Solo la victoria en Aranda sirve a la Segoviana para pelear el título

«Hay que salir más mentalizados que en Zamora, no se nos puede escapar»

Asier Arranz, el jugador más destacado de la Segoviana en el mes inicial de la temporada, asume su puesta a punto. «Voy cogiendo poco a poco la forma, después de estar 12 semanas sin jugar es difícil llegar en tres o cuatro partidos al nivel óptimo de un jugador. Cada semana me encuentro mejor con el balón y se trata de ir cogiendo poco a poco el ritmo». Pese al precedente, el cuellarano da por innegociable la intensidad. «No puedes saltar con miedo. Si no, no me dedicaría al fútbol» Por ello dio valor a la profundidad de plantilla de la Segoviana. «Para el tramo final de la temporada vamos a estar todos y eso es lo importante».

Asier asume la difícil visita a Aranda, donde aún no ha ganado nadie esta temporada. «Para nosotros es un aliciente, llegamos con mucha ilusión de ser los primeros en ganar allí. También son los únicos que nos han ganado aquí en casa». El comodín gimnástico, el único jugador capaz de rendir en las tres líneas, da valor a su gran nivel como media punta a principio de curso pero se muestra disponible en cualquier cometido «He jugado en muchas posiciones a lo largo de toda mi carrera. Allí me he sentido muy cómodo, en un equipo que siempre lleva el mando. También en los últimos partidos como lateral; defender no es una de mis principales cualidades, pero es lo que demanda el equipo».

Con su experiencia, incide en cuidar los detalles. Hay que salir mucho más mentalizados que en Zamora, que no fuimos capaces de frenarlos hasta que nos metieron un gol y fallaron un penalti. Y ser conscientes de que nos vamos a encontrar un rival que nos va a apretar, pero hay que hacer un partido largo, no se nos puede escapar».