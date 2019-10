Ceballos: «Me perdí un Mundial por no tener minutos en el Real Madrid» Dani Ceballos, durante un partido con la selección española. / Efe El centrocampista sevillano se alegra de «haber dado un paso importantísimo» en su carrera al irse cedido al Arsenal, no echa de menos el club blanco y asume el doble reto de competir en la Eurocopa y los Juegos Olímpicos IGNACIO TYLKO Madrid Martes, 8 octubre 2019, 14:28

El sevillano Dani Ceballos disfruta de una temporada clave en su carrera. Sin la confianza deseada en el Real Madrid de Zinedine Zidane, a los que no echa precisamente de menos, se marchó cedido al Arsenal con el objetivo de consolidarse entre los mejores, crecer físicamente con las exigencias de la Premier League y ganarse un puesto en La Roja para la próxima Eurocopa y los Juegos Olímpicos, acontecimientos que no coinciden en el tiempo y con los que sueña. De hecho, el utrerano ha conversado ya con Luis de la Fuente, seleccionador sub-21 y de la olímpica, y le ha transmitido su deseo de ser uno de los tres elegidos mayores de 23 años para Tokio.

El acento sevillano le delata pero estudia inglés dos horas, tres o cuatro días a la semana, para acelerar su proceso de adaptación a Londres. De momento, sus objetivos se cumplen, si bien no es titular indiscutible con los 'gunners' y con Robert Moreno solo fue de la partida en Rumanía, sustituido a 13 minutos del final por Pablo Sarabia. Campeón europeo con la sub-21, su historia en la absoluta se resume en siete partidos, con un gol anotado frente a Croacia. Con Unai Emery, 11 partidos en el Arsenal, seis de ellos desde el inicio. 566 minutos en total y un gol ante el Standard de Lieja en la Liga Europa.

«Sabía de la importancia de este año. Me perdí el Mundial por no tener minutos y di un paso muy importante hacia adelante en mi carrera. No me da pena no estar en el Madrid, estoy muy feliz en el Arsenal, donde poco a poco demuestro mi nivel y me han hecho hasta una canción», explicó Ceballos este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde compareció con una hora de retraso porque se alargó el primer entrenamiento de la absoluta para preparar los choques ante Noruega y Suecia.

Lanzó un dardo a Zidane al preguntarle si desea que gane este curso títulos el Real Madrid, aunque eso suponga la continuidad del técnico francés. «Zidane se fue ganando tres Champions y el futuro no se sabe», ironizó Ceballos. «Mi idea era salir, jugar y disfrutar del fútbol después de dos años sin hacerlo. No me planteo el futuro después de la Eurocopa, si volveré o no al Real Madrid», remarcó.

Convocado en las dos listas ofrecidas por Robert Moreno como seleccionador titular, Ceballos dice estar encantado con el joven y meticuloso técnico catalán, con sus métodos. «Robert ha dejado bien claro que aquí no hay nadie indisctuble. Jugadores importantes se han quedado fuera y yo he venido a sus dos convocatorias por mi rendimiento en el Arsenal.

Asume que España está en un proceso de cambio, de búsqueda, con jugadores de 17 equipos y cinco ligas diferentes y tres debutantes. «Llevamos mucho tiempo preparando la Eurocopa y tenemos mucho margen de mejora, aunque los automatismos el míster los tiene bien claros. Independientemente de quien venga, su filosofía está muy clara. Se rige por el rendimiento de los compañeros. Sabemos que en el momento que uno baje el ritmo, los seleccionados te pasan por encima».

Ceballos se refirió luego a nombres propios, a referentes. El primero, Sergio Busquets, con quien siente orgullo de compartir selección. «Me encanta jugar con él, es de los mejores que he conocido. Lee muy bien los tiempos del partido y alimenta con mucha ventaja a los que juegan por delante. Tiene que ser una referencia para los jóvenes».

¿Sergio Ramos, que el sábado en Noruega alcanzará el récord de 168 internacionalidades? «Lo ha ganado absolutamente todo. Sigue demostrando la ambición de un joven, de uno que llega nuevo, y eso le hace diferente a los demás». ¿Y Fabián Ruiz, cada día más consolidado en La Roja? «Jugamos juntos desde los diez años en la selección andaluza y es fácil entenderse con él».

Alabó también a Martin Odegaard, la estrella de Noruega y con quien coincidió una pretemporada en el club blanco. «Me llamó la atención su calidad. Lo está haciendo fenomenal en la Real Sociedad y dentro de unos años será importantísimo a nivel mundial».