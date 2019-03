División de Honor juvenil «Siempre podremos decir que intentamos jugar bien al fútbol» Manu Gañán da indicaciones durante un partido. / Marta Moras Manu Gañán, técnico del CIA prepara el partido más importante de la temporada LÍA Z. LORENZO Palencia Sábado, 30 marzo 2019, 16:09

Noventa minutos separan al Club Internacional de la Amistad de conseguir la permanencia en la División de Honor juvenil. Después de una gran temporada, los palentinos se juegan todo el año a una sola carta. Porque ni su entrenador Manu Gañán ni nadie dentro del club quiere hablar de la posibilidad de perder mañana ante el Leganés y tener que gastar la última bala ante el Getafe. Con sus ideas y su fútbol, Gañán y sus chicos están preparados para dar una nueva tarde de gloria a La Balastera.

–¿Qué espera del partido de mañana?

–Pues lo primero, esperamos encontrar La Balastera llena y lo segundo, que el equipo gane. Tenemos la capacidad para trabajar a la altura de los últimos partidos en casa, que han sido todos muy buenos.

–¿Creen que se puede llenar La Balastera?

–Por lo menos con muy buena entrada. Nos hemos centrado en que el equipo esté arropado desde el primer minuto. Queremos que esté todo el mundo para que puedan disfrutar de una gran tarde de fútbol. Nosotros lo vamos a dar todo en el campo.

–¿Cómo está el equipo?

–Veo a los jugadores en un estado perfecto. Tienen mucha ilusión, muchas ganas. Hemos trabajado muy bien a lo largo de la semana. Espero que todo el trabajo que hemos hecho se refleje mañana.

–Llevan tres derrotas consecutivas, ¿ha trabajado el aspecto mental con los jugadores?

–Hemos tenido malas rachas de resultados a lo largo de la temporada y siempre nos hemos levantado. Tenemos un equipo muy competitivo, no les gusta perder ni al futbolín. Eso hace que tengamos esa capacidad de reaccionar cuando tenemos alguna derrota dolorosa. Ellos se crecen en los peores momentos. Además, sabíamos que teníamos tres partidos muy complicados. Porque el Aravaca y el Unión Adarve tienen campos pequeños, con un fútbol muy directo que a nosotros nos complica. No sé dónde quedaremos a final de temporada, pero pase lo que pase podremos decir que nosotros siempre hemos intentado jugar bien al fútbol.

–El CIA ha cimentado su temporada en La Balastera, ¿espera que eso juegue a su favor ante el Leganés?

–Muchos de los campos a los que viajamos no nos permiten nuestro fútbol, algo que sí podemos hacer en casa. Espero que el apoyo del público y el estar jugando en La Balastera nos den ese último empujón.

–¿Se va a ver al CIA de siempre?

–Por suerte o por desgracia, nuestro equipo solo sabe jugar de una forma. No vamos a hacer ninguna cosa rara porque creo que eso dañaría la confianza de los chavales, que han jugado muy bien y han firmado una gran temporada pase lo que pase mañana. Debemos salir con muchas ganas, pero con la cabeza fría. Porque lo que nos va a dar el plus es mantener la tranquilidad. Habrá que salir a por el partido, pero conscientes de que el Leganés no se juega nada y va a saltar sin ninguna presión. Nosotros tendremos que poner esa intensidad extra por jugar en casa.

–¿Qué supondría conseguir la permanencia?

–Una alegría enorme. Nosotros subimos soñando, seguimos soñando y mantenernos supondría seguir un año más en el sueño. Era casi imposible que ascendiéramos y ascendimos; era prácticamente imposible llegar a estas alturas de la temporada con opciones de salvarnos y aquí estamos; ahora es muy difícil que logremos la permanencia, pero nadie nos va a quitar pelear por ello.

–¿Qué supone para el CIA tener al equipo juvenil en División de Honor?

–Es un privilegio, tanto para la CIA como para Palencia. Estamos luchando con canteras de equipos de Primera División. En otros grupos, con 31 puntos estaríamos en la zona media alta de la tabla. Sin embargo, el nuestro tiene un nivel altísimo al enfrentarnos a seis canteras pertenecientes a clubes de élite. Nos hemos visto las caras con el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Leganés, el Rayo Vallecano, el Getafe y el Real Valladolid. Todos tienen una estructura profesional detrás y podemos decir con orgullo que hemos competido. Es muy satisfactorio tener un equipo en esta categoría.

–¿Cómo se compite contra las mejores canteras de España?

–Con mucha humildad y mucho trabajo. Nosotros vamos a entrenar todos los días con la idea de hacerlo lo mejor posible cada fin de semana. Son clubes con un gran potencial económico detrás y nosotros solo podemos poner esfuerzo y muchas ganas. Sabíamos desde el principio que íbamos a sufrir.

–¿Ese trabajo los ha convertido en una lanzadera para los jugadores?

–Nos consideramos un escaparate para muchos futbolistas. Ellos se pueden dar a conocer por otros equipos y tienen que valorar de dónde vienen. Tenemos a muchos jugadores en grandes equipos que nos agradecen haberles dado esa primera oportunidad.

–El CIA nunca maneja el conocido como el otro fútbol, ¿es una apuesta personal?

–Es una cultura del club. Debemos estar orgullosos de nuestros trabajo y del fútbol que hemos desplegado. Javier Pajares, nuestro presidente, siempre ha apostado por el juego combinativo, vistoso. Evidentemente dependes de los jugadores, pero los nuestros son jugones y por eso podemos hacer nuestro fútbol. Y es que no me canso de destacar el esfuerzo de los chavales que vienen de Valladolid, y los de Soria que han estado toda la temporada aquí, trabajando con mucho tesón.

–¿Piensa que aún les quedaría la última bala en Getafe?

–Solo quiero pensar en el partido de mañana. Nosotros tenemos que ganar y esperar a ver qué pasa con el resto de resultados de la liga.