uno contra uno que generase espacios para la llegada de sus compañeros.

Conforme pasaban los minutos crecía el dominio de la Segoviana que antes del paso por vestuarios tuvo la oportunidad de abrir el tanteador hasta con dos ocasiones muy claras. Primero una internada de Dani Calleja por banda que concluyó con un remate desviado. Posteriormente, quizás la más clara del primer acto, con Álex Conde de nuevo como protagonista. Un balón en el área que el once segoviano remató con mucho acierto encontrándose con los reflejos felinos de Samu Diarrá para evitar que el balón superarse la línea de gol.

La segunda parte arrancó con un decorado bien distinto. Los de Ramón González decidieron quitarse el corsé y buscar con ahínco la portería de Facundo. Se hicieron con el control de la pelota y en rápidas triangulaciones a través de sus hombres de banda, llegaron con un peligro que fue creciendo conforme pasaron los minutos.

Se notó que el Júpiter tenía bien estudiado a su rival en defensa, haciendo constantes salidas de presión, hundiendo a sus laterales y dejando que el italoargentino Bonello acudiese al medio del campo para enlazar con sus hombres de ataque. Menguó una Segoviana que, poco a poco, fue desapareciendo del partido. Así, llegaron las primeras ocasiones. Una internada de Diarrá colocó la pelota dentro del área, pero Romagnoli no fue capaz de culminar con todo a favor. Contestó por partida doble la Segoviana. Primero, con Dani Calleja y después con Iván lanzando un derechazo que no encontró portería. Eran, sin embargo, puñetazos al aire de un boxeador que empezaba a no tenerlas todas consigo.

Acertó con los cambios Ramón González, puesto que este último volcó una y otra vez el juego sobre su banda. Metió más músculo en el centro del campo la Segoviana, tratando de responder a este dominio y buscando las llegadas a través de segundas jugadas. Pero, poco más hizo Mika que Iván en el tiempo del que dispuso. Aunque no fue él el que la tuvo, sino un Álex Conde incapaz de resolver su pelea con el gol.

Languideció el partido, con dos equipos cada vez más conformes con el resultado. Los locales por incapaces de hacer sangre sobre la cerrada defensa segoviana y los visitantes por la falta de llegada. La última ocasión fue para el Júpiter, quizá la más clara de todo el choque. Aarón, solo frente a Facundo, remató muy cerca de la madera, para alivio de los gimnásticos.