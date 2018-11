El CIA suma un punto amargo

El Club Internacional de la Amistad estuvo a punto de sumar su segunda victoria consecutiva de la temporada, pero un error defensivo en los últimos minutos dio vida a un Adarve tan competitivo como tosco. Los madrileños hacen un fútbol primario, basado en el balón largo y la presión alta. Enfrente, el CIA propone un juego más combinativo, en el que brilla la calidad de sus jugadores. Los dos estilos se enfrentaron en el terreno de juego y la partida acabó en tablas.

3 CIA Javi, Alvi, Manu (Chacón, min.68), Selles, Marco, Gatu, Rubén (Blanco, min.54), Cuéllar, Campos (Coly, min.45), Edu y Prieto (Rubén, min.60). 3 Unión Adarve Monte, Daniel, Rocia (David, min.76), Nevado, Pérez, Palmero, Ayuso, Cámara (Monroy, min.64), Manu (Jesús, min.73), Quique y Jasón (Muelas, min.69). Goles. 0-1, (min.6), Edu. 1-1, (min.14), Daniel. 1-2, (min.38), Pérez. 2-2, (min.46), Prieto. 3-2, (min.67), Selles. 3-3, (min.76), Monroy.

El partido comenzó con el Adarve presionando muy arriba para robar y forzar faltas laterales, uno de sus principales argumentos para crear peligro. Pero los chicos del CIA lo sabían y no concedieron ninguna ocasión en los primeros cinco minutos, cuando los madrileños subieron líneas para ahogar a los locales. El partido tenía color visitante hasta que Prieto recibió un balón en el centro del campo. El delantero amarillo estuvo muy listo, esquivó la falta y consiguió contactar con Cuéllar. Ahí empezó una contra de manual que terminó con un duro disparo de Prieto que Monte consiguió desviar. Pero nadie había contado con la incorporación de Edu, que se adelantó a la defensa para, con el portero en el suelo, marcar el primero. Los palentinos se ponían por delante y el partido aceleraba.

Los madrileños buscaban una y otra vez las bandas para forzar córners y en uno de ellos iba a llegar el gol del empate. Tras un rechace, el balón llegó a la frontal del área, donde Daniel controló y colocó su fuerte disparo fuera del alcance de Javi. Aún no se había cumplido el minuto 15 y La Balastera ya había visto dos goles y dos estilos de juego bien definidos. Por un lado la fortaleza física de los madrileños, por el otro el juego combinativo de los locales. El amor por el balón frente a la adoración de la pizarra.

El CIA tocaba y el Adarve se aprovechaba de los errores de los palentinos. Y ambos equipos creaban peligro. Primero se pudo adelantar el Adarve, pero el gol de Quique fue en fuera de juego. Luego, Prieto fue el que le ganó la partida a la defensa madrileña tras un robo de Cuéllar. Pero el disparo del delantero se fue ligeramente desviado. Y el gol llegó cuando nadie lo esperaba. Pérez le ganó la partida a Alvi tras un potente saque del portero y con un potente disparo superó la estirada de Javi (1-2). El tanto de los madrileños hizo que los visitantes dejaran de presionar tan arriba y se encerraran para seguir buscando el balón largo. Era el momento de que el CIA apretara. Pero los visitantes subieron la dureza para evitar que jugadores como Cuéllar o Campos pudieran hacer de las suyas. Así que con el 1-2 se llegó al descanso.

Parecía que el CIA iba a tener que jugar en el alambre, pero los de Manu Gañán parecen crecerse en la adversidad. Prieto aprovechó una mala lectura de la defensa madrileña en un córner para marcar con una bonita espuela casi sobre la línea de gol. Era el empate, el respiro que necesitaban los locales para volver a desplegar el fútbol que les caracteriza.

Y a punto estuvo Cuéllar de dar la vuelta al marcador tras una gran combinación con Edu, pero el extremo decidió tirar al primer palo y su disparo se fue alto. Los palentinos habían frenado a los madrileños y volvían a ser los dueños del partido. Una de las llegadas de Edu por la banda terminó en un córner que el CIA sacó rápidamente en corto para que Rubén pusiera un pase medido a la cabeza de Selles. El central se alzó sobre la defensa rival y mandó un magnífico testarazo al fondo de las mallas. Resultaba paradójico que los palentinos hubieran remontado a balón parado a un equipo que se precia de crear peligro con él. Pero el Adarve aún no había dicho su última palabra. Los madrileños siguieron buscando el balón largo una y otra vez, hasta que en un despiste de Javi, que salió un poco tarde, Monroy mandó el balón al fondo de las mallas sin oposición.

El gol llegaba en el peor momento para el CIA, ya que los de Manu Gañán dominaban el partido y casi podían tocar su segunda victoria consecutiva con la punta de los dedos. Con esas mismas yemas desvió el guardameta madrileño un precioso disparo de Alvi, que se había incorporado al ataque. Los jugadores del Club Internacional de la Amistad lo intentaron hasta el final, pero el Adarve se pertrechó bien atrás para aguantar un empate agridulce para los palentinos