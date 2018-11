«Sumar en La Albuera es lo que nos ha permitido estar arriba» Manu González, en un encuentro disputado esta temporada en La Albuera. / Antonio Tanarro FÚTBOL Manu González pide a la Segoviana que no se acomode pese a sus seis victorias seguidas en pos de «seguir mejorando» L. J. G. Segovia Jueves, 8 noviembre 2018, 21:46

La visita del Ávila a últimos de septiembre, el primer rival de entidad de la temporada, ha marcado un punto de inflexión para la Gimnástica Segoviana. Seis triunfos en seis partidos desde entonces; de poder alejarse a siete puntos del líder a ocupar la primera plaza con tres sobre su inmediato perseguidor. Aun así, el mensaje del técnico gimnástico, Manu González, no es para nada adulador. «Hemos mejorado sobre todo en números y en clasificación. Ya dije que empatar en esos campos [Cebrereña y Júpiter Leonés] no me parecía un resultado negativo, siempre y cuando sumásemos los puntos en La Albuera. Eso nos ha dado la posibilidad de estar arriba ahora mismo en la tabla. Es muy pronto para mirar estadísticas y no me gusta hablar de eso porque es cuando empiezan a caerse los números y la gente empieza a pensar que somos mejores de lo que creemos. Tenemos que mejorar muchas cosas y dejarnos de mirar a otros equipos».

El técnico agradeció ayer en rueda de prensa disfrutar de una semana ordinaria tras la congestión de tres encuentros en ocho días. «Por fin una semana tranquila. Nos da la posibilidad de trabajar mejor con los jugadores que tenemos disponibles, recuperar a los que tenemos tocados o, por lo menos, agilizar ese el proceso». Como el Real Ávila, el Zamora llegará en un buen momento al encuentro del domingo (17:00 horas) y González expresó las ganas de la plantilla de jugar ante uno de los 'cocos' de la categoría. «Son los partidos que jugadores, aficionados y cuerpo técnico disfrutan más».

El cuadro zamorano ha mejorado ostensiblemente desde la llegada de David Movilla al banquillo a principios de octubre. Así analizó al rival el entrenador azulgrana: «Han mejorado bastante en defensa, victorias con portería a cero, siendo superiores a buenos rivales como el Tordesillas. Es un equipo que repliega bien, que ha mejorado con la inclusión en el centro de campo de Fer y dos delanteros con muchísimo gol como Murci y Sergio que marcan la diferencia, en este equipo y en esta categoría».

Pese a que la Segoviana recibe en esta primera vuelta a sus principales rivales para el campeonato del grupo VIII -ya lo hizo con Ávila o Astorga y se medirá antes de Navidad a Zamora, Arandina o Cristo Atlético-, González remarca el valor de cada victoria. «Si consigues ganar al Burgos Promesas, son los mismos puntos que ante el Zamora. Para estar en 'play off', tienes que hacer más de 70 puntos y para ser primero, más de 80. Hay que seguir ganando partidos; y si no se puede ganar, empatar y trabajar más duro la semana siguiente para lograr la victoria». En esa lucha por la constancia, el técnico insiste en tener «el bloque más solido posible».

En la misma línea se expresó Adrián, también agradecido por volver a una rutina de una semana normal. «Son partidos especiales, pero al final son tres puntos. Te motiva seguir con la racha de seis victorias consecutivas y seguir ampliándola». El lateral derecho incidió en que el equipo «salga a dar su mejor versión todos los días».