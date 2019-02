La Segoviana ultima su puesta a punto para un mes determinante

«Me motiva que vuelva Agus Alonso, puedo aprender mucho de él»

Diego Gómez sonreía al comparar el gol que cerró el derbi del pasado domingo ante La Granja (2-0) como uno de tantos que ha marcado en juveniles. Y aun así, insiste en no despegar los pies del suelo. «Yo me tengo que centrar en trabajar y entrenar duro y cuando el entrenador me necesite, darlo todo. Siempre hay que mirar el beneficio del equipo y no el individual». Ello no quita que sea consciente de sus altas prestaciones en su primera temporada como miembro de pleno derecho de la plantilla de la Segoviana. «Yo me veo muy bien, desde el principio de temporada siempre he entrenado a tope y cuando he salido lo he dado todo. Me veo perfectamente capacitado para cualquier situación en el partido o jugar ante cualquier equipo de la categoría».

Con tono pausado y respetuoso en una de sus primeras experiencias en rueda de prensa, Gómez contó maravillas de la relación entre los tres delanteros que se han alternado estos meses en las alineaciones de González. Con el cántabro Mika, el veterano de un grupo de delanteros muy jóvenes, o Ivi. «Cuando han salido lo han hecho bien. Y yo creo que también. Nos llevamos bien, es una competencia muy sana, la relación entre todos es muy bonita».

A ese grupo se añade la progresiva incorporación de Agus Alonso tras su grave lesión de rodilla que le mantiene apartado de los terrenos de juego desde mayo del año pasado. Gómez ve con buenos ojos el regreso del delantero referencia del club en los últimos meses del curso pasado en Segunda B. «Me parece estupendo [que vuelva Agus Alonso], es un jugador del que puedo aprender mucho y al equipo le va a venir perfecto en este tramo de la temporada. No me preocupa y sí que me motiva.

Gómez no dio mayor repercusión a la falta de gol de la Segoviana en ciertos encuentros a domicilio, especialmente hace dos semanas ante el Ávila en un partido dominado por los gimnásticos en el tramo final. «Por mucho que lo entrenes, lo importante es llegar, tener una y meterla. Pasa lo mismo que con los penaltis, hay que llegar y tirarlos. No hay ninguna preocupación por el gol». La Eragudina servirá un nuevo examen.