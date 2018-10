La selección de Castilla y León vence a Finlandia en la Fase Intermedia de la Copa de las Regiones El combinado arlequinado empezó bien pero sufrió ante los escandinavos, en un encuentro marcado por una dudosa jugada que se saldó con penalti para los fineses JUAN LÓPEZ. ICAL Lviv (Ucrania) Martes, 2 octubre 2018, 17:42

La actitud. Otra vez la actitud. Otro aspecto puede, pero nunca se podrá criticar a este equipo por ausencia de actitud, valga la redundancia. La selección Castilla y León UEFA ganó 2-1 y se presentó ante Europa con una complicada remontada ante el rocoso equipo del Oeste de Finlandia. Un encuentro que estuvo marcado y que se puso cuesta arriba debido a un penalti poco antes del descanso, muy discutido, cometido por el central segoviano Javi Marcos, que hoy debutaba. Pero aquí no hay VAR. Nadie dijo que fuera a ser fácil. Por eso se sufrió. Pero ello permite quizás que el resultado se saboree con más satisfacción.

1 Región Oeste finlandia Árbitro: 2 Castilla y León Vicente Carmona, Adrián Pérez, Javi Marcos, Carlos Fernández 'Charly', Héctor Taranilla, Juanan Del Álamo, Roberto García Puente, Jorge Rodríguez (Dani Martínez, 58'), Carlos Alonso 'Zazu' ©, Javi De Mesa (Escudero, 59) y Rubén Sanz 'Ruba' (Javi Amor, 81'). Goles 0-1 Kuusio (penalti) 40'. 1-1 Taranilla 61'. 2-1 Ruba 76 Árbitro Dimitrios Massias (CYP). Amonestó a Javi Marcos por Castilla y León y a Jaaskelainen por Finlandia Campo Bohdan Markevych, en Vynniyky, muy cerca de Lviv. Partido disputado ante unas 100 personas, 30 aficionados de Castilla y Leó

La realidad es que al combinado arlequinado le faltó en la primera parte la fluidez de juego a la que acostumbra. Quizás los nervios de un debut, un césped ligeramente irregular o los 12 grados que acompañaron al partido a las 13 horas, pero con sensación térmica más baja. Un tiempo típicamente otoñal y un ligero viento frío que recordaba que el torneo se disputa en Ucrania.

Los compases iniciales sirvieron para conocerse a dos equipos que nunca se habían visto las caras en el terreno de juego. De hecho, los tres enfrentamientos de Castilla y León en esta fase intermedia son inéditos a pesar de ser la tercera ocasión que la Comunidad la disputa. El primer acercamiento con peligro correspondió a un disparo lejano de Taranilla, que desvío a corner el portero finés. En el saque de esquina, un golpeo de Javi Marcos se fue por encima del larguero. Buen debut de ambos. El del Atlético Astorga y el de la Segoviana compartían presencia en el verde por primera vez, junto a Javi de Mesa, del Real Ávila. Más tarde también lo hizo Escudero, el cuarto de los nuevos.

Fue en ese momento cuando el combinado arlequinado empezó a desquitarse de la presión y empezó a ofrecer su juego de toque, con un gran Juanan en el centro del campo y con Jorge, quien se desgastó en los balones divididos que proponía el rival. Una falta peligrosa al borde del área motivó otra ocasión tras el lanzamiento del propio jugador del Astorga, que golpeó en la barrera.

Finlandia no creaba peligro, excepto con algún lanzamiento de falta lateral. Hasta el minuto 30 no disparó entre los tres palos, con un remate de cabeza de Luoma que atajó fácilmente Carmona, que por fortuna no tuvo gran trabajo. Pero la oportunidad les animó a estirarse. Así llegó la jugada polémica del partido. Un despeje desde la defensa finlandesa permitió a Luoma alcanzar el borde del área del guardameta de la Arandina.

El colegiado chipriota, Dimitrios Massias, decretó penalti de Javi Marcos por derribo sobre el rápido delantero. Jugada muy dudosa, primero por posible fuera de juego, segundo porque ocurrió sobre la línea de cal, pero finalmente pena máxima convertida por Kuusio. Además, tarjeta amarilla para el central segoviano. Fue el preludio de la retirada de los jugadores a vestuarios.

Un encuentro diferente

Castilla y León salió con otra cara en el segundo acto, creando más peligro, llegando por bandas y presionando arriba al equipo finés, con más posesión incluso que en la primera parte. Pero el seleccionador, Mario Sánchez, realizó en el minuto 58 un doble cambio en el equipo ajedrezado para dar más mordiente al ataque castellano y leonés. Para ello utilizó a Dani Martínez y Rodrigo Escudero, que también debutaba.

Ahí comenzó el ciclón. Héctor Taranilla botó una falta desde el pico del área, rasa, como si de Messi se tratara, que no tocó ningún jugador y tocó la red junto al palo largo. El futbolista leonés, hoy debutante, se reivindicó así con un gol procedente del taller de estrategia de Sánchez y Óscar Crego, segundo entrenador. Gran partido el suyo, de los mejores.

Las ocasiones se sucedían como preludio de un nuevo tanto, como una llegada de Escudero y Puente que no acertaron a resolver frente a un defensa y el arquero, y otra del delantero berciano que remató por arriba una buena llegada por banda derecha, protagonizada por Ruba y la profundidad que propone en este equipo el lateral vallisoletano de la Segoviana Adrián Pérez.

Cada balón que tocaba el 'killer' de Quintana de Fuseros olía a peligro, con más presencia en la segunda que en la primera parte. De sus botas nació el segundo gol. Su centro desde línea de fondo, por banda izquierda, se le escapó de las manos al portero finés. El más listo de la clase, Ruba, remató de cabeza y el balón se coló en el arco escandinavo.

La selección remontaba así el partido, empresa complicada en este tipo de encuentros y torneos. Recordaba, por varios factores, a la eliminatoria previa del campeonato de España, en el que tras ser derrotados por 3 a 1 en Sant Andreu (Barcelona), el equipo supo rehacerse y levantarse unos días después en Salamanca. Esa actitud es la que ahora le permite seguir disfrutando en Ucrania.

El combinado siguió achuchando, con un par de disparos de Zazu desde fuera del área, uno de ellos de falta, al que se sumó un par de golpeos de Puente, un remate de cabeza de Juanan en un córner y otro lanzamiento lejano de Dani Martínez. Pero el encuentro murió ahí. No fue el mejor partido del equipo, pero de nuevo relucieron otras de sus virtudes: compromiso y actitud.