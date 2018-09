Selección Los fijos de todos en España Ramos es un fijo en la selección desde 2005 / REUTERS Hasta 13 futbolistas han ido citados con los tres últimos seleccionadores, mientras que sólo Ramos llegó a estar con Luis Aragonés, quien citó a Albiol, que no estuvo con Lopetegui RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 6 septiembre 2018, 02:31

Hay un seleccionador en cada español pero lo cierto es que hay muchos nombres comunes. En los de las listas de los más de 46 millones de habitantes, pero sobre todo en las de los que saben: los entrenadores de 'La Roja'. Si uno revisa las listas de lo tres últimos (Vicente del Bosque, Julen Lopetegui y Luis Enrique), podrían ser cuatro si contamos al interino Fernando Hierro en el Mundial de Rusia, hay varios que han sido habituales con ellos, si bien por diversas razones no pudieron acudir a todos los torneos desde que debutaron en la absoluta. Entre los que no han faltado desde su estreno están Sergio Ramos, el más veterano ya que debutó un 26 de marzo de 2005 para jugar cuatro Mundiales y tres Eurocopas; Sergio Busquets, que no se ha perdido un torneo desde 2009, César Azpilicueta, con dos Mundiales y una Euro desde 2013, al igual que David de Gea, que ha disputado esos mismos torneos pese a debutar un año más tarde: 2014.

Ellos son los irreductibles, aunque de todos ellos llama la atención lo de Ramos, capitán del equipo y que acumula 156 partidos internacionales y está cerca de convertirse en el que más internacionalidades tiene de la historia (a cinco del récord mundial de Iker Casillas). Ramos es el único que puede presumir de haber conocido a Luis Aragonés, que le reclutó en 2005 para una novedosa defensa junto a Antonio López (Atlético), David Navarro (Valencia), Luis García (Liverpool) y Mista (Valencia). Ninguno de ellos tuvo constancia.

Ramos, cinco seleccionadores

El 'Sabio', el primero de sus cinco seleccionadores, le usó como lateral en el Mundial de 2006 y la recordada Eurocopa de Austria y Suiza. En la primera lista de Vicente del Bosque en 2008, justo después de la Eurocopa, estaban Sergio Ramos y Raúl Albiol como vigentes campeones de Europa. Del Bosque le mantuvo ahí en Sudáfrica (tanto en la Confederaciones como en el Mundial) pero tras la salida de Puyol pasó al centro de la zaga con Piqué en la recordada Euro 2012. Siguió siendo un fijo con el salmantino en las decepciones de Brasil y Francia, donde ya fue capitán en el campo por la suplencia de Casillas en favor de David de Gea.

El salmantino fue introduciendo cambios: Andoni Iraola y Diego Capel fueron sus primeros debutantes aunque después llegarían otros muchos: como Thiago Alcántara, justo después de ser campeón de Europa sub-21 y al que una lesión impidió estar en Brasil. Allí si estuvieron César Azpilicueta, tras estrenarse en 2013 y convertirse en un fijo, De Gea y Diego Costa, que debutaron poco antes de aquel torneo. Pese a contar durante varias convocatorias desde 2013, Iñigo Martínez, Nacho e Isco se quedaron fuera de aquella cita y también de la Euro 2016, en la que faltó por una lesión en Lisboa Dani Carvajal pese a comenzar con el equipo tras el Mundial de 2014.

La llegada de Lopetegui confirmó ese rol, pero en la institución deslizan que se extralimitó en la etapa de Fernando Hierro en Krasnodar, aunque en el Luzhniki dejó claro que desea llegar a Catar 2022 aunque «sea con barba blanca». En principio, pese a los rumores, Luis Enrique le ha citado y ha querido recordar que «Sergio no es uno más, es el capitán». De los presentes en la primera lista de Julen Lopetegui se mantienen David De Gea, Carvajal, Azpilicueta, Sergio Ramos, Sergi Roberto, Saúl Ñíguez, Marco Asensio, Busquets, Thiago, Koke, Morata, Diego Costa. En esa no estuvo Isco, lesionado en el último momento y al que el seleccionador -según dijo aquel día de hace ya más de dos años- iba a convocar. De hecho, no dejó de llamarle pese a que hubo momentos que era suplente en el Real Madrid. Su fe en el malagueño era ciega. Luis Enrique también le ha alabado en público -«es uno de los jugadores más decisivos que tiene esta selección»- y le ha dedicado mimos durante los entrenamientos.

Si tuviésemos que montar un once de los más fijos para todos, con los supervivientes de los éxitos y los jóvenes que se han ido sumando, uno de ellos sería Morata, que fue reclutado en noviembre de 2014 por Vicente del Bosque para jugar ante Bielorrusia y Alemania. Debutó ante los primeros, en Huelva, en una citación en la que se estrenaron Nolito y Camacho. Un mes antes se estrenó Rodrigo Moreno, al que volvió a citar Julen antes de Rusia por su buena temporada en el Valencia y acudió al Mundial de 2018. Luis Enrique no ha dudado y le ha vuelto a citar, como un Costa al que Del Bosque optó por no llevar a Francia en detrimento de Aduriz.

Sergi Roberto, 'matrimonio' con Lucho

Pero sobre todo el nuevo seleccionador ha devuelto la esperanza a Sergi Roberto, «el jugador total que conmigo ha jugado en infinidad de posiciones» como él mismo define, al que tanto Del Bosque como Lopetegui tuvieron en sus planes pero luego no terminaron de darle confianza. «Pensé sinceramente que iría al Mundial», explicó antes de reconocer que «Luis Enrique ha sido muy importante para mí. Me hizo debutar en el Barça B, me dio continuidad en el primer equipo y ahora de volver a la selección. Estaré siempre agradecido. Es el entrenador adecuado para estar en la selección, su criterio de juego se adapta al estilo de los otros seleccionadores. En el vestuario es un grandísimo entrenador».

Quizá de todos sus citados por el asturiano, el que más llama la atención es Raúl Albiol, ya que vistió por última vez la camiseta de la selección hace tres años. Después de tanto tiempo es normal que no te esperes la convocatoria. Siempre hay que estar preparado por si surge la oportunidad poder aprovecharla», explica Albiol antes de hablar sobre las primeras impresiones del nuevo seleccionador estos días. «Nos habló muy claro, que es lo más importante. Hay que acoplarnos a sus ideas lo antes posible. Su idea de jugar nos va a venir muy bien, el grupo va a agradecer tener a un entrenador así. Lo más importante es encontrar ese punto de grupo, de hambre. La calidad está, hay que volver a encontrar el camino y todo empieza por Wembley».

EL ONCE DE LOS CONVOCADOS POR DEL BOSQUE, LOPETEGUI Y LUIS ENRIQUE

1-**De Gea 2014

2-*Carvajal 2014

4-**Ramos 2005

5-*Nacho 2013

6-Iñigo Martínez 2013

3-**Azpilicueta 2013

8-**Busquets 2009

7-*Thiago 20111

10-*Isco 2013

9-Álvaro Morata 2014

11-*Diego Costa 2014

Banquillo:

Rodrigo Moreno 2014

Sergi Roberto 2016

* Convocados con frecuencia por Del Bosque, Lopetegui y Luis Enrique

** Acudieron a todos los torneos desde su debut.