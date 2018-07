«Este es mi sitio», dice el centrocampista gimnástico Manu Manu, durante un partido disputado en La Albuera. / El Norte El jugador continuará un año más en la Segoviana y cumplirá su duodécima temporada en la disciplina del club FERNANDO ARCONADA Segovia Lunes, 9 julio 2018, 18:29

Fue uno de los jugadores destacados la pasada temporada, uno de los pilares en el centro del campo; un jugador con mucha presencia en Segunda División B y con uno de los mejores goles que dejó el campeonato (el que marcó y valió la victoria en La Albuera frente al Navalcarnero). Y era también uno de los que estaba pendiente de definir su futuro. Al final, Manuel Olmedilla, Manu y la Segoviana han llegado a un acuerdo para que el centrocampista segoviano continúe una temporada más. Y serán ya doce como azulgrana.

Se había especulado con otras ofertas, pero Manu reconoció que la Segoviana «es una prioridad siempre. Este es mi sitio. Llevo aquí desde los doce años y es mucho más fácil quedarse cuando sientes el apoyo de todo el mundo para conseguir los objetivos como pasa aquí», dijo.

Y si tiene claro cuál es su sitio, también sabe cuál es el objetivo. «No puede ser otro que el de ganar la Liga para subir a Segunda División B, que es donde el club, por estructura, historia y afición debe estar. No pensar así sería un error para todos», apuntó el jugador en declaraciones a la web del club.

Con el nuevo cuerpo técnico ya definido; con 15 jugadores en la plantilla (incluyendo a Manu), con ocho bajas respecto al equipo del año pasado y a espera de conocer la situación de Anel, y Agus Alonso, la dirección deportiva de la Gimnástica Segoviana trabaja en las posibles incorporaciones. Sin prisa, pero sin pausa, el equipo ya va adquiriendo una estructura definida para afrontar la temporada en Tercera División.

Está claro que el equipo necesita refuerzos (en las redes sociales aparecen los nombres de Charly y Adrián Pérez), pero tampoco se ha marcado un plazo en concreto para cerrar la plantilla. «Si podemos tener capacidad para cerrar la plantilla con lo que queremos, perfecto; si no es así, tampoco pasa nada. No queremos marcarnos una fecha tope, no queremos precipitarnos», comentó al respecto Ramsés Gil.