Selección Isco: «¿Los móviles? Nos va a venir bien no estar todo el rato con la maquinita» Isco, en rueda de prensa. / Efe El centrocampista confiesa que «es importante tener disciplina» y recococe que «la idea de fútbol es prácticamente la misma, con matices» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Las Rozas (Madrid) Jueves, 6 septiembre 2018, 12:58

Isco Alarcón quiere hacer borrón y cuenta nueva tras el Mundial de Rusia. Con nuevo seleccionador, el centrocampista de la selección parece mantener los mismos galones que tenía antes y ahora en el Real Madrid con Julen Lopetegui. «Siempre intento dar lo mejor de mí. Me siento importante, cómodo, me lo paso bien, disfruto en el campo pero los equipos ganadores no dependen de un solo jugador», dijo el malagueño. «Si individualmente estamos todos bien, colectivamente será mejor. Tenemos que estar muy bien colectivamente, tener un buen bloque», añadió.

Sobre las medidas de Luis Enrique, que algunos han calificado de 'mano dura', Isco se mostró de acuerdo: «Es importante tener disciplinas, me parece bien lo de los móviles en las comidas». «Nos va a venir bien no estar todo el rato con la maquinita», señaló con una sonrisa. Con el nuevo seleccionador también habrá novedades futbolísticas con respecto a la anterior etapa: «La idea de fútbol es prácticamente la misma, con matices». «Llevamos pocos entrenamientos con él, nos tenemos que adaptar pero estamos muy contentos, con mucha ilusión en esta nueva etapa», dijo el centrocampista. De su nuevo seleccionar Isco sólo tiene palabras de elogio porque «ya lo conocemos, tiene mucho carácter. Ha ganado muchas cosas, al final la filosofía y la idea es parecida». «Cambia algunos criterios, tiene su forma de ver el fútbol pero es parecido», comentó.

Isco quiso hacer autocrítica sobre lo ocurrido en el Mundial de Rusia, aunque dejó claro que «el Mundial sólo lo gana uno, no es tan fácil como pensáis». «No hicimos nuestro mejor partido ante Rusia pero eso puede pasar, lo intentamos hasta el final, no se nos puede reprochar nada», dijo. «Hay que olvidarlo, no nos va a ayudar y tenemos que mirar hacia adelante. Vamos a ver en qué nivel estamos el sábado», señaló el centrocampista. Precisamente ante Rusia, el equipo se mostró muy horizontal y poco vertical, algo que se echó en falta: «Cada partido requiere una manera de jugar. Si juegas contra 11 atrás, pocas cosas más puedes intentar». Aun así, Isco reivindicó el estilo que ha hecho campeona a la selección no hace mucho: «No hemos ganado con balones largos. Nos ha hecho ganar el fútbol, de toque, hay que mejorar, pero tenemos que seguir desde este punto».

Aunque siguen pasando entrenadores y jugadores, el que parce fijo desde que Luis Aragonés llevó a España a ganar la Eurocopa es Sergio ramos, su compañero en el Real Madrid. «Es nuestro líder, nuestro capitán, tanto dentro como fuera. Ayuda mucho a los chavales nuevos», confesó Isco antes de desvelar que «tiene la ambición intacta y es un lujo contar con él».

Por último, habló sobre la actividad que organizó el cuerpo técnico para los jugadores en la tarde del miércoles, que no fue otra que un 'cape room'. «Estuvo muy bien, nos echamos unas risas y eso siempre viene bien», reconoció entre risas. «Era un juego de escape en el que te meten en una habitación y a través de una historia, el nuestro era el asesino del zodiaco, tienes que buscar pistas y conseguir salir de la habitación».