El UD Sur acaba con su gafe frente al Real Valladolid y levanta el Felicísimo

El UD Sur se proclamó merecido vencedor de la XLIX edición del Torneo Juvenil Felicísimo de la Fuente que se ha venido disputando desde finales de agosto en los campos del club rojillo. Una vez más, igual que sucediera el pasado año, el encuentro decisivo se iba a los penaltis después de que Sur y Real Valladolid igualaran la contienda tras los 90 minutos reglamentarios. Se adelantaron los locales en la primera mitad con gol de su delantero centro Ulloa, si bien, el Valladolid igualó en la recta final con un tanto en propia puerta de Marcos. Hasta ese momento la defensa del Sur se había mostrado inexpugnable.

En la tanda de penaltis, la seguridad en los lanzadores del UD Sur y el acierto del guardameta Gonzalo le dieron la victoria. Desde 2013, el Sur no se asomaba en la nómina de los vencedores de este campeonato juvenil y eso que en cinco ediciones se enfrentó en la final al Real Valladolid, su bestia negra.

El Sur conquistaba así su quinto entorchado. Su rival tiene en su zurrón ocho victorias, el que más. Para llegar a la última ronda, el equipo local se deshizo en las semifinales del Betis A, también en la tanda de penaltis, mientras que el Real Valladolid ganaba 4-1 al campeón de la pasada edición, el San Agustín, en un encuentro duro. Un total de 20 equipos participaron en la presente edición, con una fase previa que se disputó desde el 28 de agosto.

En la entrega de premios se reconoció como siempre al estamento arbitral y a Javier Mardones, periodista, deportista e hijo del actual presidente de la UD Sur, fallecido este mismo año, antes de hacer entrega de los premios. El Trofeo a la Deportividad 'Memorial Eduardo Prieto Chico' fue para el CD Arces que recogió su presidente Miguel Ángel Calderón. El Trofeo al jugador más regular fue para Miguel Redondo, del Real Valladolid, mientras que el Trofeo 'Goyo González Barroso' en sus XX ediciones Trofeo a la dedicación deportiva fue para el colegiado con 25 años de ejercicio José María Nieto Bayón 'Pichina'.

