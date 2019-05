La Segoviana sale ilesa de Churra pero sin margen de error (0-0)

La Segoviana no ha decantado este sábado su duelo con el Churra pero vuelve de tierras murcianas con la certeza de decidir su suerte en La Albuera. El cuadro gimnástico campeó las inclemencias de un campo que podía vestirse de encerrona en la ida de la primera ronda de 'play off' de ascenso. En la misma línea de la temporada regular, el cuadro azulgrana, que no ha ganado en casa de ninguno de los seis primeros del grupo, se mostró sólido pero no marcó diferencias. Ante la plana del fútbol murciano, el cuadro de Manu González volvió sin heridas reseñables de la pedanía que acoge al cuarto clasificado de su región, entrenado por el favorito a hacerse con el banquillo de todo un Real Murcia. Y tuvo su bala en una buena ocasión de Mika. La Segoviana, el mejor local del grupo VIII, afrontará la vuelta sin margen de error y con la necesidad de ganar para seguir adelante.

0 Churra Juanra, Buendía, Mata, Pablo, Iban, Tolmos (Cascales, min. 70), Riquelme, Macanas, Melgar (Matías, min. 78), Tomás y Álvaro (Dani Morales, min. 64). 0 Gimnástica Segoviana Facundo, Adrián, Rubén, Javi Marcos, Anel, Manu, De la Mata, Domingo, Agus Alonso (Asier, min. 72), Dani Calleja (Dani Arribas, min. 69) y Mika (Diego Gómez, min. 84).

El conocido como 'campo del caucho' hizo honor a su fama. Botes incontrolados y Facundo, en su primer saque de puerta, acariciaba el esférico para colocarlo, como si temiera que algún fenómeno extraño lo fuera a desplazar antes del golpeo. La dinámica era clara porque las circunstancias lo exigían. Los toques en horizontal eran ciencia ficción y mover el balón a ras de césped no era un guión factible. Cada saque de banda era una invitación a meter el balón en área rival y probar suerte. También cada falta, incluso en campo propio.

No se anduvo con remilgos la Segoviana, que tuvo su primera tentativa en un saque de banda botado por Adrián que terminó en un digno intento de chilena de Agus Alonso, con buenas maneras para intentar acrobacias. Tampoco el Churra, que sirvió al área gimnástica su primera falta a favor, desde su propio campo. Controlar el balón y otear el horizonte era un ejercicio de funambulismo. Cuando Macanás firmó la primera jugada individual digna de tal categoría, un compañero se resbaló de espaldas y chafó la secuencia. Lo más cercano al gol en el cuarto de hora inicial fue un balón que se coló en una de las porterías colocadas en la banda del campo.

En un duelo que la Segoviana confió a Manu y Juan de la Mata, Agus Alonso fue el referente. Todo un premio a la paciencia del club que el uruguayo haya llegado en su mejor momento tras su grave lesión de rodilla. Asumió su papel, el de ganar metros como si un duelo de rugby se tratase. Cualquier control que permitiese la incorporación de más camisetas azulgranas tenía su valor. Así, los laterales, especialmente Adrián, tuvieron más incidencia en el juego con sus manos que con sus pies. Cada saque de banda contaba.

La Segoviana tuvo la primera ocasión reseñable en un balón bien bajado por Agus Alonso que terminó en un disparo centrado de Rubén desde el balcón del área. El meta murciano no solo lo detuvo, sino que se atrevió a embolsarlo. El uruguayo marcaría poco después en fuera de juego tras una buena cesión de Mika que resolvió con calidad. Cada circunstancia, como un mal despeje que obligó a su portero a hacer un complejo control de pecho, podía resultar decisivo.

Empezó a pegar el sol al final de la primera parte y el Chrura, con su entrenador pidiendo calma a sus asistentes, fue a más. Con Macanás, un aseado centrocampista con buena llegada, llegó la mejor ocasión local en una incorporación de Buendía por la derecha que buscaba a Álvaro solo en el segundo palo. El gol era un trámite pero Anel hizo una estirada salvadora. La Segoviana salvó los dos córners consiguientes y se fue al descanso con el marcador en tablas.

Continuó la dinámica y Melgar, el nueve del Churra, empezó a ser un quebradero de cabeza. Facundo tuvo que salir raudo a atajar el balón en una acción a balón parado y anticiparse a la llegada de Tomás. Poco después, en una jugada bien peinada por Iban, Anel tiró de galones para impedir un remate cómodo de Melgar en el corazón del área chica. En ese intercambio de pases de futbolín, la Segoviana se veía más tiempo de lo deseado en campo propio. En esas, tendría una opción pintiparada el cuadro visitante. Calleja se incorporó por el costado izquierdo y puso un envío medido al corazón del área. Mika, sin oposición y sin portero, no logró embocar un servicio algo potente con la izquierda y mandó alto el esférico.

Sin grandes alardes, al Churra le bastaba la intimidación de sus dos centrales, que han marcado 11 goles entre ambos, para elevar las pulsaciones en las acciones a balón parado. La lesión de Tolmos, su medio organizador, pude tener consecuencias para un duelo de vuelta que supondrá un reto mayúsculo al fondo del cuadro murciano. Los locales pusieron en liza a su pichichi, Dani Morales -14 goles- pero no apareció. La entrada de Asier y Dani Arribas revitalizó a la Segoviana, que trenzó su mejor jugada del encuentro en una asociación entre Asier y De la Mata que Mika engatilló desde la corona del área. Juanra, muy solvente, volvió a atajar.

Fiel a su costumbre en duelos importantes a domicilio, la Segoviana acabó mejor el partido. Se notó la diferencia física, incluso en una caja de cerillas. Se acumularon los saques de esquina pero faltó un remate propicio, por más que De la Mata tuviera un testarazo aceptable que no cogió puerta. Tocaba cerrar cualquier fuga a la contra y Javi Marcos tenía claro el cometido. También el Churra, que finalizaba cualquier jugada a balón parado. La Albuera dictará sentencia.