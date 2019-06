La Segoviana viaja a Villarrobledo con la ambición de marcar y ganar Dani Calleja conduce al balón ante el Churra, en La Albuera. / Antonio de Torre FÚTBOL Sin quitar valor al 0-0, el técnico azulgrana plantea un partido «de tú a tú» en la ida de las semifinales del 'play off' LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Viernes, 7 junio 2019, 19:05

Villarrobledo marca este sábado (19:30 horas) la segunda parada en el deseado camino de la Gimnástica Segoviana de regreso a Segunda División B. Un examen más a domicilio para un equipo que ha pasado por los grandes campos sin apabullar pero con solvencia. La Segoviana no se ha impuesto en casa de los seis primeros clasificados de su grupo ni en el duelo de Churra, en la primera ronda de 'play off', pero ha salido de una pieza de duelos fronterizos en tierras murcianas, Aranda o Zamora. Sin quitar valor al 0-0, el técnico azulgrana, Manu González, asegura una versión ambiciosa. «Me gustaría marcar y ganar. Todo lo que no sea perder en una eliminatoria te da opciones teniendo la vuelta en casa, pero a cada campo que vamos intentamos llevar la iniciativa. En Churra fuimos superiores y merecimos la victoria. Yo confío en ganar, sinceramente, y así preparamos el partido, no como una eliminatoria de 180 minutos. Vamos a un partido fuera de casa a jugar de tú a tú».

La Segoviana ha viajado este viernes para entrenar a última hora de la tarde en el campo albaceteño. González hace un guiño al amplio terreno de juego y alerta del factor escénico. «Es un equipo que mete mucha gente en el campo y ese tipo de ambiente quizás no lo hemos notado. El día con más público pudo haber sido Zamora o Aranda. Tienes que tener la cabeza fría y saber que el ambiente aprieta». El preparador se muestra confiado en la experiencia del grupo en eliminatorias y no espera un efecto negativo. La duda de Asier por las molestias que le han tenido apartado esta semana podría evitar que repitiera alineación por primera vez en la temporada. Pese a que el partido es propicio para el cuellarano en la media punta, el técnico podría optar por Domingo, titular en Churra, o Quino, que reemplazó a su compañero en la vuelta, para acompañar a Manu y Juan de la Mata. Álex Conde sigue descartado con un esguince de tobillo.

El Villarrobledo, tercero del grupo manchego, igualado a puntos con el segundo, empató la ida en su estadio ante el Olimpic de Xátiva (1-1) pero decantó la eliminatoria (0-3) en la vuelta. González pone en valor esa victoria ante un «equipazo» como el valenciano. «Conozco a bastantes jugadores porque tengo amigos de profesión que entrenan allí y jugadores con los que he compartido vestuario. Lo seguía bastante más que otros grupos». González dibuja a un rival que forma en 4-2-3-1 con dos mediocentros de mucha calidad y con Berni y Nacho Huertas, los dos jugadores más desequilibrantes, en ataque. «Es un equipo que maneja muy bien las transiciones. Si cuando perdamos el balón en su campo no somos capaces de replegar, te puede hacer daño porque Juanma y Chato son dos buenos lanzadores de contragolpes. Ahí va a estar la clave». El técnico pide llegar con mucha gente a zona de remate y «ser eficaces».

El partido será retransmitido en directo a través de la página web de la Castilla-La Mancha Televisión –www.cmmedia.es– en una cita fronteriza para la temporada azulgrana. La Segoviana, uno de los mejores locales de toda la Tercera División, viaja con la idea de plantar su pica en tierras manchegas y agigantarse entre molinos.