Por la senda de Jonathan Prado El nuevo entrenador del Palencia Cristo, Pablo Huerga, en las oficinas de La Balastera el martes. / Antonio Quintero Pablo Huerga confía en la continuidad del grueso de la plantilla que logró la pasada temporada el 'play-off' ÁLVARO MUÑOZ Palencia Jueves, 28 junio 2018, 11:30

Si algo funciona, mejor no tocarlo. Esa será la principal premisa del nuevo entrenador del Palencia Cristo, Pablo Huerga, que apostará por dar continuidad al proyecto que inició hace un año su antecesor, el palentino Jonathan Prado.

Tras una excelente temporada en La Bañeza, donde solo le faltó la clasificación para la fase de ascenso, el leonés Huerga ya ejerce como nuevo técnico morado y tiene bien claro que es muy importante seguir con las ideas de Prado, recientemente presentado como preparador del Real Ávila. «Prado hizo un gran trabajo creando una identidad a este equipo. Tenemos que seguir en esa línea, aunque evidentemente daré mi toque personal. Lo más importante es que el club siga creciendo», señaló ayer el joven técnico, inmerso ya en la preparación de la nueva temporada y en la búsqueda de nuevos jugadores.

Precisamente sobre la futura plantilla de Palencia Cristo, el técnico confía y espera que continúe el bloque de la pasada campaña. Jugadores jóvenes con mucho margen de mejora. «Los futbolistas se lo han ganado tras una magnífica campaña. Esperemos que el bloque siga un año más. Son jugadores jóvenes con una gran progresión», apostilló el propio Huerga, al que no cree que le pese la gran temporada de Prado al frente del conjunto palentino. «No me va a pesar la campaña anterior. Todos sabemos el temporadón del Palencia Cristo. Voy a hacer todo lo posible para superar las cifras de Prado, aunque sé que es muy complicado», continuó el joven preparador leonés.

Con el mes de junio llegando a su fin, Huerga afronta un nuevo reto en su carrera después de pasar una vida deportiva en La Bañeza, donde jugó dos años, para ser preparador físico y entrenador la pasada campaña, donde acarició los puestos de 'play-off'. «Para mí es una gran oportunidad dirigir al Palencia Cristo. Sé que he sido una de sus primeras opciones y las negociaciones fueron muy rápidas», destacó ilusionado Huerga, quien reconoció que tuvo más ofertas. «Cuando preguntó el Palencia Cristo no me lo pensé. En aquel momento estaba meditando si aceptar alguna propuesta del extranjero», prosiguió.

Con La Bañeza, Huerga creó un equipo al que le gustaba controlar el balón y el ritmo del juego, con un buen balance defensivo y vocación ofensiva. Habrá que esperar a la pretemporada para saber cómo va a querer Pablo Huerga que juegue el nuevo Palencia Cristo Atlético. Con la renovación de Zubi y la llegada del nuevo técnico, el club palentino coloca ya la columna vertebral de lo que ha de ser un nuevo proyecto que mantenga el objetivo de las temporadas anteriores, conseguir el acceso a la Segunda División B, aunque el técnico leonés es de la filosofía del entrenador del Atlético de Madrid, Cholo Simeone. «Ahora lo importante es cerrar la plantilla y luego ya iremos partido a partido», señaló el nuevo entrenador del Palencia Cristo, que se despoja del apodo de 'Kun', ya que «corresponde a mi etapa como futbolista».