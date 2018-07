El sueño del Palencia Cristo empezará ante el Bupolsa

«El Bupolsa es un equipo muy rocoso»

El nuevo entrenador del Palencia Cristo Atlético tiene muy claro que no quiere hablar de objetivos a largo plazo y solo se quiere centrar en el tan conocido lema del 'Cholo' Simeone 'partido a partido'. «El Bupolsa es un equipo que siempre va a plantear problemas porque es muy rocoso. Ellos siempre saben a lo que juegan y seguro que nos van a poner las cosas muy difíciles. De todas formas, nosotros estamos trabajando para llegar en un estado óptimo a ese partido y poder darle una alegría a nuestra afición», señalaba Pablo Huerga al conocer quién sería su primer rival esta temporada. «Ahora no es el momento de pensar en el final, aunque sí me gusta terminar en casa, porque lo que tenemos que hacer es centrarnos solo en lo siguiente, en el partido que viene», explicaba el entrenador. Y el primer equipo en el que tendrá que pensar será el Bupolsa.